Дорогу, яку не ремонтували 40 років, відновлять на Чернігівщині, - ОДА. ФОТО

У Чернігівській області відремонтують дорогу між селами Яблунівка та Сергіївка. Роботи планують завершити до кінця вересня.

Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибокі ями, що не висихають навіть влітку, зарості й хащі - ось ця ділянка автодороги між селами Яблунівка та Сергіївка Прилуцького району Чернігівської області не знала ремонту 40 років, але знає лексику чергового водія на кожній вибоїні і як повільно тягнеться час для дітей у шкільному автобусі, поки той намагається долати перешкоди", - йдеться в повідомленні.

На ділянці протяжністю 6,1 км вже стартували підготовчі роботи.

У ході президентської програми "Велике будівництво" на дорозі також зміцнять узбіччя, відремонтують водопропускні труби, вирівняють дорогу, зроблять дорожню розмітку, влаштують бар'єрну огорожу і встановлять дорожні знаки.

"Близько 2500 жителів сіл Яблунівка та Сергіївка вже скоро зможуть комфортно, швидко, а головне безпечно пересуватися по відремонтованій автодорозі", - наголосила Коваленко.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році планується відремонтувати 2000 кілометрів доріг місцевого значення.

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