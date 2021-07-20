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Дорогу, яку не ремонтували 40 років, відновлять на Чернігівщині, - ОДА. ФОТО

У Чернігівській області відремонтують дорогу між селами Яблунівка та Сергіївка. Роботи планують завершити до кінця вересня.

Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибокі ями, що не висихають навіть влітку, зарості й хащі - ось ця ділянка автодороги між селами Яблунівка та Сергіївка Прилуцького району Чернігівської області не знала ремонту 40 років, але знає лексику чергового водія на кожній вибоїні і як повільно тягнеться час для дітей у шкільному автобусі, поки той намагається долати перешкоди", - йдеться в повідомленні.

На ділянці протяжністю 6,1 км вже стартували підготовчі роботи.

У ході президентської програми "Велике будівництво" на дорозі також зміцнять узбіччя, відремонтують водопропускні труби, вирівняють дорогу, зроблять дорожню розмітку, влаштують бар'єрну огорожу і встановлять дорожні знаки.

"Близько 2500 жителів сіл Яблунівка та Сергіївка вже скоро зможуть комфортно, швидко, а головне безпечно пересуватися по відремонтованій автодорозі", - наголосила Коваленко.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році планується відремонтувати 2000 кілометрів доріг місцевого значення.

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Дорогу, яку не ремонтували 40 років, відновлять на Чернігівщині, - ОДА 01
Дорогу, яку не ремонтували 40 років, відновлять на Чернігівщині, - ОДА 02

дороги (3073) Чернігівщина (1584) Велике будівництво (741)


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в Украине таких дорог 99%.. а пул позитивных подает это как великую победу валадимира великого. даже уже круче чем брежнев!
клоунада
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20.07.2021 13:38 Відповісти
Есть и на много хуже...
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20.07.2021 13:44 Відповісти
ура
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20.07.2021 13:44 Відповісти
І вкрасти за усі 40 років !!
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20.07.2021 14:15 Відповісти
Огласите прайс, пожалуйста.
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20.07.2021 14:19 Відповісти
И обойдется эта дорога украинским налогоплательщикам по цене обещанного зеленским Космодрома 😏
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20.07.2021 15:46 Відповісти
 
 