Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів. ФОТОрепортаж

У Ставропольському краї 20 липня затримали голову Управління ДІБДР Олексія Сафонова. Це вже підтверджена інформація, але джерела повідомляють і про арешт ще 35 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕАdaily.

"Спецоперація ГУСБ МВС і ГУ МВС по ПКФО за силової підтримки Росгвардії: зранку затримано практично всю верхівку УДІБДР Ставропольського краю на чолі з начальником управління Олексієм Сафоновим - понад 35 співробітників", - пише телеграм-канал "ВЧК - ОГПУ".

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн опублікував фото з маєтка, який, за його словами, належить Сафонову.

"Скромне житло начальника УДІБДР ГУ МВС по Ставропольському краю Олексія Сафонова в Ставрополі", - підписав фотографії у своєму телеграм-каналі Хінштейн.

За даними Хінштейна, затриманим інкримінується організація злочинного угруповання, отримання хабарів, зловживання, перевищення тощо.

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"По суті, у Ставропольському краї діяла справжнісінька мафія, наживаються на всьому: від "блатних" номерів і пропуску великих вантажівок - до торгівлі піском", - пише депутат.





























Фото: Хінштейн/Telegram