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Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів. ФОТОрепортаж

У Ставропольському краї 20 липня затримали голову Управління ДІБДР Олексія Сафонова. Це вже підтверджена інформація, але джерела повідомляють і про арешт ще 35 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕАdaily.

"Спецоперація ГУСБ МВС і ГУ МВС по ПКФО за силової підтримки Росгвардії: зранку затримано практично всю верхівку УДІБДР Ставропольського краю на чолі з начальником управління Олексієм Сафоновим - понад 35 співробітників", - пише телеграм-канал "ВЧК - ОГПУ".

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн опублікував фото з маєтка, який, за його словами, належить Сафонову.

"Скромне житло начальника УДІБДР ГУ МВС по Ставропольському краю Олексія Сафонова в Ставрополі", - підписав фотографії у своєму телеграм-каналі Хінштейн.

За даними Хінштейна, затриманим інкримінується організація злочинного угруповання, отримання хабарів, зловживання, перевищення тощо.

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"По суті, у Ставропольському краї діяла справжнісінька мафія, наживаються на всьому: від "блатних" номерів і пропуску великих вантажівок - до торгівлі піском", - пише депутат.

Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 01
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 02
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 03

Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 04
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 05
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 06
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 07
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 08
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 09
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 10
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 11
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 12
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 13
Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів 14
Фото: Хінштейн/Telegram

Автор: 

арешт (2537) корупція (4705) росія (66021) ДІБДР (5)


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Топ коментарі
+30
Пшонка бы обзавидовался)
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20.07.2021 14:14 Відповісти
+26
Сотрудники на всякий случай сняли ботинки. мало ли что?
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов - Цензор.НЕТ 2005
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20.07.2021 14:22 Відповісти
+24
", и при этом бабло находят чемоданами и в бюджет передают"

боже, какой же наивный лох, я смеюся.
На рашке "находят" толоько у тех кто плохо заносит, сечешь дурень?
А крадут там ВСЕ - потому что это НЕОБХОДИМОЕ условие для успешного чинуши. Красть и заносить кому надо и сколько надо.
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20.07.2021 14:24 Відповісти
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а фотографии делали у сАбакова в Италии??
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21.07.2021 03:42 Відповісти
кацапостайл - голимое мещанство
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21.07.2021 05:36 Відповісти
называется , дуракам некуда деньги было выбросить... Даже компьютерный стол... а не наблюдается...
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21.07.2021 05:41 Відповісти
Він мав нахабство зробити кращий та богатший інтер'єр, аніж Пуйло.
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21.07.2021 07:44 Відповісти
Все в позолоті....А стелі низькі.
І чому всіх казнокрадів прям тягне ота позолота і ліпніна, треба все позолотити.
Навіть на кухню її присобачили.
Мідаси..
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21.07.2021 07:46 Відповісти
бо грошей не заробив своєю працею і тому не знає куди їх всунути, от витрачають на те, що просто дорого, на більше розуму не вистачає.
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21.07.2021 08:20 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi

***** На своих надо смотреть больше.. что там какой=то ГБДДшник.
Зеленский не задекларировал виллу
на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", -
"Слідство.Інфо". ФОТО

Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів - Цензор.НЕТ 8120 В """В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил ...... .Источник: https://censor.net/ru/p3119070
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21.07.2021 08:33 Відповісти
В Украине каждый вороватый мусор может жить не уже, кто сторону обворовует, выполняет заказные убийства - давно не секрет
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21.07.2021 07:58 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html

.
""""особняк
на популярном среди российских олигархов курорте Форте-дей-Марми - Италия.

За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа", Улица Via Civitali в Форте-дей-Марми......

Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів - Цензор.НЕТ 988
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21.07.2021 08:38 Відповісти
Скромненькая такая себе хатынка!
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21.07.2021 08:03 Відповісти
если так живут ..госслужащие.. то дворец ***** так себе --- немного круче
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21.07.2021 08:23 Відповісти
Как живет царь - так и полицмейстер - это Россия.
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21.07.2021 08:26 Відповісти
адская безвкусица - помесь бедного арабского шейха и цыганского барона, фу, как можно там жить..., этому начальнику гибдд надо голову лечить...
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21.07.2021 08:54 Відповісти
ну очень многие чиновники постсовка только ради такого и живут, да и подростающее молодое поколение берет с них активный пример, а у олигархов логова тоже ничуть не хуже
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21.07.2021 09:56 Відповісти
Можно подумать украинские таможенники живут хуже!
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21.07.2021 10:33 Відповісти
эка невидаль...посмотрите на выпуск курсантов ФСБ на геликах...
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21.07.2021 12:46 Відповісти
ну самое смешное же что 99,9% гбддшников, ментов и прочей мразоты воруют так же, разница лишь в масштабах. И даже те кто арестовывал этих барыг все так же замешаны в коррупции) Все до одного!
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21.07.2021 13:45 Відповісти
Разглядывание неизвестно когда и неизвестно где сделанных картинок неизбежно привело к содержательной дискуссии, смысл которой сводится к следующему: фи, как безвкусно, если бы я был начальником ГАИ, то сделал бы интерьер в совсем другом стиле
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21.07.2021 13:56 Відповісти
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