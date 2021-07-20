Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів. ФОТОрепортаж
У Ставропольському краї 20 липня затримали голову Управління ДІБДР Олексія Сафонова. Це вже підтверджена інформація, але джерела повідомляють і про арешт ще 35 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕАdaily.
"Спецоперація ГУСБ МВС і ГУ МВС по ПКФО за силової підтримки Росгвардії: зранку затримано практично всю верхівку УДІБДР Ставропольського краю на чолі з начальником управління Олексієм Сафоновим - понад 35 співробітників", - пише телеграм-канал "ВЧК - ОГПУ".
Депутат Держдуми Олександр Хінштейн опублікував фото з маєтка, який, за його словами, належить Сафонову.
"Скромне житло начальника УДІБДР ГУ МВС по Ставропольському краю Олексія Сафонова в Ставрополі", - підписав фотографії у своєму телеграм-каналі Хінштейн.
За даними Хінштейна, затриманим інкримінується організація злочинного угруповання, отримання хабарів, зловживання, перевищення тощо.
"По суті, у Ставропольському краї діяла справжнісінька мафія, наживаються на всьому: від "блатних" номерів і пропуску великих вантажівок - до торгівлі піском", - пише депутат.
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І чому всіх казнокрадів прям тягне ота позолота і ліпніна, треба все позолотити.
Навіть на кухню її присобачили.
Мідаси..
***** На своих надо смотреть больше.. что там какой=то ГБДДшник.
Зеленский не задекларировал виллу
на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", -
"Слідство.Інфо". ФОТО
В """В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил ...... .Источник: https://censor.net/ru/p3119070
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""""особняк
на популярном среди российских олигархов курорте Форте-дей-Марми - Италия.
За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа", Улица Via Civitali в Форте-дей-Марми......