Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих. ВІДЕО камер спостереження

У столиці на перехресті вулиць маршала Малиновського та Оболонського проспекту з вини водія таксі сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.

Унаслідок ДТП двох постраждалих госпіталізували в медичний заклад із травмами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як пише "Київ.Оперативний", водій Toyota намагався проскочити на заборонний сигнал світлофора, проте зачепив легковик Audi. Унаслідок ДТП пошкодження отримали 5 транспортних засобів, оскільки через удар таксі відкинуло на припарковані автомобілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ять загиблих і дев'ять постраждалих. На трасі Севастополь-Ялта в окупованому Криму вантажівка виїхала на "зустрічку" і знесла 5 легкових автомобілів. ВІДЕО реєстратора

У поліції нагадують, що для уникнення подібних ситуацій потрібно пам'ятати:

- червоний сигнал світлофора, в тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про майбутню зміну сигналів. Жовтий миготливий сигнал або два жовті миготливі сигнали дозволяють рух та інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;

- зелений сигнал світлофора дозволяє рух.









Фото: Київ.Оперативний