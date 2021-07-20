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Новини Фото ДТП
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Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих. ВІДЕО камер спостереження

У столиці на перехресті вулиць маршала Малиновського та Оболонського проспекту з вини водія таксі сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.

Унаслідок ДТП двох постраждалих госпіталізували в медичний заклад із травмами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як пише "Київ.Оперативний", водій Toyota намагався проскочити на заборонний сигнал світлофора, проте зачепив легковик Audi. Унаслідок ДТП пошкодження отримали 5 транспортних засобів, оскільки через удар таксі відкинуло на припарковані автомобілі.

Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих 01

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У поліції нагадують, що для уникнення подібних ситуацій потрібно пам'ятати:

- червоний сигнал світлофора, в тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про майбутню зміну сигналів. Жовтий миготливий сигнал або два жовті миготливі сигнали дозволяють рух та інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;

- зелений сигнал світлофора дозволяє рух.

Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих 02
Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих 03
Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих 04
Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих 05
Фото: Київ.Оперативний

ДТП (4481) Київ (19646) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+11
таксист - как не долбонавт, так нарик
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20.07.2021 14:51 Відповісти
+8
примусові роботи, поки не компенсує всім ремонти побитих автівок.
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20.07.2021 15:00 Відповісти
+5
Як вдало - й менти поряд
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20.07.2021 15:00 Відповісти
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таксист - как не долбонавт, так нарик
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20.07.2021 14:51 Відповісти
Уклон... Понятно, на вызов торопился. Наверное два счетчика пообещали...
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20.07.2021 14:52 Відповісти
Пощастило дурню.
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20.07.2021 14:53 Відповісти
Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших - Цензор.НЕТ 5978
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20.07.2021 14:56 Відповісти
примусові роботи, поки не компенсує всім ремонти побитих автівок.
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20.07.2021 15:00 Відповісти
На такой скорости хорошо хоть без жертв.
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20.07.2021 14:59 Відповісти
Як вдало - й менти поряд
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20.07.2021 15:00 Відповісти
А уклон та еще мудацкая контора и реклама у них для зебилов где чувак в ванной едет в кузове или баба каторая налаштувала сибя на акулу бизднеса.
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20.07.2021 15:02 Відповісти
А что лучше? У нас есть не-мудацкие службы такси?
За Болт не знаю, но Убер еще более мудачцая контора, чем Уклон, а всякие ноу-неймы типа 838 и тд - и вовсе шлак.
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20.07.2021 15:18 Відповісти
"твій рух - ТВОЇ правила", всё честно, я считаю.
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20.07.2021 15:06 Відповісти
На мой не предвзятый взгляд, он еще и скорость превысил.
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20.07.2021 15:10 Відповісти
чертов козел, когда они уже переведутся...
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20.07.2021 15:13 Відповісти
Бідного Ланоса пошті на 180 градусів розвернув гадёниш...
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20.07.2021 15:17 Відповісти
ох и дебил...
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20.07.2021 15:56 Відповісти
Таксист - это не профессия, а диагноз.
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20.07.2021 15:56 Відповісти
Эти таксисты-***** постоянно то на красный, то на пешпереходе давят. А потом час стоят в ожидании заказа!
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20.07.2021 16:08 Відповісти
он же вадила
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20.07.2021 16:09 Відповісти
Зайцева так же ехала,уже забыли?
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20.07.2021 16:19 Відповісти
Причина дтп превышение скоростного режима.
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20.07.2021 16:50 Відповісти
Проскакун. Он же диарейщик.
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20.07.2021 18:08 Відповісти
надо срочно легализвать марихуану..а то таксисты покупают дурь низкого качества
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20.07.2021 18:12 Відповісти
уе.ок.....
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20.07.2021 18:32 Відповісти
Вчера такой же урод мопса задавил у хороших знакомых прямо рядом с парадной...там истерика была шо звиздец по газам и слинял...не успели номер запомнить и сфоткать были в шоке...
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20.07.2021 21:09 Відповісти
 
 