Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист-порушник влаштував масштабну ДТП, двоє постраждалих. ВІДЕО камер спостереження
У столиці на перехресті вулиць маршала Малиновського та Оболонського проспекту з вини водія таксі сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.
Унаслідок ДТП двох постраждалих госпіталізували в медичний заклад із травмами.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Як пише "Київ.Оперативний", водій Toyota намагався проскочити на заборонний сигнал світлофора, проте зачепив легковик Audi. Унаслідок ДТП пошкодження отримали 5 транспортних засобів, оскільки через удар таксі відкинуло на припарковані автомобілі.
У поліції нагадують, що для уникнення подібних ситуацій потрібно пам'ятати:
- червоний сигнал світлофора, в тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух;
- жовтий забороняє рух і попереджає про майбутню зміну сигналів. Жовтий миготливий сигнал або два жовті миготливі сигнали дозволяють рух та інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;
- зелений сигнал світлофора дозволяє рух.
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За Болт не знаю, но Убер еще более мудачцая контора, чем Уклон, а всякие ноу-неймы типа 838 и тд - и вовсе шлак.