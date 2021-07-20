"Ви охороняєте безпеку Європи", - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС. ФОТОрепортаж

19-20 липня з метою ознайомлення з ситуацією щодо безпеки делегація Королівства Данія на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія Оле Егбергом Міккельсеном відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"19 липня данські дипломати зустрілися з заступником Командувача об’єднаних сил генерал-майором Едуардом Москальовим. Вони відвідали контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте", де ознайомилися з інфраструктурою та можливостями КПВВ. Також учасники зустрічі побували на командно-спостережному пункті підрозділу Збройних Сил України, що виконує завдання в складі Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

"Я дуже радий відвідати лінію розмежування і побачити все на власні очі. Це передова мирного життя, передова демократії. Ви охороняєте безпеку Європи, тому якщо ви в небезпеці, то ми теж не можемо бути в безпеці. Я дуже радий познайомитись з усіма вами, командирами та солдатами. Моя вам щира вдячність за те що ви робите", – зазначив Оле Егберг Міккельсен під час спілкування з українськими військовими на передовій.

Також читайте: ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень режиму "тиші" на Донбасі за 16 липня

Також в цей день данська делегація провела з представниками Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

У прессцентрі ООС зазначили: "20 липня заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов під час брифінгу ознайомив Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Данія Оле Егберг Міккельсена з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил, а керівник Української сторони СЦКК генерал-майор Сергій Салкуцан – з порушеннями режиму припинення вогню, до яких вдаються російсько-окупаційні війська".

"Наприкінці візиту Оле Егберг Міккельсен зустрівся з представниками Данської групи по розмінуванню. Разом вони відвідали ділянки, де проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів", - резюмується в повідомленні.









