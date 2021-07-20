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Новини Фото Агресія Росії проти України
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"Ви охороняєте безпеку Європи", - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС. ФОТОрепортаж

19-20 липня з метою ознайомлення з ситуацією щодо безпеки делегація Королівства Данія на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія Оле Егбергом Міккельсеном відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"19 липня данські дипломати зустрілися з заступником Командувача об’єднаних сил генерал-майором Едуардом Москальовим. Вони відвідали контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте", де ознайомилися з інфраструктурою та можливостями КПВВ. Також учасники зустрічі побували на командно-спостережному пункті підрозділу Збройних Сил України, що виконує завдання в складі Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

"Я дуже радий відвідати лінію розмежування і побачити все на власні очі. Це передова мирного життя, передова демократії. Ви охороняєте безпеку Європи, тому якщо ви в небезпеці, то ми теж не можемо бути в безпеці. Я дуже радий познайомитись з усіма вами, командирами та солдатами. Моя вам щира вдячність за те що ви робите", – зазначив Оле Егберг Міккельсен під час спілкування з українськими військовими на передовій.

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Також в цей день данська делегація провела з представниками Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

У прессцентрі ООС зазначили: "20 липня заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов під час брифінгу ознайомив Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Данія Оле Егберг Міккельсена з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил, а керівник Української сторони СЦКК генерал-майор Сергій Салкуцан – з порушеннями режиму припинення вогню, до яких вдаються російсько-окупаційні війська".

"Наприкінці візиту Оле Егберг Міккельсен зустрівся з представниками Данської групи по розмінуванню. Разом вони відвідали ділянки, де проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів", - резюмується в повідомленні.

Ви охороняєте безпеку Європи, - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС 01
Ви охороняєте безпеку Європи, - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС 02
Ви охороняєте безпеку Європи, - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС 03
Ви охороняєте безпеку Європи, - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС 04
Ви охороняєте безпеку Європи, - посол Данії Міккельсен відвідав зону ООС 05

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Ага! только вот "европа" не очень-то особо беспокоится о собственной безопасности, потому что чужими руками доставать каштаны из костра куда комфортнее, чем своими!
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20.07.2021 14:54 Відповісти
Хм. Ну так оплачивайте! Вечно обеспокоенные.
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20.07.2021 14:56 Відповісти
только Европа знает ли об этом?
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20.07.2021 14:59 Відповісти
Европейские дипломаты сегодня жгут не по детски там наши заробитчане их экономику своим горбом спасают, здесь наши солдаты безопасность Европы защищают! Правда причем здесь Европа и причем здесь безопасность вообще непонятно
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20.07.2021 14:59 Відповісти
Европа не очень это ценит...
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20.07.2021 15:14 Відповісти
Она не то чтобы не ценит, она в открытую смеется с дураков та же Дания одна из нескольких государств разрешивших постройку СП-2 через свои территориальные воды и вместе с Германией теперь российские бабки будут на карман класть а вы там защищайте нас пока ребята
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20.07.2021 15:25 Відповісти
ну да дебилы охраняют и ждут пропуск в эвропу и нату
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20.07.2021 15:17 Відповісти
"Вы охраняете безопасность Европы", - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС.
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Немцам расскажите. Да и французам тоже. А то с РФ торгуют на тихаря и с оккупированными территориями тоже.
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20.07.2021 15:46 Відповісти
Скажи это лягушатникам и фрау Риббентропп.
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20.07.2021 15:59 Відповісти
 
 