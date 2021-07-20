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Новини Фото Санкції проти Росії
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Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування

Попри санкції ЄС щодо заборони європейським компаніям експортувати свої товари до окупованого Росією Криму, фільтраційне обладнання німецького бренду Inge GmbH встановили на двох кримських електростанціях – Таврійській та Балаклавській. Для цього була залучена литовська фірма, власниця якої має тісні зв’язки з верхівкою російської державної нафтогазової компанії "Роснефть" і – через низку компаній – з депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби Радіо Свобода, повідомляє програма "Схеми".

Литовські журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії "Воронеж-Аква" – одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очистку води. На відео з цих ТЕС видно, які саме тут встановлені фільтраційні установки.

Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування 01

Ці ж установки з фіолетовим маркуванням розслідувачі зауважили також на іншому відео – місцевого телеканалу "Вести Севастополь".

Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування 02

Журналісти з’ясували, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС – це німецький бренд Inge GmbH.

Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування 03

Дані з бази імпортно-експортних операцій ImportGenius підтверджують, що російська компанія "Воронеж-Аква" імпортувала з Литви саме німецькі фільтраційні мембрани бренду Inge GmbH. Їхнім продавцем з боку Литви виступила фірма Run Engineering, зареєстрована у Каунасі – вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.

Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування 04

17 грудня 2018 року товар дістався Росії (місто Воронеж).

Того ж дня у Run Engineering була відкликана ліцензія на експорт таких товарів через підозри литовських правоохоронців у тому, що обладнання компанії могло потрапити в окупований Крим. Підставою для цього став випадок, коли Run Engineering раніше не зазначила у митних документах, що це обладнання подвійного призначення, для експорту якого і потрібна ліцензія, яку видає литовська влада – йдеться у розслідуванні. Утім, і після відкликання ліцензії, відповідно до експортних даних, Run Engineering продовжила експортувати фільтраційне обладнання до Росії (офіційний пункт призначення – місто Воронеж).

У коментарі представники литовської митниці зазначили, що не кожен товар проходить перевірку, та додали – якщо продукція вже одного разу її пройшла і неуспішно, то в теорії експортувати його з наступних спроб вже не вдасться.

Директор Run Engineering Повілас Медекша заявив, що його компанія обладнання компанії Inge GmbH в Крим не постачала: "Ми експортували обладнання, а не мембрани, які вимагають ліцензії. Це як експортувати автомобіль, але не двигун. Ми їх не постачаємо, підприємство купує їх самостійно. Це можуть бути німецькі, голландські, японські, китайські виробники".

"Втім дані російської митниці свідчать, що в той день, коли Run Engineering позбавили ліцензії, з Литви до компанії "Воронеж-Аква" надійшли саме німецькі мембрани", – підкреслюють журналісти.

Німецька компанія Inge GmbH, чиє обладнання потрапило у Крим, зареєстрована у місті Грайфенберг, де має своє виробництво. Власник цього бізнесу – американська корпорація DuPont.

У компанії DuPont на прохання журналістів Deutsche Welle, які теж долучилися до розслідування, зазначили наступне: "Співпрацюючи з клієнтом Run Engineering, компанія Inge GmbH ніколи не мала жодних відомостей і навіть жодних ознак того, що продукція, яка поставляється цьому замовнику, буде використовуватися не за вказаним замовником пунктом призначення", – заявили в компанії.

На запитання, чи вживатимуть вони якихось заходів через поставки обладнання до Криму, у DuPont не відповіли.

Журналісти звернулись до представників Єврокомісії, що координує спільний підхід країн ЄС у питанні санкцій, і чекають на відповідь.

Окремо розслідувачі встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки із російським нафтовим гігантом "Роснефть". А також через низку компаній – із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Кармишева має стосунок до групи інвестиційних компаній "Регіон" – де, за даними журналістів, вона розпочинала свою кар’єру.

Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування 05

Раніше "Схеми" розповідали про групу "Регіон" як про одного з інвесторів будівництва канатної дороги між Росією та Китаєм, і про те, що вона має відношення до народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який у лютому цього року потрапив під санкції РНБО за підозру у фінансуванні тероризму.

Також кіпрська компанія Марини Кармишевої Nestan LTD володіє дочірнім підприємством Nestan Trading AG, що, за даними російської митниці, торгує нафтопродуктами з підсанкційного Новошахтинського заводу нафтопродуктів, яким донедавна володіла дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Зв’язатися з власницею Run Engineering Мариною Кармишевою журналістам не вдалося.

Таврійську і Балаклавську ТЕС у Криму у 2019 році урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін. Їх вирішили збудувати в Криму після того як Україна зупинила поставки електроенергії на окуповані терени.

У 2017 році трапився скандал: стало відомо про поставку чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС. У Siemens заявили, що турбіни доставили у Крим без відома і проти побажань компанії. Після цього німецький концерн припинив поставки обладнання російським компаніям, підконтрольним Кремлю, а Євросоюз розширив санкції щодо Росії.

Автор: 

Німеччина (7479) Крим (14189) Литва (2448) санкції (12097) ТЕС (917)


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Топ коментарі
+4
Нацистами они были. Фашизды это так внуки дидов их называют ибо так милозвучнее для рускослышащего вуха!!!
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20.07.2021 15:30 Відповісти
+4
Меркель прикрывала, выторговывала должность в ГАЗПРОМЕ
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20.07.2021 15:40 Відповісти
+3
Если выступавшим в Крыму Киркорову и Басте, т.е нарушителям границы Украины, можно приезжать в Украину, то какого хрена немцам париться по поводу санкций?!
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20.07.2021 15:46 Відповісти
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Немецкие фильтры для ТЭС попали в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза, - расследование - Цензор.НЕТ 9410
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20.07.2021 15:29 Відповісти
чиста случайно опять совпало! как были немцы фашистами - так и остались.
Ворон ворону глаз не выклюет.
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20.07.2021 15:29 Відповісти
Нацистами они были. Фашизды это так внуки дидов их называют ибо так милозвучнее для рускослышащего вуха!!!
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20.07.2021 15:30 Відповісти
интересно вот в теликах Самсунг, ЛЖ с Польши не работает в Украине смарт ТВ, другой регион а вот как оборудование с Германии работает в Крыму, почему ПО того оборудования не блокирует его как оно не предназначено для работы в Крыму?

в тех же газовых турбинах Сименс что в Крыму стоит ПО которое принадлежит Сименс и никаким СП в россии, оно работает и его обслуживает только Сименс
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20.07.2021 16:25 Відповісти
в питере завод сименс ,попалам на немцев и кацапов, как немцы откажут в по или турбинах?
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20.07.2021 22:58 Відповісти
а причем турбины сименс в Крыму к россии?
Пускай Сименс выполняет Украинское законодательство в Крыму, а то они любят кричать о авторском праве о нарушении их прав на интелектуальнную собственность
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21.07.2021 09:48 Відповісти
ну да наверное вы правы , но турбины наполовину кацапские, как это помешает ?французы завозмущаются кацапы вообще скажут не нравится валите из питера вообще весь завод заберут
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22.07.2021 00:10 Відповісти
Можно подумать только это за семь лет "типа санкций"....бабло однако.
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20.07.2021 15:29 Відповісти
Меркель прикрывала, выторговывала должность в ГАЗПРОМЕ
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20.07.2021 15:40 Відповісти
И что тут такого? Тут многие местные комментаторы из трусов выпрыгивают доказывая что у нас с РФ якобы война в то самое время как на многие миллиарды долларов с ней торгуем https://news.finance.ua/ru/news/-/487741/krupnejshie-torgovye-partnery-ukrainy вот немцы и подумали - *а нам что больше всех надо?* *мы тоже денег хотим*.
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20.07.2021 15:40 Відповісти
шакалят немцы, шакалят во всю, руководство ЕС за лохов держа.....
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20.07.2021 15:43 Відповісти
Если выступавшим в Крыму Киркорову и Басте, т.е нарушителям границы Украины, можно приезжать в Украину, то какого хрена немцам париться по поводу санкций?!
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20.07.2021 15:46 Відповісти
европа и чертов мост кацапам строила, а нам лапшу накидывают, ну одна польза только, что урок нам преподали.
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20.07.2021 16:33 Відповісти
Коли піде газ по трубах, то санкції залишаться тільки проти Білорусі.
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20.07.2021 16:37 Відповісти
Чому кацорилі, в обхід санкцій,купують фільтри для ТЕС,а ахметка не хоче їх купити для власної (вкраденої) Бурштинської ТЕС-найбільшого забруднювача повітря в Європі?
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20.07.2021 18:31 Відповісти
 
 