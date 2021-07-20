Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування

Попри санкції ЄС щодо заборони європейським компаніям експортувати свої товари до окупованого Росією Криму, фільтраційне обладнання німецького бренду Inge GmbH встановили на двох кримських електростанціях – Таврійській та Балаклавській. Для цього була залучена литовська фірма, власниця якої має тісні зв’язки з верхівкою російської державної нафтогазової компанії "Роснефть" і – через низку компаній – з депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби Радіо Свобода, повідомляє програма "Схеми".

Литовські журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії "Воронеж-Аква" – одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очистку води. На відео з цих ТЕС видно, які саме тут встановлені фільтраційні установки.

Ці ж установки з фіолетовим маркуванням розслідувачі зауважили також на іншому відео – місцевого телеканалу "Вести Севастополь".

Журналісти з’ясували, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС – це німецький бренд Inge GmbH.

Дані з бази імпортно-експортних операцій ImportGenius підтверджують, що російська компанія "Воронеж-Аква" імпортувала з Литви саме німецькі фільтраційні мембрани бренду Inge GmbH. Їхнім продавцем з боку Литви виступила фірма Run Engineering, зареєстрована у Каунасі – вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.

17 грудня 2018 року товар дістався Росії (місто Воронеж).

Того ж дня у Run Engineering була відкликана ліцензія на експорт таких товарів через підозри литовських правоохоронців у тому, що обладнання компанії могло потрапити в окупований Крим. Підставою для цього став випадок, коли Run Engineering раніше не зазначила у митних документах, що це обладнання подвійного призначення, для експорту якого і потрібна ліцензія, яку видає литовська влада – йдеться у розслідуванні. Утім, і після відкликання ліцензії, відповідно до експортних даних, Run Engineering продовжила експортувати фільтраційне обладнання до Росії (офіційний пункт призначення – місто Воронеж).

У коментарі представники литовської митниці зазначили, що не кожен товар проходить перевірку, та додали – якщо продукція вже одного разу її пройшла і неуспішно, то в теорії експортувати його з наступних спроб вже не вдасться.

Директор Run Engineering Повілас Медекша заявив, що його компанія обладнання компанії Inge GmbH в Крим не постачала: "Ми експортували обладнання, а не мембрани, які вимагають ліцензії. Це як експортувати автомобіль, але не двигун. Ми їх не постачаємо, підприємство купує їх самостійно. Це можуть бути німецькі, голландські, японські, китайські виробники".

"Втім дані російської митниці свідчать, що в той день, коли Run Engineering позбавили ліцензії, з Литви до компанії "Воронеж-Аква" надійшли саме німецькі мембрани", – підкреслюють журналісти.

Німецька компанія Inge GmbH, чиє обладнання потрапило у Крим, зареєстрована у місті Грайфенберг, де має своє виробництво. Власник цього бізнесу – американська корпорація DuPont.

У компанії DuPont на прохання журналістів Deutsche Welle, які теж долучилися до розслідування, зазначили наступне: "Співпрацюючи з клієнтом Run Engineering, компанія Inge GmbH ніколи не мала жодних відомостей і навіть жодних ознак того, що продукція, яка поставляється цьому замовнику, буде використовуватися не за вказаним замовником пунктом призначення", – заявили в компанії.

На запитання, чи вживатимуть вони якихось заходів через поставки обладнання до Криму, у DuPont не відповіли.

Журналісти звернулись до представників Єврокомісії, що координує спільний підхід країн ЄС у питанні санкцій, і чекають на відповідь.

Окремо розслідувачі встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки із російським нафтовим гігантом "Роснефть". А також через низку компаній – із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Кармишева має стосунок до групи інвестиційних компаній "Регіон" – де, за даними журналістів, вона розпочинала свою кар’єру.

Раніше "Схеми" розповідали про групу "Регіон" як про одного з інвесторів будівництва канатної дороги між Росією та Китаєм, і про те, що вона має відношення до народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який у лютому цього року потрапив під санкції РНБО за підозру у фінансуванні тероризму.

Також кіпрська компанія Марини Кармишевої Nestan LTD володіє дочірнім підприємством Nestan Trading AG, що, за даними російської митниці, торгує нафтопродуктами з підсанкційного Новошахтинського заводу нафтопродуктів, яким донедавна володіла дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Зв’язатися з власницею Run Engineering Мариною Кармишевою журналістам не вдалося.

Таврійську і Балаклавську ТЕС у Криму у 2019 році урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін. Їх вирішили збудувати в Криму після того як Україна зупинила поставки електроенергії на окуповані терени.

У 2017 році трапився скандал: стало відомо про поставку чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС. У Siemens заявили, що турбіни доставили у Крим без відома і проти побажань компанії. Після цього німецький концерн припинив поставки обладнання російським компаніям, підконтрольним Кремлю, а Євросоюз розширив санкції щодо Росії.