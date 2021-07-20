ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані. ФОТО

На трасі "Київ-Чоп" поблизу села Дубина Стрийського району "Опель Астра" зіткнувся з автомобілем "Мазда". Унаслідок ДТП три людини госпіталізовані, а двоє загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель Астра", 24-річний житель району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Мазда". Унаслідок травм, отриманих у ДТП, пасажирка "Мазди" загинула на місці події. Ще двоє пасажирів - хлопчик (орієнтовний вік 10 років) і дівчинка (орієнтовний вік 7 років) - з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

На жаль, незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер у медичному закладі.

Обидва водії у важкому стані також перебувають у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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