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Новини Фото ДТП
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ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані. ФОТО

На трасі "Київ-Чоп" поблизу села Дубина Стрийського району "Опель Астра" зіткнувся з автомобілем "Мазда". Унаслідок ДТП три людини госпіталізовані, а двоє загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель Астра", 24-річний житель району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Мазда". Унаслідок травм, отриманих у ДТП, пасажирка "Мазди" загинула на місці події. Ще двоє пасажирів - хлопчик (орієнтовний вік 10 років) і дівчинка (орієнтовний вік 7 років) - з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

На жаль, незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер у медичному закладі.

Обидва водії у важкому стані також перебувають у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані 01
ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані 02

діти (5148) ДТП (4481) смерть (6778) Львівська область (2460)


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Топ коментарі
+3
ехала себе семья на Мазде...никого не трогали - бац - двое убитых (женщина и мальчик) водилой Опеля выскочившего на встречку (на мокрой и незнакомой дороге) и трое (два водителя и ребенок - непонятно в каком состоянии)
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20.07.2021 16:16 Відповісти
+2
По этому лучше путешествовать на автобусе или поезде. В будущем может у нас будут доступные авиаперевозки внутри страны. А не то как за последние пару дней в легковушку по 10-12 челов набивалось, а потом вайльо, скока трупав...
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20.07.2021 16:19 Відповісти
+2
Вообще мои мысли на много глубже, что если чел (водитель) не может гарантировать безопасность своей семьи при перевозке, то может лучше скупнуться в речке-вонючке, чем ехать на море через всю Украину? Да еще по жлобски набивать салон кумами и их детьми и шмотом с шампурами и каструлями...
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20.07.2021 16:31 Відповісти
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ехала себе семья на Мазде...никого не трогали - бац - двое убитых (женщина и мальчик) водилой Опеля выскочившего на встречку (на мокрой и незнакомой дороге) и трое (два водителя и ребенок - непонятно в каком состоянии)
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20.07.2021 16:16 Відповісти
По этому лучше путешествовать на автобусе или поезде. В будущем может у нас будут доступные авиаперевозки внутри страны. А не то как за последние пару дней в легковушку по 10-12 челов набивалось, а потом вайльо, скока трупав...
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20.07.2021 16:19 Відповісти
там где 10-12... было по-моему 16 и машинка-тазик...(два погибших сразу)
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20.07.2021 16:25 Відповісти
Вообще мои мысли на много глубже, что если чел (водитель) не может гарантировать безопасность своей семьи при перевозке, то может лучше скупнуться в речке-вонючке, чем ехать на море через всю Украину? Да еще по жлобски набивать салон кумами и их детьми и шмотом с шампурами и каструлями...
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20.07.2021 16:31 Відповісти
а как водитель может что-либо гарантировать, ежели есть "крутые" козлы, которые лихо ездят по встречке и им начхать на других людей? каждый водитель может отвечат только за себя, но не за придурков, которым закон не писан.
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21.07.2021 02:04 Відповісти
там VW гольф был.
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20.07.2021 18:23 Відповісти
на автобусах не меньше жертв
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20.07.2021 16:25 Відповісти
Если пользоваться услугами провереного перевозчика и правильно выбирать места в салоне, то риски лично для себя можно свести к абсолютному нулю. Да и что-то я не припомню шоб за это лето много автобусов в кровавую баню попали в отличие от легковых автомобилей
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20.07.2021 16:28 Відповісти
Судя по фото, скорее всего это Мазду занесло на полосу Опеля. Не мог же водитель Мазды боком ехать.
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20.07.2021 16:35 Відповісти
из текста статьи
предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мазда".
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20.07.2021 16:47 Відповісти
Я сужу по фото, так как четко видно что удар Мазде в правый бок, а это 100% занос Мазды.
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20.07.2021 17:01 Відповісти
другие фото с другого ракурса...
ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані - Цензор.НЕТ 5052

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ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані - Цензор.НЕТ 2316

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20.07.2021 17:10 Відповісти
Ну конечно же он пытался увернуться. Странно было бы, если бы он пошёл на таран.
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20.07.2021 18:11 Відповісти
ну да, фото - это сила!, по нему все ясно, не надо даже быть на месте происшествия
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21.07.2021 02:07 Відповісти
гайцов нужно возвращать срочно.
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20.07.2021 18:25 Відповісти
Водії часто поводяться зухвало і нагло. Переважно за цим нема ні досвіду, ні особливих навичок. Це такий бикоз голови. Шкода тільки, що разом із собою вони гроблять інших.
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20.07.2021 19:09 Відповісти
Интересно, были ли пристебнуты дети и жена?
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20.07.2021 21:56 Відповісти
а вы на машину повнимательнее посмотрите - думаете, пристегнутые уцелели бы в этой гармошке?
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21.07.2021 02:09 Відповісти
У нас велике будівництво шляхів за мірками 60-х років минулого століття. Потік машин збільшився, але кількість смуг руху ні. Частіше їде старий москвіч або вьита газель і більше 60 км на годину вона не в змозі їхати, ось і треба виїжджати на зустрічну, а там і помилки.
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20.07.2021 22:12 Відповісти
Можливо таки бетонні відбійники на дорогах по за населенними пунктами необхідні. Й хай тягнуться за фурою, й витримку потренують й цілі будуть.
Сумно що так безглуздо гинуть люди.
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21.07.2021 02:19 Відповісти
 
 