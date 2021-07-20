Ремонт найдовшої дороги регіону стартував на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Тернопільщині стартували роботи з відновлення найдовшої в регіоні дороги Т-20-02 Тернопіль - Скалат - Жванець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Протяжність дороги становить 171,8 км, а якісний ремонт востаннє тут робили 30 років тому.

"Шляховики почали фрезерувати зношене покриття на відрізку від міста Скалат у село Смиківці. Через кар'єр біля дороги там щодня курсують сотні вантажівок. Старе покриття не витримує, основа втратила несучу здатність, тому на автодорозі Т-20-02 утворилися колії і напливи", - йдеться в повідомленні.

Так, цього року в рамках президентської програми "Велике будівництво" відремонтують ділянку від Гримайлова до Смиківців. Також у планах - відновити відрізок Гримайлів - Сатанів автодороги Т-09-03.

Крім того, в Тернопільській області створять комфортний маршрут до Природного заповідника "Медобори" та бальнеологічного курорту Сатанів, а протягом року відновлять понад 200 км державних доріг.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до Дня незалежності відкриють новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине.

Як пояснив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, маршрут об'єднає дороги міжнародного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине та стане найзручнішим шляхом між Заходом і Сходом країни.

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