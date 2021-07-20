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Ремонт найдовшої дороги регіону стартував на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Тернопільщині стартували роботи з відновлення найдовшої в регіоні дороги Т-20-02 Тернопіль - Скалат - Жванець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Протяжність дороги становить 171,8 км, а якісний ремонт востаннє тут робили 30 років тому.

"Шляховики почали фрезерувати зношене покриття на відрізку від міста Скалат у село Смиківці. Через кар'єр біля дороги там щодня курсують сотні вантажівок. Старе покриття не витримує, основа втратила несучу здатність, тому на автодорозі Т-20-02 утворилися колії і напливи", - йдеться в повідомленні.

Так, цього року в рамках президентської програми "Велике будівництво" відремонтують ділянку від Гримайлова до Смиківців. Також у планах - відновити відрізок Гримайлів - Сатанів автодороги Т-09-03.

Крім того, в Тернопільській області створять комфортний маршрут до Природного заповідника "Медобори" та бальнеологічного курорту Сатанів, а протягом року відновлять понад 200 км державних доріг.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до Дня незалежності відкриють новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине.

Як пояснив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, маршрут об'єднає дороги міжнародного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине та стане найзручнішим шляхом між Заходом і Сходом країни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дорогу, которую не ремонтировали 40 лет, восстановят на Черниговщине, - ОГА. ФОТО

Ремонт найдовшої дороги регіону стартував на Тернопільщині, - Укравтодор 01
Ремонт найдовшої дороги регіону стартував на Тернопільщині, - Укравтодор 02
Ремонт найдовшої дороги регіону стартував на Тернопільщині, - Укравтодор 03

дороги (3074) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Тернопільська область (600)


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Ну а чьо! Зедебіли, там ещьо чьото там из вашего бабла в асфальт закатают! А какая разница?! Весело же!)))
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20.07.2021 17:23 Відповісти
Агия Загребельная обвинила Вовчика в разврорвывании бюджета со скоростью 4 млн гривен в час, на "боььшой стройке", и шлема молчит, как будто набрал в рот гивна, тем самым подтверждает, шо он пахан мародер.
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20.07.2021 17:51 Відповісти
Может самой дорогой?
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20.07.2021 19:51 Відповісти
Старе покриття не витримує, основа втратила несучу здатність, тому на автодорозі Т-20-02 утворилися колії і напливи", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/p3278209

якісний ремонт востаннє тут робили 30 років тому.Джерело: https://censor.net/ua/p3278209

На фото, ями діаметром 120см та глибиною 150см, які витримали 30-ть років.
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21.07.2021 11:35 Відповісти
 
 