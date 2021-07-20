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Новини Фото Убивство Шеремета
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Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ з нагоди п'ятої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета відбулася акція "Шукайте справжніх убивць!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 01

На думку організаторів акції, замість того, щоб шукати справжніх убивць журналіста, слідство просто призначило винних - військовослужбовця Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. Учасники акції вимагали припинити переслідування невинних, провести внутрішнє розслідування в Національній поліції і покарати відповідальних за фальсифікацію справи, передати справу Шеремета іншим органам досудового розслідування.


Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 02

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 03
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 04
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 06
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 07
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 08
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 09

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 10
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 11
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 12
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 13
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 14
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 15

Дивіться: Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 16
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 17
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 18
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 19

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 20
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 21
Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 22

Дивіться також: "Коли сядуть фальсифікатори?": Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція Шукайте справжніх убивць! відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета 23

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19646) МВС (3511) мітинг (755) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+25
Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета - Цензор.НЕТ 1495
показати весь коментар
20.07.2021 20:56 Відповісти
+11
Мусорська, совкова держава в Украіні на 8 році війни з московськими окупантами!!!
Сашко Білий попереджував!!!
Слава Украіні!!! Пам'ятаймо Небесну Сотню!!!
показати весь коментар
20.07.2021 21:50 Відповісти
+4
Вот вам один для примера, которому зеленский жопу лижет.

Российский рэпер Баста, не раз бывавший в оккупированном Крыму, снова выступит в Одессе

Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, снова даст концерт в одесской Аркадии.
Развлекать публику певец планирует в ночном клубе Ibiza 8 августа. Цены на билеты стартуют от 1000 гривен. Самые дорогие - 7 тысяч гривен.

https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_162678699451221016355139_22921.jpg Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета - Цензор.НЕТ 5215

Отметим, что в январе 2018 года за неоднократное посещение оккупированного Крыма в обход государственных границ Украины Баста был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В сентябре 2020-го запрет сняли.
25 июня этого года Баста практически беспрепятственно дал концерт в Киеве, а 28-го - https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ispolnitel-basta-uspeshno-vystupil-v-146279/ в Одессе .
показати весь коментар
20.07.2021 21:50 Відповісти
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Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета - Цензор.НЕТ 1495
показати весь коментар
20.07.2021 20:56 Відповісти
Мусорська, совкова держава в Украіні на 8 році війни з московськими окупантами!!!
Сашко Білий попереджував!!!
Слава Украіні!!! Пам'ятаймо Небесну Сотню!!!
показати весь коментар
20.07.2021 21:50 Відповісти
Світла пам'ять та царство небесне Сашкові Білому!
показати весь коментар
21.07.2021 09:14 Відповісти
Вот вам один для примера, которому зеленский жопу лижет.

Российский рэпер Баста, не раз бывавший в оккупированном Крыму, снова выступит в Одессе

Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, снова даст концерт в одесской Аркадии.
Развлекать публику певец планирует в ночном клубе Ibiza 8 августа. Цены на билеты стартуют от 1000 гривен. Самые дорогие - 7 тысяч гривен.

https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_162678699451221016355139_22921.jpg Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета - Цензор.НЕТ 5215

Отметим, что в январе 2018 года за неоднократное посещение оккупированного Крыма в обход государственных границ Украины Баста был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В сентябре 2020-го запрет сняли.
25 июня этого года Баста практически беспрепятственно дал концерт в Киеве, а 28-го - https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ispolnitel-basta-uspeshno-vystupil-v-146279/ в Одессе .
показати весь коментар
20.07.2021 21:50 Відповісти
Как их найдешь ,ежели они на мацковию свалили ? Древние говорили : -Ищите кому выгодно!
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20.07.2021 21:52 Відповісти
Так одиг же в Украине ещё и работает подручным Авакяна .Коротких фамилия
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20.07.2021 22:08 Відповісти
Та це скучно стало - замінили Гонгадзе на Шеремета і давай пилюку ганяти навколо. Поки ще когось не вб'ють.
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20.07.2021 22:20 Відповісти
Як розумно - чорти йдуть, а пекло лишається. Міняється лише обличчя у головного чорта.
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20.07.2021 22:21 Відповісти
справу вело МВС. нач слідчого управління МВС -Цуцкерідзе. Місце народження -Нова Українка.
зам Єрмака куратор МВС -Татаров, місце народження -Нова Українка. Однокласники по школі, співавтори "монографії" по розгону майдану, кум кума. А Ви справедливості в розслідуванні. Того то гнусавий так бурмоче по справі під ніс. тСуд буде довгий поки ці хозари будуть мешкати в юрті на банковій. Офіс перетворили на велику юрту і ще і висадили тропічний ліс, і завели макак.
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20.07.2021 22:29 Відповісти
іщітє свішчітє блть
народ, ВИ всі - ДИБІЛИ
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21.07.2021 01:09 Відповісти
макакян нормальный бандюган шота вроде тищенки только значительно жёстче и значитель-
но масштабнее.... свалил он потому шо пришлось делать ногы.... к сожалению следущий (сле-
дущие) таки будет(будут) хуже вопреки обещаниям обещалкина танцующего по фонтанам пое
дателя шаурмы начинённой ушами и мозгами идиотов....... но печалько в том шо ета ещё не всё малята и у рего есть интереснава пасатреть не только про 95цырк но и про папередника..
...... шо делоть разве хочешь жытуха заставила.... поэтому его или быренько грохнут или таки
вытопчет премъера или на худой конец князем Харькова выберется.......... а там глядишь и до
преза дотянуться можно........
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21.07.2021 07:41 Відповісти
 
 