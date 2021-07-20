Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ з нагоди п'ятої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета відбулася акція "Шукайте справжніх убивць!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку організаторів акції, замість того, щоб шукати справжніх убивць журналіста, слідство просто призначило винних - військовослужбовця Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. Учасники акції вимагали припинити переслідування невинних, провести внутрішнє розслідування в Національній поліції і покарати відповідальних за фальсифікацію справи, передати справу Шеремета іншим органам досудового розслідування.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства























Дивіться: Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж















Дивіться також: "Коли сядуть фальсифікатори?": Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ