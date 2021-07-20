2 903 13
Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля Міністерства внутрішніх справ з нагоди п'ятої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета відбулася акція "Шукайте справжніх убивць!"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку організаторів акції, замість того, щоб шукати справжніх убивць журналіста, слідство просто призначило винних - військовослужбовця Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. Учасники акції вимагали припинити переслідування невинних, провести внутрішнє розслідування в Національній поліції і покарати відповідальних за фальсифікацію справи, передати справу Шеремета іншим органам досудового розслідування.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.07.2021 20:56 Відповісти Посилання
+11 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар20.07.2021 21:50 Відповісти Посилання
+4 Ревизор
показати весь коментар20.07.2021 21:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сашко Білий попереджував!!!
Слава Украіні!!! Пам'ятаймо Небесну Сотню!!!
Российский рэпер Баста, не раз бывавший в оккупированном Крыму, снова выступит в Одессе
Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, снова даст концерт в одесской Аркадии.
Развлекать публику певец планирует в ночном клубе Ibiza 8 августа. Цены на билеты стартуют от 1000 гривен. Самые дорогие - 7 тысяч гривен.
https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_162678699451221016355139_22921.jpg
Отметим, что в январе 2018 года за неоднократное посещение оккупированного Крыма в обход государственных границ Украины Баста был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В сентябре 2020-го запрет сняли.
25 июня этого года Баста практически беспрепятственно дал концерт в Киеве, а 28-го - https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ispolnitel-basta-uspeshno-vystupil-v-146279/ в Одессе .
зам Єрмака куратор МВС -Татаров, місце народження -Нова Українка. Однокласники по школі, співавтори "монографії" по розгону майдану, кум кума. А Ви справедливості в розслідуванні. Того то гнусавий так бурмоче по справі під ніс. тСуд буде довгий поки ці хозари будуть мешкати в юрті на банковій. Офіс перетворили на велику юрту і ще і висадили тропічний ліс, і завели макак.
народ, ВИ всі - ДИБІЛИ
но масштабнее.... свалил он потому шо пришлось делать ногы.... к сожалению следущий (сле-
дущие) таки будет(будут) хуже вопреки обещаниям обещалкина танцующего по фонтанам пое
дателя шаурмы начинённой ушами и мозгами идиотов....... но печалько в том шо ета ещё не всё малята и у рего есть интереснава пасатреть не только про 95цырк но и про папередника..
...... шо делоть разве хочешь жытуха заставила.... поэтому его или быренько грохнут или таки
вытопчет премъера или на худой конец князем Харькова выберется.......... а там глядишь и до
преза дотянуться можно........