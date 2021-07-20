За фактом аварії на "Рівнеазоті" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За фактом аварії на ПрАТ "Рівнеазот" розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції сьогодні, 20 липня, близько 17:50 надійшло повідомлення, що на ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварія, внаслідок чого відбувся викид газів.





"На місці події слідчо-оперативна група попередньо встановила, що сталася аварійна зупинка агрегату в цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти. За попередніми даними, сталася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом слідчі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах).

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