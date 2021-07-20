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За фактом аварії на "Рівнеазоті" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За фактом аварії на ПрАТ "Рівнеазот" розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За фактом аварії на Рівнеазоті відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 01

До поліції сьогодні, 20 липня, близько 17:50 надійшло повідомлення, що на ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварія, внаслідок чого відбувся викид газів.

За фактом аварії на Рівнеазоті відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 02
За фактом аварії на Рівнеазоті відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 03

"На місці події слідчо-оперативна група попередньо встановила, що сталася аварійна зупинка агрегату в цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти. За попередніми даними, сталася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів", - йдеться в повідомленні.

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За фактом аварії на Рівнеазоті відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 04
За фактом аварії на Рівнеазоті відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 05

За цим фактом слідчі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах).

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Автор: 

аварія (561) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) Рівне (575) Рівнеазот (27) силовики (2515)


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какое там все гнилое... трубы из 80-х. ни копейки не хотят вкладывать в модернизацию. людям правду скажите а не семьи вывозите по ночам из Ровно.
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20.07.2021 23:09 Відповісти
ок,от то до прикладу,завод недопосадженого фірташа- одного з ні разу не олігархів. Тоді хочу запитати; якого біса той же фірташ і йому подібні можнопромисловці не відповідають за технічний стан їхніх власних небезпечних до довкілля виробництв? ....Агов,********** і шапіто твоє! Чого ж ти з дєрьмаком ще не на місці катастрофи?
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20.07.2021 23:43 Відповісти
 
 