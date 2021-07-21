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Через НП на "Рівнеазоті" цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС. ФОТО

Через учорашню розгерметизацію трубопроводу на підприємстві "Рівнеазот" в цілодобовому режимі здійснюється моніторинг стану повітря в навколишньому середовищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 6:00 21 липня жодної загрози населенню та довкіллю немає", - уточнюють рятувальники.

Через НП на Рівнеазоті цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС 01
Через НП на Рівнеазоті цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС 02
Через НП на Рівнеазоті цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС 03

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію

Автор: 

аварія (561) Рівнеазот (27) екологія (1357) ДСНС (5158)


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Топ коментарі
+2
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне

Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
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21.07.2021 09:33 Відповісти
+1
НОЧЬЮ ШИШКАРИ МЕСТНЫЕ ВЫВЕЗЛИ ВСЕХ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ...
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21.07.2021 09:06 Відповісти
+1
А ОСТАЛЬНОЙ НАРОД ОСТАВИЛИ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА.
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21.07.2021 09:06 Відповісти
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НОЧЬЮ ШИШКАРИ МЕСТНЫЕ ВЫВЕЗЛИ ВСЕХ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ...
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21.07.2021 09:06 Відповісти
А ОСТАЛЬНОЙ НАРОД ОСТАВИЛИ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА.
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21.07.2021 09:06 Відповісти
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
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21.07.2021 10:44 Відповісти
СТРАНА НЕ ПУГАНЫХ ИДИОТОВ...
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21.07.2021 09:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26993630.html Кожен з вас заплатитить борги і за себе і за Фірташа
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21.07.2021 09:44 Відповісти
За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваются инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые перегрузки и ветхость локального оборудования. Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.
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21.07.2021 09:52 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые
перегрузки и ветхость локального оборудования. Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.
показати весь коментар
21.07.2021 09:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне

Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
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21.07.2021 09:33 Відповісти
Дальше будет еще хуже. Совок давно почил, а его тело давно разлагается. Нового ничего, кроме базаров, автостоянок, аптек и заправок не строим. Чинить старью уже бесполезно. Все просрали. Остается теперь только батрачить на чужбине и смотреть видосики бездарного клоуна.
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21.07.2021 09:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26993630.html Кожен з вас заплатитить борги і за себе і за Фірташа
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21.07.2021 09:43 Відповісти
 
 