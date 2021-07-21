Через НП на "Рівнеазоті" цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС. ФОТО

Через учорашню розгерметизацію трубопроводу на підприємстві "Рівнеазот" в цілодобовому режимі здійснюється моніторинг стану повітря в навколишньому середовищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 6:00 21 липня жодної загрози населенню та довкіллю немає", - уточнюють рятувальники.







Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

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