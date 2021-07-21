Через НП на "Рівнеазоті" цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС. ФОТО
Через учорашню розгерметизацію трубопроводу на підприємстві "Рівнеазот" в цілодобовому режимі здійснюється моніторинг стану повітря в навколишньому середовищі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Станом на 6:00 21 липня жодної загрози населенню та довкіллю немає", - уточнюють рятувальники.
Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.
Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые
перегрузки и ветхость локального оборудования. Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:
На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko