Підозрілу сумку виявлено в аеропорту Львова, пасажирів і працівників евакуйовують із будівлі, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські перевіряють повідомлення про можливе замінування аеропорту у Львові. Проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Львівської області.

"Сьогодні, 21 липня, близько 9.25 у поліцію надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького про те, що на території аеропорту виявлено ​​підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка", - зазначено в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію.

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