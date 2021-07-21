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Підозрілу сумку виявлено в аеропорту Львова, пасажирів і працівників евакуйовують із будівлі, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські перевіряють повідомлення про можливе замінування аеропорту у Львові. Проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Львівської області.

"Сьогодні, 21 липня, близько 9.25 у поліцію надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького про те, що на території аеропорту виявлено ​​підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка", - зазначено в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію.

Підозрілу сумку виявлено в аеропорту Львова, пасажирів і працівників евакуйовують із будівлі, - Нацполіція 01

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аеропорт (1854) вибухівка (474) Львів (3091) мінування (1218) Нацполіція (15276)


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"Вот дура! Я же сало на работе забыла!" - воскликнула уборщица Львовского аэропорта вернувшись домой с работы.
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21.07.2021 10:27 Відповісти
В тебе в слові ***** шість помилок
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21.07.2021 10:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/490171.ватан, в Украине уже давно стало неприлично говорить путин, порядочные люди говорят *****
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21.07.2021 11:26 Відповісти
***** своїми руками нічого не робе. Не сцарьськоє єто дєло. В нього є безліч відморозків для цього.
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21.07.2021 11:30 Відповісти
Якийсь йолоп полетів на море у Туреччину, а валізу з шортами і футболками забув
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21.07.2021 10:43 Відповісти
скоро узнаем что было на самом деле, но перестраховаться надо
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21.07.2021 11:27 Відповісти
Это бубочка, полностью обосравшись по всем направлениям в Украине решил рвануть на землю обетованную через Западное направление, пока звиздюлин не отгреб от благодарных избирателей. Но что-то у него не срослось, его заметили и он убежал, а вещички остались.
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21.07.2021 10:44 Відповісти
"...из здания, - Нацполиция. ФОТО"
Это фото???
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21.07.2021 11:00 Відповісти
 
 