Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА. ФОТО

Будівництво водної арени в Тернополі завершується. Так, спорткомплекс прийме чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної адміністрації.

"Тернопіль показав високу готовність до прийняття майбутніх змагань. Звичайно, що залишилися деталі, котрі необхідно виконати. Я з гордістю можу сказати, що цей об'єкт, коли буде завершений, не поступатиметься аналогічним місцям, які я відвідувала в Німеччині та інших країнах. Можливо, з часом нам вдасться ще більше розвинути цю локацію та створити невеличке спортивне містечко", - зазначила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив, що це місце має всі перспективи стати центром водного спорту на Західній Україні.

Необхідні будівельні роботи будуть завершені найближчим часом.

Так, у процесі президентської програми "Велике будівництво" на арені буде прокладено обвідний канал, побудовано фінішну вишку і трибуни на 1 тис. глядачів

Також встановлять все необхідне для проведення змагань високого рівня: фотофіксацію стартових доріжок, кабіни для коментаторів, окремі кімнати для представників міжнародних федерацій та спортсменів.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в Києві відкриють урбан-парк, аналогів якому немає в Європі. У ньому обладнають майданчики для безкоштовних занять різними видами спорту: від йоги до клаймбінгу.

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