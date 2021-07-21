УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10112 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 313 11

Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА. ФОТО

Будівництво водної арени в Тернополі завершується. Так, спорткомплекс прийме чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної адміністрації.

"Тернопіль показав високу готовність до прийняття майбутніх змагань. Звичайно, що залишилися деталі, котрі необхідно виконати. Я з гордістю можу сказати, що цей об'єкт, коли буде завершений, не поступатиметься аналогічним місцям, які я відвідувала в Німеччині та інших країнах. Можливо, з часом нам вдасться ще більше розвинути цю локацію та створити невеличке спортивне містечко", - зазначила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив, що це місце має всі перспективи стати центром водного спорту на Західній Україні.

Необхідні будівельні роботи будуть завершені найближчим часом.

Так, у процесі президентської програми "Велике будівництво" на арені буде прокладено обвідний канал, побудовано фінішну вишку і трибуни на 1 тис. глядачів

Також встановлять все необхідне для проведення змагань високого рівня: фотофіксацію стартових доріжок, кабіни для коментаторів, окремі кімнати для представників міжнародних федерацій та спортсменів.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в Києві відкриють урбан-парк, аналогів якому немає в Європі. У ньому обладнають майданчики для безкоштовних занять різними видами спорту: від йоги до клаймбінгу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ремонт найдовшої дороги регіону стартував на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА 01
Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА 02

Автор: 

Тернопіль (409) чемпіонат (218) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Тернопильчане, не пускайте Дурака на открытие, иначе катастрофы, наводнения, обрушения и горе ждут вас!
показати весь коментар
21.07.2021 11:46 Відповісти
+11
Капсулу під будівництво «Водної арени Тернопіль» заклали 21 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96 2017 року голова Тернопільської ОДА Степан Барна, міський голова Тернополя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Надал за участю прем'єр-міністра України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана . Міська школа водних видів спорту перебуватиме на балансі міста.

Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА - Цензор.НЕТ 1263
показати весь коментар
21.07.2021 11:41 Відповісти
+5
Так и всё это дутое Велике Крадивництво -дороги с 18-19, великий ещё скакал на корпоративах
показати весь коментар
21.07.2021 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЧМ в Тернополе? Точно не Нью-Васюки?
Тогда респект и уважуха, парни! Удачи!
показати весь коментар
21.07.2021 11:40 Відповісти
Капсулу під будівництво «Водної арени Тернопіль» заклали 21 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96 2017 року голова Тернопільської ОДА Степан Барна, міський голова Тернополя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Надал за участю прем'єр-міністра України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана . Міська школа водних видів спорту перебуватиме на балансі міста.

Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА - Цензор.НЕТ 1263
показати весь коментар
21.07.2021 11:41 Відповісти
Так и всё это дутое Велике Крадивництво -дороги с 18-19, великий ещё скакал на корпоративах
показати весь коментар
21.07.2021 11:47 Відповісти
Так создаются мифы
https://www.autocentre.ua/news/mify-o-roli-gitlera-v-stroitelstve-nemetskih-avtobanov-766063.html Мифы о роли Гитлера в строительстве немецких автобанов
показати весь коментар
21.07.2021 12:01 Відповісти
Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА - Цензор.НЕТ 5952
показати весь коментар
21.07.2021 12:02 Відповісти
Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА - Цензор.НЕТ 5461
показати весь коментар
21.07.2021 13:13 Відповісти
Тернопильчане, не пускайте Дурака на открытие, иначе катастрофы, наводнения, обрушения и горе ждут вас!
показати весь коментар
21.07.2021 11:46 Відповісти
"байдарках і каное,... будєт продолжен обводной канал,...конєчно, осталісь дєталі,..."-зєбидлу всьо равно на чьому гроші красти.
показати весь коментар
21.07.2021 12:27 Відповісти
Можливо, з часом нам вдасться ще більше розвинути цю локацію та створити невеличке спортивне містечко", - зазначила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець. Джерело: https://censor.net/ua/p3278325

Залишилась маленька "дрібничка", створити інфраструктуру для розміщення спортсменів, вболівальників, для їх обслуговування, але то таке)
Взагалі для самої бідної області утримувати таку здоровенну хрінь, ну не знаю.
показати весь коментар
21.07.2021 12:53 Відповісти
в тернополе на его знаменитом озере (здоровенное озеро практически в 10 минутах пёхом от центра города!) международные соревнования еще при совке усопшем проводили. чемпионат мира по гонкам скутеров, глиссеров и прочих плавающих. по всяким лодкам и байдаркам и даже по водному поло. так что не хватало только вот этих трибун на старт-финиш. то смотрели на шару и кто только хотел. ну а теперь за деньги и по билетам.
показати весь коментар
21.07.2021 13:03 Відповісти
Знамените озеро, в яке через міський парк стікає вода міської каналізації, недавно реконструйованої таким чином, що замість фільтрів - звичайна сітка, щоб стримати те, що може виплисти на поверхню знаменитого озера.
показати весь коментар
21.07.2021 15:58 Відповісти
 
 