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До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Робітники розпочали монтаж четвертої секції прогонової будови вантового моста в Запоріжжі. До кінця місяця змонтують усі шість секцій.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Укравтодору" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У ході президентської програми "Велике будівництво" монтаж четвертої секції проводиться від пілона в бік острова Хортиця. Вага секції з урахуванням усіх допоміжних конструкцій становить 790 тонн. Її монтаж здійснюється за допомогою найбільшого плавучого крана в Європі LK-800 "Захарій".

Зазначається, що для встановлення секції спочатку треба було встановити тимчасову опору. Після цього розпочали безпосередньо монтаж конструкції.

Після встановлення всіх шести секцій мостобудівники перейдуть до випробування вантів, якими прогонова будова кріпитиметься до пілонів заввишки 166 метрів.

Вантовий міст у Запоріжжі є частиною масштабного мостового комплексу. У нього входить балковий міст від острова Хортиця до Хортицького району Запоріжжя.

Довжина комплексу становить 9 кілометрів і до неї входять 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в межах "Великого будівництва" в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 6500 км доріг державного та місцевого значення.

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До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - Укравтодор 01
До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - Укравтодор 02
До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - Укравтодор 03
До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - Укравтодор 04

Автор: 

Запоріжжя (2295) міст (1240) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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что значит "ВСЕ ШЕСТЬ", если их всего ДВЕННАДЦАТЬ???!!!
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21.07.2021 12:50 Відповісти
ты ещё спроси "почему вантовый мост, а не квантовый?"
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21.07.2021 12:54 Відповісти
Наверное, подразумевается одна нитка только. На Бабурке тоже с помпой открывали... половину моста!
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21.07.2021 13:02 Відповісти
На фото видно, что на второй половине опор нет.
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21.07.2021 13:07 Відповісти
Все шесть секций ...
Еще 6 секций пошли как откат чиновникам?
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Лучше спросите почему мосты не построили вчера или 10 или даже 15 лет назад? Если турки реально уложатся с достройкой в максимум 2,5 года. Это с демонтажём временных опор. Даже если зимой Днепр сильно замерзнет и кран не сможет работать 2-2,5 месяца. Балки низовой части моста до конца июля, конечно, уложить не успеют. Как заметил кто-то очень наблюдательный - там ещё даже временные опоры не смонтированы. А вот до конца года - наверняка успеют. Получится что смонтируют все 12 балок. Никто вас не обсчитал и на откат чиновникам балки не отдал. Головой нужно ещё и думать, а не только в неё есть.
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22.07.2021 12:27 Відповісти
 
 