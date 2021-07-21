До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Робітники розпочали монтаж четвертої секції прогонової будови вантового моста в Запоріжжі. До кінця місяця змонтують усі шість секцій.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Укравтодору" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У ході президентської програми "Велике будівництво" монтаж четвертої секції проводиться від пілона в бік острова Хортиця. Вага секції з урахуванням усіх допоміжних конструкцій становить 790 тонн. Її монтаж здійснюється за допомогою найбільшого плавучого крана в Європі LK-800 "Захарій".

Зазначається, що для встановлення секції спочатку треба було встановити тимчасову опору. Після цього розпочали безпосередньо монтаж конструкції.

Після встановлення всіх шести секцій мостобудівники перейдуть до випробування вантів, якими прогонова будова кріпитиметься до пілонів заввишки 166 метрів.

Вантовий міст у Запоріжжі є частиною масштабного мостового комплексу. У нього входить балковий міст від острова Хортиця до Хортицького району Запоріжжя.

Довжина комплексу становить 9 кілометрів і до неї входять 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в межах "Великого будівництва" в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 6500 км доріг державного та місцевого значення.

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