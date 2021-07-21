УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10112 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 515 12

В аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів із 2 кг кокаїну: один перевозив "товар" в особистих речах, інший - у шлунку. ФОТОрепортаж

СБУ викрила наркотрафік через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони побудували розгалужену мережу наркокур'єрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, цей канал поставки наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання.

"Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну. Один із них приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг", - йдеться в повідомленні.

В аеропорту Бориспіль затримали двох наркокурєрів із 2 кг кокаїну: один перевозив товар в особистих речах, інший - у шлунку 01

У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.

Також читайте: Правоохоронці Київщини повідомили про підозру групі контрабандистів, які поставляють кокаїн із Латинської Америки

Тривають слідчі дії для встановлення причетності до правопорушення інших осіб.

В аеропорту Бориспіль затримали двох наркокурєрів із 2 кг кокаїну: один перевозив товар в особистих речах, інший - у шлунку 02

Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за координації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із Державною прикордонною службою України, митницею міста Києва та за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

В аеропорту Бориспіль затримали двох наркокурєрів із 2 кг кокаїну: один перевозив товар в особистих речах, інший - у шлунку 03
В аеропорту Бориспіль затримали двох наркокурєрів із 2 кг кокаїну: один перевозив товар в особистих речах, інший - у шлунку 04
В аеропорту Бориспіль затримали двох наркокурєрів із 2 кг кокаїну: один перевозив товар в особистих речах, інший - у шлунку 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

наркотики (1462) СБУ (12973)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Вы док-ты их проверили? Это не депутаты из СН? А то потом долго извиняться придется....
показати весь коментар
21.07.2021 13:52 Відповісти
+6
Пов"язали Зеліних кур"єрів.
показати весь коментар
21.07.2021 13:54 Відповісти
+2
Аваков вже допровірявся депутатів!
показати весь коментар
21.07.2021 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы док-ты их проверили? Это не депутаты из СН? А то потом долго извиняться придется....
показати весь коментар
21.07.2021 13:52 Відповісти
Пов"язали Зеліних кур"єрів.
показати весь коментар
21.07.2021 13:54 Відповісти
Аваков вже допровірявся депутатів!
показати весь коментар
21.07.2021 13:55 Відповісти
А що це за темношкіра дама на фото? Це кур'єрша з повним шлунком наркоти? А якже він (наркотик)знайде дорогу на волю? Ректально????
показати весь коментар
21.07.2021 13:57 Відповісти
Менструально...
показати весь коментар
21.07.2021 14:05 Відповісти
декілька років тому в аєропорту "Бориспіль" у одного додіка, вже після проходження всіх контрольних пунктів лопнув презик з героїном, таких фонтанів подорожуючі ще не бачили!
показати весь коментар
21.07.2021 14:01 Відповісти
в презике, наверное, для себя разве что вез, реальные посоны в таких вот именно капсулах, как в черном пакете на фото, везут, там вероятность лопнуть или раствориться в желудке оболочке нулевая.
показати весь коментар
21.07.2021 14:22 Відповісти
в презику, який він ковтнув, і він був не один, це що він для себе кіло віз, це ж яким торчком необхідно бути
показати весь коментар
21.07.2021 14:26 Відповісти
доктор в задницу заглянул а там "пасочка"
..в одной зоне был зэк с кликухой Вася-сейф ,он в заднице мог бутылку шампанского спрятать ,говорят что его зона на руках носила
показати весь коментар
21.07.2021 14:20 Відповісти
В аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів із 2 кг кокаїну: один перевозив "товар" в особистих речах, інший - у шлунку - Цензор.НЕТ 4482
показати весь коментар
21.07.2021 16:33 Відповісти
 
 