В аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів із 2 кг кокаїну: один перевозив "товар" в особистих речах, інший - у шлунку. ФОТОрепортаж

СБУ викрила наркотрафік через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони побудували розгалужену мережу наркокур'єрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, цей канал поставки наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання.

"Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну. Один із них приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.

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Тривають слідчі дії для встановлення причетності до правопорушення інших осіб.

Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за координації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із Державною прикордонною службою України, митницею міста Києва та за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.







Фото: сайт СБУ