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36 нелегалів із Південної Азії і Закавказзя спіймали на Луганщині. За "транзит" до ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 36 нелегальних мігрантів із країн Південної Азії та однієї з країн Закавказзя. За свій нелегальний транзит до країн ЄС іноземці заплатили організаторам каналу від 12 до 15 000 доларів США. Зараз вирішується питання про видворення нелегалів із території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління комунікації Національної поліції України.

Так, оперативники підрозділу міграційної поліції отримали інформацію про спробу налагодження потужного каналу нелегальної міграції вихідців із країн Південної Азії через територію України до Євросоюзу.

У результаті оперативних заходів співробітники міграційної поліції спільно з Державною прикордонною службою та СБУ в прикордонних районах Луганської області та місті Сєвєродонецьк затримали 36 іноземців. Вони намагалися нелегально перетнути кордон України.

За словами іноземців, за свій нелегальний транзит до країн ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів США.

36 нелегалів із Південної Азії і Закавказзя спіймали на Луганщині. За транзит до ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів 01

Зараз поліцейські встановлюють організаторів каналу нелегальної міграції. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років відповідно до ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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Нелегальні мігранти передані в міграційну службу для прийняття рішення відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

36 нелегалів із Південної Азії і Закавказзя спіймали на Луганщині. За транзит до ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів 02
Фото: сайт поліції

Держприкордонслужба ДПСУ (6139) нелегали (384) Нацполіція (15276) СБУ (12973)


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Топ коментарі
+2
12-15 тысяч баксов? Сирйозна? А чо незя сделать визу и полететь как человек на самолете? Да и с такими деньжищами в тех странах откуда они можно вообще не работать никогда
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21.07.2021 16:17 Відповісти
+1
Їх треба до Лукашенка відправлять. Він знає, що з ними робити. )))
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21.07.2021 14:27 Відповісти
+1
Скоро в Киеве объявятся, тут сейчас этого черножопья за край.
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21.07.2021 14:35 Відповісти
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Надо было ещё по 5000 взять и пусть тулят) Или взяли?
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21.07.2021 14:27 Відповісти
ще є час, ще візьмуть, це ж клондайк заробляти на цих людях!!!! не границя а прохідний двір!!!!!!
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21.07.2021 14:44 Відповісти
і в бульбостан переправити
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22.07.2021 07:03 Відповісти
Їх треба до Лукашенка відправлять. Він знає, що з ними робити. )))
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21.07.2021 14:27 Відповісти
Лопати в руки і нехай копають бульбу.
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21.07.2021 14:31 Відповісти
Eto posmotrim.U nas priniali zakon sto vsex budet otpravliat na rodinu i ocen bystro maksimum zdes probudet 2 mesiaca pod oxranoj.Zaplatyt dengi za zyzn palatkax i otpravku domoj
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21.07.2021 16:55 Відповісти
Вася, не рядовой "укр.", а рядовой украинец. И как вы там на Московии живете, нам и так известно, даже без всяких "выводов".
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21.07.2021 16:37 Відповісти
Скоро в Киеве объявятся, тут сейчас этого черножопья за край.
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21.07.2021 14:35 Відповісти
Та то иностранные студенты))))))
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21.07.2021 15:37 Відповісти
Ну це брехня. Для чого їм пішки в ЄС, якщо мають гроші? Скоріше по 100 долярів заплатили своїм шахраям - і "приїхали". Луганськ - теж Європа, територіально.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Вибачте мою необізнаність але як з Луганщини можна потрапити в ЄС ? Ще ж не Закарпаття!
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21.07.2021 14:51 Відповісти
Машина часу))))
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21.07.2021 15:38 Відповісти
Такий бізнес був в дев'яності, потім все затихло. Зараз знову цей бізнес процвітає. Всі ці шобла збирають на мордорі та пропихують їх через Україну, Молдову та Білорусь. Але тоді у бандюків була тільки одна ціль, заробити бабла, а зараз ще й політична добавилась. Мабуть ***** всіх своїх ворогів вирішив мігрантами завалити
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21.07.2021 14:58 Відповісти
С такими бабками в азиях ты практически мильянэр - может они и в правду туристы-эсктремалы а не нелегалы, просто они там так развлекаются, некуда бабки девать, а давай через границу по тихому махнем?
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21.07.2021 15:15 Відповісти
12-15 тысяч баксов? Сирйозна? А чо незя сделать визу и полететь как человек на самолете? Да и с такими деньжищами в тех странах откуда они можно вообще не работать никогда
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21.07.2021 16:17 Відповісти
Граница на замке
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21.07.2021 17:55 Відповісти
 
 