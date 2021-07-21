36 нелегалів із Південної Азії і Закавказзя спіймали на Луганщині. За "транзит" до ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 36 нелегальних мігрантів із країн Південної Азії та однієї з країн Закавказзя. За свій нелегальний транзит до країн ЄС іноземці заплатили організаторам каналу від 12 до 15 000 доларів США. Зараз вирішується питання про видворення нелегалів із території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління комунікації Національної поліції України.

Так, оперативники підрозділу міграційної поліції отримали інформацію про спробу налагодження потужного каналу нелегальної міграції вихідців із країн Південної Азії через територію України до Євросоюзу.

У результаті оперативних заходів співробітники міграційної поліції спільно з Державною прикордонною службою та СБУ в прикордонних районах Луганської області та місті Сєвєродонецьк затримали 36 іноземців. Вони намагалися нелегально перетнути кордон України.

За словами іноземців, за свій нелегальний транзит до країн ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів США.

Зараз поліцейські встановлюють організаторів каналу нелегальної міграції. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років відповідно до ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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Нелегальні мігранти передані в міграційну службу для прийняття рішення відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.



Фото: сайт поліції