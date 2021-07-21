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Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'ясувалося, що сумку залишила одна з пасажирок - азіатка, яка летіла в Стамбул. Всередині був тільки ноутбук.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Було евакуйовано понад 300 працівників та пасажирів, правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, знешкоджено за межами приміщення аеропорту", - сказано в повідомленні поліції.

На опублікованих поліцейськими кадрах видно, що сумку вивіз за межі аеропорту спеціальний робот. Евакуйовані пасажири в цей час спостерігали здалеку за тим, що відбувається, а коли сумку підірвали - зааплодували.

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За даними видання Zaxid.net, після вибуху в сумці виявили тільки залишки ноутбука.

Сумка була забута під сходами в залі очікування. Її господарку знайшли, з'ясувалося, що це молода громадянка однієї з країн Азії, зареєстрованих на рейс до Стамбула. Після бесіди з поліцією вона вилетіла до Туреччини, але літак довелося затримати на 3 години.

Зараз аеропорт відновив роботу

Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 01
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 02
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 03
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 04
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 05
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 06
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 07
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 08
Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було 09

Автор: 

аеропорт (1854) вибухівка (475) Львів (3091) Нацполіція (15276)


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Топ коментарі
+3
ноутбук забрали, сумку уничтожили )
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21.07.2021 17:13 Відповісти
+3
алени... взяли ноут взорвали чужой... Тупые потому что.
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21.07.2021 17:15 Відповісти
+3
сработали по-дебильному
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21.07.2021 17:31 Відповісти
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турчанка позбулася ноутбука та інших особистих речей. Через свою беззалаберність.
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21.07.2021 17:13 Відповісти
Его можно было спокойно открыть и посмотреть, через миникамеру например, проковыряв дырку
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21.07.2021 17:16 Відповісти
Да и кому эта страна аленей нужна?
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21.07.2021 17:16 Відповісти
Мало того, на первом фото видно что сумка открыта
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21.07.2021 17:19 Відповісти
ноутбук забрали, сумку уничтожили )
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21.07.2021 17:13 Відповісти
алени... взяли ноут взорвали чужой... Тупые потому что.
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21.07.2021 17:15 Відповісти
Дурня якась. Знищили чуже майно за просто так.
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21.07.2021 17:16 Відповісти
А нефик к нам летать!))))
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21.07.2021 17:21 Відповісти
ну да, тож не баста... нефиг!
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21.07.2021 17:45 Відповісти
Та якби ту басту забули в чумадані, та трішки рвонули...
Може, я б навіть реп оцінив!
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21.07.2021 18:08 Відповісти
а камери спостереження подивитися - ні? а опитати відлітаючих, хто забув сумку - ні? до того ж, жіночку встановили. все через ж...
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21.07.2021 17:23 Відповісти
на це все потрібен час, а якщо в сумці вибухівка з таймером?
Тому спочатку ліквідація загрози, потім все інше.
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21.07.2021 17:31 Відповісти
А те, що знищення відбувалось на відкритому просторі? А якщо б там були елементи ураження?
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21.07.2021 21:32 Відповісти
Надо было в начале объяву сделать - "чья сумка", а потом понаблюдать из за угла за хозяином!
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21.07.2021 17:26 Відповісти
сработали по-дебильному
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21.07.2021 17:31 Відповісти
почему это? потренировались на почти реальной угрозе...
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21.07.2021 17:36 Відповісти
На кошках пусть тренеруются!
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21.07.2021 17:46 Відповісти
Лучше б бомжу подарили и тысячи бюджетных денег сэкономили
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21.07.2021 17:37 Відповісти
Дебіли, бл...
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21.07.2021 18:15 Відповісти
Как всегда все через Ж...
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21.07.2021 20:17 Відповісти
 
 