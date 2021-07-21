Підозрілу сумку у Львівському аеропорту знищили. Вибухівки в ній не було. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'ясувалося, що сумку залишила одна з пасажирок - азіатка, яка летіла в Стамбул. Всередині був тільки ноутбук.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Було евакуйовано понад 300 працівників та пасажирів, правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, знешкоджено за межами приміщення аеропорту", - сказано в повідомленні поліції.

На опублікованих поліцейськими кадрах видно, що сумку вивіз за межі аеропорту спеціальний робот. Евакуйовані пасажири в цей час спостерігали здалеку за тим, що відбувається, а коли сумку підірвали - зааплодували.

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За даними видання Zaxid.net, після вибуху в сумці виявили тільки залишки ноутбука.

Сумка була забута під сходами в залі очікування. Її господарку знайшли, з'ясувалося, що це молода громадянка однієї з країн Азії, зареєстрованих на рейс до Стамбула. Після бесіди з поліцією вона вилетіла до Туреччини, але літак довелося затримати на 3 години.

Зараз аеропорт відновив роботу

















