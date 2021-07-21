На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією "укочуваний бетон", - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Р-09 Миронівка-Канів стартував на Київщині. Вона стане першою дорогою в області, створеною за технологією "укочуваний бетон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Зараз ремонт проходить біля Миронівки. На 14 км маршруту до Канева буде повністю бетонна основа.

"Майже 5 км дороги зараз уже з бетонною основою. Попередньо, під бетон був укладений геотекстильний матеріал і влаштовується перший шар асфальтобетону. Після чого буде фінішний, верхній шар покриття", - йдеться в повідомленні.

Паралельно, в рамках президентської програми "Велике будівництво", ведуться роботи на ділянці біля села Маслівка. Тут дорогу розширили до 8 метрів, облаштували водовідводи, комунікації і поклали нижній шар асфальтобетону. Також будуть облаштовані тротуари, автобусні зупинки, нові дорожні знаки та розмітка.

Незабаром розпочнуться ремонтні роботи на черговій ділянці дороги. Цього року в Київській області планують відремонтувати 19 км дороги Миронівка - Канів.

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на трасі Київ - Бориспіль завершили ремонт правого проїзду. Повністю відремонтовану дорогу відкриють уже в кінці серпня.

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