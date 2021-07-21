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На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією "укочуваний бетон", - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Р-09 Миронівка-Канів стартував на Київщині. Вона стане першою дорогою в області, створеною за технологією "укочуваний бетон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Зараз ремонт проходить біля Миронівки. На 14 км маршруту до Канева буде повністю бетонна основа.

"Майже 5 км дороги зараз уже з бетонною основою. Попередньо, під бетон був укладений геотекстильний матеріал і влаштовується перший шар асфальтобетону. Після чого буде фінішний, верхній шар покриття", - йдеться в повідомленні.

Паралельно, в рамках президентської програми "Велике будівництво", ведуться роботи на ділянці біля села Маслівка. Тут дорогу розширили до 8 метрів, облаштували водовідводи, комунікації і поклали нижній шар асфальтобетону. Також будуть облаштовані тротуари, автобусні зупинки, нові дорожні знаки та розмітка.

Незабаром розпочнуться ремонтні роботи на черговій ділянці дороги. Цього року в Київській області планують відремонтувати 19 км дороги Миронівка - Канів.

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на трасі Київ - Бориспіль завершили ремонт правого проїзду. Повністю відремонтовану дорогу відкриють уже в кінці серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця липня змонтують усі шість секцій вантового моста в Запоріжжі, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією укочуваний бетон, - Укравтодор 01
На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією укочуваний бетон, - Укравтодор 02
На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією укочуваний бетон, - Укравтодор 03
На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією укочуваний бетон, - Укравтодор 04

дороги (3075) Київська область (4093) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+10
"Катай бетон, пока горячо!!!"))))
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21.07.2021 17:16 Відповісти
+10
Чому звичайну роботу шляховиків називають "вяликим будівництвом"?
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21.07.2021 17:46 Відповісти
+7
...на посаді!
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21.07.2021 17:17 Відповісти
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...на посаді!
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21.07.2021 17:17 Відповісти
Ще й суки " ріжуть маковиня"! Ціла історія Брати Гадюкіни!
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21.07.2021 17:29 Відповісти
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21.07.2021 17:30 Відповісти
"Катай бетон, пока горячо!!!"))))
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21.07.2021 17:16 Відповісти
А теперь посмотрите короткое видео (6 минут) и почитайте по ссылке, КАК делают бетонные ДОРОГИ в США, а не вот это, как его правильно называют "Велике крадівництво".

Вот видео, как укладывается арматура и заливается бетон
https://profidom.com.ua/video/klub-stroitelej/31869-kak-stroyat-betonnye-dorogi-v-ssha-video
А вот подробное, текстовое описание.
https://rg.ru/2014/01/09/dorogi-sha.html
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22.07.2021 14:26 Відповісти
Так то на 30 років роблять. В нас такого не можна.
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22.07.2021 17:49 Відповісти
главное..чтоб не было как в польше..
=-=
У Польщі за підозрою в корупції затримали екскерівника "Укравтодору" Новака
ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 09:53




Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.
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21.07.2021 17:26 Відповісти
Чому звичайну роботу шляховиків називають "вяликим будівництвом"?
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21.07.2021 17:46 Відповісти
Тому що іде від НАЙВЕЛИЧНІШОГО.
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21.07.2021 18:12 Відповісти
это как египетские пирамиды с Великими гробницами
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21.07.2021 18:15 Відповісти
Целька, Порошенко вже другий рік при владі немає, а в тебе мізків як не було, так і не з'явилось . Хоча, мабуть, коли тобі цельку збивали, щось у голові зламали.
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21.07.2021 21:29 Відповісти
З цього приводу пригадується радянський слоган" Ленин умер, но дело его живет и побеждает!" Може правда?
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21.07.2021 22:25 Відповісти
Зато я видел, как точно так же халтурно, еще при Порошенко стали делать еще два ряда объездной вокруг Житомира. Это не бетонка, а растыривание народных женег.
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22.07.2021 14:28 Відповісти
Ще один свідок роботи Порошенка? Да немає його вже, вава при владі більше 2-х років!
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22.07.2021 14:59 Відповісти
Я всё жду, когда его посадят.
Вот сейчас дело генерала Павловского раскручивают, а это катера, санитарные машины и топливо с маслом, которые вывели из строя более 20ти двигателей на танках. Генерал сам и один сидеть не захочет, обязательно сдаст тех, кто стоял выше, а выше Полторак, и Порошенко...
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22.07.2021 16:47 Відповісти
Ти би менше Г+Г дивився, може б мізки повернулись в голову. Хоча, навряд...
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22.07.2021 17:09 Відповісти
Вас, как сторонника соевого мародера и изменника Родины, явно напрягает дело генерала Павловского )))))))))))))))
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22.07.2021 17:33 Відповісти
Дивлюсь, танюшка-відсосница тебе лайкнула Прогрес! Можна факти стосовно мародера та зрадника? Можеш у подоляка віддрочити, може воно щось підкаже те, чого вава за 2 роки не знайшов
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23.07.2021 09:22 Відповісти
Судючи з вашого хамства, ви або жид, або кацап.
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23.07.2021 15:06 Відповісти
Ви знов припливло? Як воно там, на Г+Г? Наступну порцію лайна отримали?
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23.07.2021 15:46 Відповісти
Ви перейшли на "ви", це вже плюс.
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23.07.2021 16:48 Відповісти
Оплачивает все игорьвалерич или как раз наоборот?
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21.07.2021 17:54 Відповісти
Йигаль Лиорович стоит с торбой в конце дороги и бабло собирает...
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21.07.2021 18:48 Відповісти
...косе
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21.07.2021 20:04 Відповісти
52% контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, при правлении Зеленского, получили пять компаний-прокладок (по материалам журналистских расследований)

Примерно поровну, из этих пяти, взяли контрактов компании, чьими владельцами являются Гройсман, Борис Колесников и компания которую контролирует некий 95-й квартал. А доля малая у мэра Одессы Труханова и еще одной еврейской фирмочке.
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22.07.2021 14:32 Відповісти
Технология "закатай бабло в бетон"
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21.07.2021 17:57 Відповісти
Умник и юморист! И где такие берутся?
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21.07.2021 18:05 Відповісти
Из хорошей еврейской семьи в Кривом Роге.
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21.07.2021 18:06 Відповісти
а вихристи з якої сімї жи...румунсько-молдавської?
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21.07.2021 18:59 Відповісти
Може й так. Але як жертва невдалого аборта.
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21.07.2021 21:55 Відповісти
Одразу пригадується крилатий вираз: "У Вашей мамы кроме Вас еще выкидыши были?"
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21.07.2021 22:06 Відповісти
Що за технологія така - "украдений бетон"?
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21.07.2021 18:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
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21.07.2021 19:08 Відповісти
То інша технологія.
Ось
https://www.youtube.com/watch?v=-V5V3ORtkfM&ab_channel=mechanismone
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22.07.2021 14:24 Відповісти
Немецкие технологии хуже штатовских.
Вот почитайте, как строят в США

https://rg.ru/2014/01/09/dorogi-sha.html А так, и ваше видео хорошее, я его активирую
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
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22.07.2021 14:40 Відповісти
мал клоп да вонюч (с)

своїм "великим будівництвом", що по факту є звичайною роботою будівельників-дорожників, хіба що з вивіскою: ТУТ БУЛА ЗЕ, ЛЯ!, воно засмерділо усю Україну.. і це, правда, важко не помітити.. а жлоби-зебіли ******* показуху..
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21.07.2021 18:36 Відповісти
Щось не пригадую, щоб за 30 років незалежності так масово і активно в Україні велася "..звичайна робота будівельників-дорожників.." А ти?
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21.07.2021 23:20 Відповісти
Ось реально п-ць, сидить чудик и харить на всю країну....
Скажу одне, за 40 років в моєму місті на об'їздній не було зроблено рівно ніфіга, доречі вона в місті, стірому місті.
Тут за два роки зроблено більше чим за ....
Причому мені так цікаво, а що раніше грошей не було зробити дороги???? Да думаю, що були і ще й які, от тільки раніше крали, а зараз роблять. Причому роблять СВОЇ, з України, а не турки
Та хаяти завжди може собачка маленька, бо просто більше зробити нічого не може.
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22.07.2021 00:50 Відповісти
..рад, что в вашем широком кругу ограниченных людей всё хорошо и постоянный праздник.. не буду обламывать ваш кайф, наслаждайтесь (что там у вас)?)..
иногда, время - лучший доктор, даже для тяжёлых случаев..
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22.07.2021 08:28 Відповісти
"в этом году ... 19км дорог" - пацаны, Китай строит 17км дорог в час. Чо там, как по инновациям, нормально идём? Осваиваем деньги от медицины хорошо?
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21.07.2021 21:23 Відповісти
 
 