На Київщині ремонтують дорогу Миронівка - Канів за технологією "укочуваний бетон", - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Ремонт дороги Р-09 Миронівка-Канів стартував на Київщині. Вона стане першою дорогою в області, створеною за технологією "укочуваний бетон".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".
Зараз ремонт проходить біля Миронівки. На 14 км маршруту до Канева буде повністю бетонна основа.
"Майже 5 км дороги зараз уже з бетонною основою. Попередньо, під бетон був укладений геотекстильний матеріал і влаштовується перший шар асфальтобетону. Після чого буде фінішний, верхній шар покриття", - йдеться в повідомленні.
Паралельно, в рамках президентської програми "Велике будівництво", ведуться роботи на ділянці біля села Маслівка. Тут дорогу розширили до 8 метрів, облаштували водовідводи, комунікації і поклали нижній шар асфальтобетону. Також будуть облаштовані тротуари, автобусні зупинки, нові дорожні знаки та розмітка.
Незабаром розпочнуться ремонтні роботи на черговій ділянці дороги. Цього року в Київській області планують відремонтувати 19 км дороги Миронівка - Канів.
Раніше координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на трасі Київ - Бориспіль завершили ремонт правого проїзду. Повністю відремонтовану дорогу відкриють уже в кінці серпня.
Будь ласка, зачекайте...
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Вот видео, как укладывается арматура и заливается бетон
https://profidom.com.ua/video/klub-stroitelej/31869-kak-stroyat-betonnye-dorogi-v-ssha-video
А вот подробное, текстовое описание.
https://rg.ru/2014/01/09/dorogi-sha.html
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У Польщі за підозрою в корупції затримали екскерівника "Укравтодору" Новака
ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 09:53
Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.
Вот сейчас дело генерала Павловского раскручивают, а это катера, санитарные машины и топливо с маслом, которые вывели из строя более 20ти двигателей на танках. Генерал сам и один сидеть не захочет, обязательно сдаст тех, кто стоял выше, а выше Полторак, и Порошенко...
Примерно поровну, из этих пяти, взяли контрактов компании, чьими владельцами являются Гройсман, Борис Колесников и компания которую контролирует некий 95-й квартал. А доля малая у мэра Одессы Труханова и еще одной еврейской фирмочке.
Ось
https://www.youtube.com/watch?v=-V5V3ORtkfM&ab_channel=mechanismone
Вот почитайте, как строят в США
https://rg.ru/2014/01/09/dorogi-sha.html А так, и ваше видео хорошее, я его активирую
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
своїм "великим будівництвом", що по факту є звичайною роботою будівельників-дорожників, хіба що з вивіскою: ТУТ БУЛА ЗЕ, ЛЯ!, воно засмерділо усю Україну.. і це, правда, важко не помітити.. а жлоби-зебіли ******* показуху..
Скажу одне, за 40 років в моєму місті на об'їздній не було зроблено рівно ніфіга, доречі вона в місті, стірому місті.
Тут за два роки зроблено більше чим за ....
Причому мені так цікаво, а що раніше грошей не було зробити дороги???? Да думаю, що були і ще й які, от тільки раніше крали, а зараз роблять. Причому роблять СВОЇ, з України, а не турки
Та хаяти завжди може собачка маленька, бо просто більше зробити нічого не може.
иногда, время - лучший доктор, даже для тяжёлых случаев..