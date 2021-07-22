Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сильна злива накрила вночі Одесу - містяни не бачили такого, мабуть, із 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Як повідомляється, багато міських вулиць затоплено. Неможливо проїхати Балківською, Приморською, Корольова, багатьма вулицями Фонтана і Черемушек. На повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії. У низці районів міста немає світла.

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Як уточнили в ДСНС, у ніч на 22 липня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. м3 води. Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

За даними видання, пілоти пасажирських авіалайнерів, які мали приземлитися в Одесі після першої ночі, вирішили піти на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув із Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

Також повідомляється про затоплені вулиці і провулки Пересипу, Балківська і прилеглі вулиці і спуски, Приморська, Академіка Вільямса та окремі ділянки на інших вулицях.

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За інформацією виданя, через високий рівень води на проїзній частині утруднено рух на Водопровідній, Середньофонтанській, Канатній у районі проспекту Гагаріна, на проспекті Шевченка, Французькому бульварі, на вулиці Генуезькій, Посмітного, Філатова, Іцхака Рабина, Корольова, Космонавтів, на Фонтанській і Люстдорфській дорозі. Залито проїжджу частину вулиці Дерибасівської.

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Фото: сайт "Думська"