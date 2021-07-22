УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10721 відвідувач онлайн
Новини Фото
18 323 48

Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сильна злива накрила вночі Одесу - містяни не бачили такого, мабуть, із 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Як повідомляється, багато міських вулиць затоплено. Неможливо проїхати Балківською, Приморською, Корольова, багатьма вулицями Фонтана і Черемушек. На повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії. У низці районів міста немає світла.

Увага! Ненормативна лексика!

Як уточнили в ДСНС, у ніч на 22 липня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. м3 води. Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

За даними видання, пілоти пасажирських авіалайнерів, які мали приземлитися в Одесі після першої ночі, вирішили піти на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув із Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

Також повідомляється про затоплені вулиці і провулки Пересипу, Балківська і прилеглі вулиці і спуски, Приморська, Академіка Вільямса та окремі ділянки на інших вулицях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки негоди в Україні: двоє загиблих, семеро травмованих, без світла залишаються 99 населених пунктів у 8 областях

За інформацією виданя, через високий рівень води на проїзній частині утруднено рух на Водопровідній, Середньофонтанській, Канатній у районі проспекту Гагаріна, на проспекті Шевченка, Французькому бульварі, на вулиці Генуезькій, Посмітного, Філатова, Іцхака Рабина, Корольова, Космонавтів, на Фонтанській і Люстдорфській дорозі. Залито проїжджу частину вулиці Дерибасівської.

Також дивіться: Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла 01


Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла 02


Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла 03
Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла 04
Фото: сайт "Думська"

Автор: 

негода (760) Одеса (5499) погода (791)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Притча яку приписують Ходжі Насреддіну: "Заснув, І сниться мені, що душа моя стала пташкою і полетіла до підніжжя трону Аллаха, І бачу, що навкруги мене летять туди людські молитви, Молиться один селянин про те, щоб був дощ і його пшениця гарно заколосилася,
Молиться інший, щоб не було дощу і коробочки бавовни гарно розкрилися ,
Молиться один купець про те, щоб дешево купить у продавця товар і дорого продать в іншому місці,
Молиться продавець, щоб продать товар подорожче,
Обидва моляться, щоб Аллах зберіг їх в дорозі від грабіжників,
Молиться грабіжник, щоб Аллах приспав сторожу і йому вдалося пограбувать караван!
І всі ці молитви ************* між собою, б"ються і падають, не долетівши,
І лише одна маленька пташка долетіла до підніжжя трону - молитва дитини: О Аллах! Дякую тобі за хороший день! За те що я ситий і у мене є тато з мамою!"
Згадав цю притчу, коли прочитав "плакання" управління Північно-Кримського каналу, що з-за рясних дощів у них доходи впали - бо фермери стали споживать менше води, яку вони подають по каналу!
показати весь коментар
22.07.2021 09:56 Відповісти
+8
Что-то напутали в небесной канцелярии,эта вся водичка для Крыма предназначалась.
показати весь коментар
22.07.2021 09:23 Відповісти
+7
Небесная канцелярия видать что-то на рашку совсем обиделась - в горящих Якутии и Карелии молятся и шаманов запускают чтобы дождь хоть капнул...
но мы то при чем??? нам уже хватит...
показати весь коментар
22.07.2021 09:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то напутали в небесной канцелярии,эта вся водичка для Крыма предназначалась.
показати весь коментар
22.07.2021 09:23 Відповісти
Небесная канцелярия видать что-то на рашку совсем обиделась - в горящих Якутии и Карелии молятся и шаманов запускают чтобы дождь хоть капнул...
но мы то при чем??? нам уже хватит...
показати весь коментар
22.07.2021 09:28 Відповісти
хай, ще картоплю можна трохи полити
показати весь коментар
22.07.2021 09:38 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2021 10:15 Відповісти
Шаманы посылают молитвы на Небеса. Небеса в ответ посылают дожди.
Но Земля за это время успела провернуться.
показати весь коментар
22.07.2021 09:40 Відповісти
или Небеса плюют на шаманов
показати весь коментар
22.07.2021 10:15 Відповісти
У нас в Киеве на днях тоже весело было....у нас во дворе 2 машины покупались....
Я машину жены вовремя отогнал в гараж...а у мой машины высокая посадка...прошла омовение шын)
показати весь коментар
22.07.2021 09:28 Відповісти
Буханка небось. Русский, прости господи, автопром.
показати весь коментар
22.07.2021 09:38 Відповісти
Я уже забыл когда в Киеве последний раз видел буханку)🤣
показати весь коментар
22.07.2021 09:42 Відповісти
Но Аней все последствия утопа ремонтируются открытиями дверями на день и про автогеном)
показати весь коментар
22.07.2021 09:49 Відповісти
На буханке последствий потопа не бывает. Проводки три провода, масло там все равно херовое, можно не менять. Свечи до красна прокалил на газ плите на сидушку пакет ,что б жопа не намокла и поехал.
показати весь коментар
22.07.2021 10:05 Відповісти
"Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу - горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года."

Источник: https://censor.net/ru/p3278513

Со времен рыгоОвоща ...
Улица Водопроводная стала реально водопроводной.
показати весь коментар
22.07.2021 09:28 Відповісти
Да уж...у ЗЕбени все больше аналогий с Овощем...
показати весь коментар
22.07.2021 09:30 Відповісти
Ливневая система или не очищена или не справляется с приёмкой воды
Труханов не занимается развитием коммунальной инженерной инфраструктуры , а только строит себе квадратные метры
показати весь коментар
22.07.2021 09:32 Відповісти
Я ні разу не прихильниця Труханова, але із зливами, які накривають і Одесу, і Львів, і Київ, і Німеччину навряд чи може впоратись якась ливнева система.
показати весь коментар
22.07.2021 09:41 Відповісти
В Германии подобные катастрофы раз в столетие, в Одессе после каждого сильного дождя, ливневки здесь еще дореволюционные.
показати весь коментар
22.07.2021 11:31 Відповісти
Одеситам, видимо, нравится их эффективный мер, если выбирают его повторно.
показати весь коментар
22.07.2021 11:54 Відповісти
3см опадів не повинні призводити до подібних наслідків, якщо то не гори. А Одеса не гори ні разу
показати весь коментар
23.07.2021 12:39 Відповісти
і тут залпова тропічна злива: ввімкнуто екорежим "очищення"...
показати весь коментар
22.07.2021 11:24 Відповісти
Круто!
показати весь коментар
22.07.2021 09:30 Відповісти
******* пролило, я 3 тазика за борт вылил со стока в душе, двор залит был по самый порог.
показати весь коментар
22.07.2021 09:32 Відповісти
3 тазика вылил прямо дяденьке на шляпу небось?
показати весь коментар
22.07.2021 10:19 Відповісти
Ждём на авторынках новую партию не битых не крашеных и вымытых из нутри)...
И движок на самом деле не стучит вовсе...А ШЕПЧЕТ!)
показати весь коментар
22.07.2021 09:34 Відповісти
булькает
показати весь коментар
22.07.2021 09:37 Відповісти
В прошлом году один красавчик на гольфе решил лужу на Кирилловской проскочить...
Я ему говорю....чувак там воды мне выше колена....
Рискнул) в итоге потянули на ближайшее СТО....
ДОРОГО!) Когда нет мозгов....кошелек мелет...
показати весь коментар
22.07.2021 09:40 Відповісти
Год назад с товарищем ездил на Чапаевку в Киеве, он хотел присмотреть себе машину, при чем хотел б/у понторезку и готов был отдать до 35к. За две поездки на рынок мы не нашли ни одной целой машины, при чем стоимость не играла роли. Процентов 30-40 это был реально восстановленный тотал. Кто покупает этот хлам и по такой цене я даже не могу представить. Возможно ответ кроется в цифре 73%
показати весь коментар
22.07.2021 09:44 Відповісти
И у всех машин 5-6 лет пробег пробег до 120 тыс. прямо эпидемия какая то....
показати весь коментар
22.07.2021 09:48 Відповісти
У нас в гараж кооперативе СТО американцев восстанавливает... Там такой же...ный хлам шо капец...и у болинства то пробег до 100...максимуму 150…
показати весь коментар
22.07.2021 09:52 Відповісти
А по кузову видно шо из них мясо и кишки доставали лопатой)
показати весь коментар
22.07.2021 09:53 Відповісти
Но ЗЕбеням и такие сойдут...зато мерсы...дожди...и БМВ....
показати весь коментар
22.07.2021 09:54 Відповісти
Чехов уже предупредили, что ожидается поступление ,,утопленных" машин с Германии. Украине тоже приготовиться, будет много ,, выгодных" предложений.
показати весь коментар
22.07.2021 12:35 Відповісти
Банковскую топит постоянно . Пока не слышно , чтобы в мэрии этим озаботились и пригласили иностранных инженеров решить вопрос , бо свои привыкли к совкоболоту
показати весь коментар
22.07.2021 09:35 Відповісти
а мера кто выбирает?
показати весь коментар
22.07.2021 09:45 Відповісти
на це потрібні гроші, та краще з бюджету на бруківочку гроші виділити і між своїми розписати.
як то кажуть і лохи раді бруківочці і свої при відкатах.
а інженерні споруди по перше дуже дорогі, по друге їх не видно, та і розриють пів міста
показати весь коментар
22.07.2021 11:53 Відповісти
Ще довго буде гикатись Зелін візит.
показати весь коментар
22.07.2021 09:50 Відповісти
Притча яку приписують Ходжі Насреддіну: "Заснув, І сниться мені, що душа моя стала пташкою і полетіла до підніжжя трону Аллаха, І бачу, що навкруги мене летять туди людські молитви, Молиться один селянин про те, щоб був дощ і його пшениця гарно заколосилася,
Молиться інший, щоб не було дощу і коробочки бавовни гарно розкрилися ,
Молиться один купець про те, щоб дешево купить у продавця товар і дорого продать в іншому місці,
Молиться продавець, щоб продать товар подорожче,
Обидва моляться, щоб Аллах зберіг їх в дорозі від грабіжників,
Молиться грабіжник, щоб Аллах приспав сторожу і йому вдалося пограбувать караван!
І всі ці молитви ************* між собою, б"ються і падають, не долетівши,
І лише одна маленька пташка долетіла до підніжжя трону - молитва дитини: О Аллах! Дякую тобі за хороший день! За те що я ситий і у мене є тато з мамою!"
Згадав цю притчу, коли прочитав "плакання" управління Північно-Кримського каналу, що з-за рясних дощів у них доходи впали - бо фермери стали споживать менше води, яку вони подають по каналу!
показати весь коментар
22.07.2021 09:56 Відповісти
А от менше треба дерева зрубувати по всій країні... Природний баланс сильно порушено
показати весь коментар
22.07.2021 10:27 Відповісти
Привыкайте. В связи с глобальным потеплением, такие ливни теперь в Украине будут все чаще и чаще….
показати весь коментар
22.07.2021 11:23 Відповісти
А ранійше ливнів не було наче..... й де там те потепління.... вже 20 років їм лякають баранів розпилюючи гранти під шумок.
показати весь коментар
22.07.2021 13:03 Відповісти
"В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота"...
показати весь коментар
22.07.2021 11:26 Відповісти
ну що ж ви карпатські лісоруби то робите, вже і навколо одеси карпати порубали.....
показати весь коментар
22.07.2021 11:49 Відповісти
ага-ага ещё пару концертиков кабацкой эстрады им. аллыборысовны закатите так вообще в
море смоет.
показати весь коментар
22.07.2021 11:56 Відповісти
зы. Бог не фраер.....
показати весь коментар
22.07.2021 11:57 Відповісти
Змити з Криму та Одеси русскагаварящєє насєлєніє природа намагаєтся, бо вже всіх дістали!
показати весь коментар
22.07.2021 13:02 Відповісти
В Одесском аэропорту затопило новую взлетную полосу стоимостью почти 4 миллиарда

Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла - Цензор.НЕТ 7627

..
показати весь коментар
22.07.2021 18:39 Відповісти
це в рамках Великого Крадівництва чи ще до того?
показати весь коментар
23.07.2021 12:43 Відповісти
думаю в рамках )) (но боюсь брехануть )
показати весь коментар
23.07.2021 12:54 Відповісти
Не наговаривайте на Дерибасовскую... ничто ее не затопило и Черемушки отлично перенесли дождик....
показати весь коментар
22.07.2021 23:10 Відповісти
 
 