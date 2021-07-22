Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сильна злива накрила вночі Одесу - містяни не бачили такого, мабуть, із 2013 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Як повідомляється, багато міських вулиць затоплено. Неможливо проїхати Балківською, Приморською, Корольова, багатьма вулицями Фонтана і Черемушек. На повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії. У низці районів міста немає світла.
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Як уточнили в ДСНС, у ніч на 22 липня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. м3 води. Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.
За даними видання, пілоти пасажирських авіалайнерів, які мали приземлитися в Одесі після першої ночі, вирішили піти на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув із Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.
Також повідомляється про затоплені вулиці і провулки Пересипу, Балківська і прилеглі вулиці і спуски, Приморська, Академіка Вільямса та окремі ділянки на інших вулицях.
За інформацією виданя, через високий рівень води на проїзній частині утруднено рух на Водопровідній, Середньофонтанській, Канатній у районі проспекту Гагаріна, на проспекті Шевченка, Французькому бульварі, на вулиці Генуезькій, Посмітного, Філатова, Іцхака Рабина, Корольова, Космонавтів, на Фонтанській і Люстдорфській дорозі. Залито проїжджу частину вулиці Дерибасівської.
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но мы то при чем??? нам уже хватит...
Но Земля за это время успела провернуться.
Я машину жены вовремя отогнал в гараж...а у мой машины высокая посадка...прошла омовение шын)
Источник: https://censor.net/ru/p3278513
Со времен рыгоОвоща ...
Улица Водопроводная стала реально водопроводной.
Труханов не занимается развитием коммунальной инженерной инфраструктуры , а только строит себе квадратные метры
И движок на самом деле не стучит вовсе...А ШЕПЧЕТ!)
Я ему говорю....чувак там воды мне выше колена....
Рискнул) в итоге потянули на ближайшее СТО....
ДОРОГО!) Когда нет мозгов....кошелек мелет...
як то кажуть і лохи раді бруківочці і свої при відкатах.
а інженерні споруди по перше дуже дорогі, по друге їх не видно, та і розриють пів міста
Молиться інший, щоб не було дощу і коробочки бавовни гарно розкрилися ,
Молиться один купець про те, щоб дешево купить у продавця товар і дорого продать в іншому місці,
Молиться продавець, щоб продать товар подорожче,
Обидва моляться, щоб Аллах зберіг їх в дорозі від грабіжників,
Молиться грабіжник, щоб Аллах приспав сторожу і йому вдалося пограбувать караван!
І всі ці молитви ************* між собою, б"ються і падають, не долетівши,
І лише одна маленька пташка долетіла до підніжжя трону - молитва дитини: О Аллах! Дякую тобі за хороший день! За те що я ситий і у мене є тато з мамою!"
Згадав цю притчу, коли прочитав "плакання" управління Північно-Кримського каналу, що з-за рясних дощів у них доходи впали - бо фермери стали споживать менше води, яку вони подають по каналу!
море смоет.
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