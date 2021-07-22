На прикордонних дорогах Закарпаття проводяться дорожньо-ремонтні роботи: "Укравтодор" розповів, як краще спланувати свій маршрут. ФОТОрепортаж

"Укравтодор" розповів як краще спланувати свій маршрут з урахуванням дорожньо-ремонтних робіт, що проводяться в прикордонних районах Закарпаття.

Які ділянки доріг вже відремонтовано, а які ще перебувають на стадії ремонту, повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпатської області.

Ремонт 10-кілометрової ділянки від Ужгорода до кордону з Угорщиною проходить на трасі М-06 Київ-Чоп. Тут вже виконали заміну перезволожених ґрунтів, посилили дорожню основу та поклали нижній шар на всій протяжності ділянки.

На трасі М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня в ході президентської програми "Велике будівництво" триває відновлення 20-кілометрового відрізка від міста Берегове до смт Вилок. На цій ділянці вже виконано фрезерування зношеного дорожнього полотна і влаштовано шар суміші С9 для вирівнювання профілю. Нині триває укладання основи завтовшки 15 см, після чого буде покладено вирівнювальний шар крупнозернистого асфальту завтовшки 10 см і покладено фінішний 20-сантиметровий шар щебенево-мастичного асфальту.

Повідомляється також про ремонті траси М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші на під'їзді до КПП "Косино". Протяжність цього маршруту становить 35 км. На всій його довжині проходить заміна перезволоженого земляного полотна. Тут знімуть шар зношеного асфальту, покладуть посилену дорожню основу та вирівнювальний шар. Нині новий асфальт вже покладено від селища Яноші до села Запсонь.

Водночас на цьому ж маршруті відбувається ремонт найбільшого шляхопроводу регіону завдовжки 312 метрів, розташованого в Батьово. Праворуч на шляхопроводі вже укладено нове покриття.

На трасі міжнародного значення М-26 Вилок - Неветленфолу - КПП "Дяково", що об'єднує пункти пропуску на кордонах з Угорщиною (КПП "Вилок") і Румунією (КПП "Дяково"), вже відновлено дві ділянки загальною протяжністю 7,7 км.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв про початок робіт з формування Малого Карпатського Кільця, яке об'єднає туристичні центри Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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