Громадянин РФ за хабар у 1,5 тис. доларів намагався незаконно проникнути в Україну, його затримано. ФОТОрепортаж

21.07.2021 за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано громадянина Російської Федерації під час спроби проникнення в Україну без законних на те підстав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що вказаний громадянин РФ прибув з Республіки Молдова. Перебуваючи під час перевірки документів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів – Подільський – Отач" Могилів-Подільського прикордонного загону та не маючи законних підстав в’їхати на територію України, запропонував старшому зміни прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України винагороду за безперешкодний пропуск на територію України.

Під час передачі хабаря в сумі 1500 доларів США під контролем правоохоронців громадянина РФ затримано. Грошові кошти в затриманого вилучено.

Затримання правопорушника відбулося за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері за оперативного супроводу Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Південь" Державної прикордонної служби України, за підтримки посадових осіб Могилів-Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

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На цей час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Затриманому громадянину Росії готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



Фото: сайт прокуратури

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.