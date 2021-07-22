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Мене побили за громадську діяльність та протидію криміналітету. Вмішувати Філатова - дурість наріковських технологів, - правозахисниця Ешонкулова

Побита невідомими правозахисниця з Дніпра Наталя Ешонкулова вже почувається краще і просить не вплутувати в історію з її побиттям мера міста Бориса Філатова.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Дізналася абсолютно випадково від знайомого лікаря, як до нього підходили двоє невідомих і цікавилися історією моєї хвороби. Зрозуміло, що лікарська таємниця залишилася при ньому, але це абсолютно не завадило наріковським посланцям накалякать свої твердження про те, що "не так-то й сильно мене побили". Постом нижче ці ж слуги диявола розвивали тему: як нещасну Наташу Ешонкулову мало не вбили "на замовлення Філатова" і як вона стала всього лише сакральною жертвою в політичних чварах сильних світу цього", - зазначає вона.

"Так розберіться вже, наріковські прислужники: мене "жорстоко мало не вбили в інтересах Філатова" чи мене "не так-то сильно побили" наріковські відморозки?", - додала Ешонкулова.

"І так, вмішувати Філатова в історію мого побиття / незакінченого вбивства - суща дурниця наріковських технологів. Нагадую, що мене побили за мою громадську діяльність, позицію і посильну протидію криміналітету", - стверджує правозахисниця.

"Розповім для добрих людей, які за мене переживали, писали і молилися. Мені вже краще. Я переїхала в інше місце через необхідність операції на носі. У лікарні руки прекрасного хірурга Я.Б.Соколенко відновили мені перегородку. Про результати говорити рано, тому що замість носа у мене було якесь місиво, але якщо щось не сподобається, то я завжди зможу прийти приблизно через пів року на реконструкцію носа", - підсумувала вона.

Читайте: Філатов - Монастирському: Необхідно знайти винних у побитті Ешонкулової і зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ

Мене побили за громадську діяльність та протидію криміналітету. Вмішувати Філатова - дурість наріковських технологів, - правозахисниця Ешонкулова 01

Вона також оприлюднила скрини з постів, в яких недоброзичливці міркують про її побиття, стані активістки і якоїсь зацікавленості міської влади в цьому злочині.

Мене побили за громадську діяльність та протидію криміналітету. Вмішувати Філатова - дурість наріковських технологів, - правозахисниця Ешонкулова 02
Мене побили за громадську діяльність та протидію криміналітету. Вмішувати Філатова - дурість наріковських технологів, - правозахисниця Ешонкулова 03

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського із закликом знайти винних у побитті правозахисниці.

Автор: 

Дніпро (3302) побиття (955) організована злочинність (57) правозахисники (377) злочинність (511) активіст (314) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+9
нехера себе легкие ушкодження....
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22.07.2021 11:25 Відповісти
+9
Нарик - то не єдинна кримінальна структура в Дніпрі. Їх там декілька (наприклад, інша описується в сусідній інфі "https://censor.net/ru/news/3278541/abroskin_o_prigovore_za_ubiyistvo_oleshko_sarmata_eto_pretsedent_signal_dlya_ubiyits_ubivayite_i_zarabatyvayite"), і чи не з усіма ними потерпіла конфліктувала. Так що знайти замовника цього злочину буде нелегко...
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22.07.2021 11:26 Відповісти
+5
У петровського репутація??? Ви з дуба впали шановний??? Бандюга цей петровський - а в бандитів поняття такого як репутація просто не існує хоча дуже часто в нас в Україні вони видають себе за респектабельних бізнесменів але навички бандитів від тогог нікуди не зникають - вони на все життя.
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22.07.2021 13:04 Відповісти
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нехера себе легкие ушкодження....
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22.07.2021 11:25 Відповісти
перелом носа це легкі тілесні
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22.07.2021 13:15 Відповісти
Ему бы такие легкие ушкодження...
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22.07.2021 17:03 Відповісти
Нарик - то не єдинна кримінальна структура в Дніпрі. Їх там декілька (наприклад, інша описується в сусідній інфі "https://censor.net/ru/news/3278541/abroskin_o_prigovore_za_ubiyistvo_oleshko_sarmata_eto_pretsedent_signal_dlya_ubiyits_ubivayite_i_zarabatyvayite"), і чи не з усіма ними потерпіла конфліктувала. Так що знайти замовника цього злочину буде нелегко...
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22.07.2021 11:26 Відповісти
С кем только она не конфликтовала, истины ради скажу, хоть я и не верю, что её заказали Филатов и Корбан, но с ними она тоже конфликтовала и не раз, взять хотя бы снос ларьков, где она выступала как юрист от имени хозяев ларьков.
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22.07.2021 11:43 Відповісти
Так же не верю, что её заказал Петровский, потому что она ему ничего сделать не могла, а тогда какой ему смысл портить себе репутацию.
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22.07.2021 11:45 Відповісти
У петровського репутація??? Ви з дуба впали шановний??? Бандюга цей петровський - а в бандитів поняття такого як репутація просто не існує хоча дуже часто в нас в Україні вони видають себе за респектабельних бізнесменів але навички бандитів від тогог нікуди не зникають - вони на все життя.
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22.07.2021 13:04 Відповісти
Oleh . для черных( которые у нас живут ) , любой преступник в авторитете , а если вор не славянин - то лепший друг
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22.07.2021 18:47 Відповісти
К чему этот бред?
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22.07.2021 19:14 Відповісти
Зря вы так думаете) именно бандиты очень щепетильно относятся к своей репутации)
В этой среде, если нет определённой репутации (авторитета) то ты никто.
Там неправильно сказанные слова, а тем более поступки, могут стоить очень много, вплоть до смерти.
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22.07.2021 19:18 Відповісти
Ну так це бандитська репутація - а я маю на увазі репутацію порядної людини. Я згоден з Вами що в нас в Україні бандитська репутація в більшості випадків стоїть на порядок вище від репутації порядної людини - тому і маємо те що маємо.
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22.07.2021 19:45 Відповісти
Они там все повязаны круговой порукой. Нарик может быть замешан если не напрямую, то косвенно. Просто дал намек кое-кому из бывших или действующих ментов, а тот, скорее всего, и организовал нападение. Чувствуется подготовка. Ментовские лучше всех знают, как заметать следы и придумывать алиби. Заметьте, арестованные сразу ушли в молчанку. Видать, их уже проинструктировали.
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24.07.2021 20:25 Відповісти
Ключевое слово "может замешан")
А может и нет. Там хватало у неё врагов.
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24.07.2021 22:47 Відповісти
видать пообещали вырвать клитор без наркоза,поэтому Филатов и ни при чём...
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22.07.2021 11:49 Відповісти
А временами он вашего ЗЕбила накуй посылает и называет дурачком)))
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22.07.2021 12:25 Відповісти
а то мэсная мэнтура не знает как получаются достоверные сведения вплоть до явки с повин-
ной с глубокими раскаяниями в содеянном - от каждой группировки берётся не сам бугор а
основной бригадир коему две гориллы растянувши за руки помогают обнять бетонного столба
...... говорят работает на все 100 и даже до столба не доходят... попробуйте у вас обязательно
получится.
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22.07.2021 12:24 Відповісти
 
 