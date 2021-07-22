Мене побили за громадську діяльність та протидію криміналітету. Вмішувати Філатова - дурість наріковських технологів, - правозахисниця Ешонкулова

Побита невідомими правозахисниця з Дніпра Наталя Ешонкулова вже почувається краще і просить не вплутувати в історію з її побиттям мера міста Бориса Філатова.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Дізналася абсолютно випадково від знайомого лікаря, як до нього підходили двоє невідомих і цікавилися історією моєї хвороби. Зрозуміло, що лікарська таємниця залишилася при ньому, але це абсолютно не завадило наріковським посланцям накалякать свої твердження про те, що "не так-то й сильно мене побили". Постом нижче ці ж слуги диявола розвивали тему: як нещасну Наташу Ешонкулову мало не вбили "на замовлення Філатова" і як вона стала всього лише сакральною жертвою в політичних чварах сильних світу цього", - зазначає вона.

"Так розберіться вже, наріковські прислужники: мене "жорстоко мало не вбили в інтересах Філатова" чи мене "не так-то сильно побили" наріковські відморозки?", - додала Ешонкулова.

"І так, вмішувати Філатова в історію мого побиття / незакінченого вбивства - суща дурниця наріковських технологів. Нагадую, що мене побили за мою громадську діяльність, позицію і посильну протидію криміналітету", - стверджує правозахисниця.

"Розповім для добрих людей, які за мене переживали, писали і молилися. Мені вже краще. Я переїхала в інше місце через необхідність операції на носі. У лікарні руки прекрасного хірурга Я.Б.Соколенко відновили мені перегородку. Про результати говорити рано, тому що замість носа у мене було якесь місиво, але якщо щось не сподобається, то я завжди зможу прийти приблизно через пів року на реконструкцію носа", - підсумувала вона.

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Вона також оприлюднила скрини з постів, в яких недоброзичливці міркують про її побиття, стані активістки і якоїсь зацікавленості міської влади в цьому злочині.





Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського із закликом знайти винних у побитті правозахисниці.