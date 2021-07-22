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Російський ОМОН проводить обшуки в будинку 57-річного кримського татарина Ібрагімова і його сина в окупованій Євпаторії, - Денісова. ФОТО

Зараз у Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму, в будинку 57-річного кримського татарина Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова співробітники російського ОМОНу проводять обшуки. У будинку проживає 9 осіб, 4 з них - неповнолітні діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової.

За її словами, в черговий раз країна-окупант вдається до переслідування і залякування кримських татар.

"Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - зазначає Денісова.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - підсумувала омбудсмен.

Також читайте: Росія переслідує 93 кримських татар із політичних мотивів, - Денісова

Російський ОМОН проводить обшуки в будинку 57-річного кримського татарина Ібрагімова і його сина в окупованій Євпаторії, - Денісова 01
Російський ОМОН проводить обшуки в будинку 57-річного кримського татарина Ібрагімова і його сина в окупованій Євпаторії, - Денісова 02

Також читайте: Окупанти прислали Джемілєву повістку на суд до Криму, куди раніше заборонили йому в'їзд до 2034 року

Автор: 

Денісова Людмила (883) Крим (14190) обшук (1983) омбудсмен (479) кримські татари (2005)


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к кому она призывает? зачем призывает? - всем все равно - у них свои проблемы - факт
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22.07.2021 12:00 Відповісти
Так что там фашисткая рашка плела про несоблюдение прав человека в Украине??!!
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22.07.2021 12:04 Відповісти
Ні,ніколи не буде нам щастя з такими журналістами!Ну що це за заголовок такий -лише констатація факта -обшук.Та ви уявляєте,як би смакувала таку новину рашка,який захмарний вереск би стояв,з якими гіперболами і аллюзіями кинулись би росіянські журналісти топтати Україну?!Як обплювали-обхаркали всі гілки влади,і минулу і *******!А ви -імпотенти,.от і все.
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22.07.2021 13:23 Відповісти
НАЙДУТ ГНДОН БАТИ ПУТИНА КОТОРЫЙ ТОТ ЗАБЫЛ ОДЕТЬ !)
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22.07.2021 13:37 Відповісти
Російський ОМОН проводить обшуки в будинку 57-річного кримського татарина Ібрагімова і його сина в окупованій Євпаторії, - Денісова - Цензор.НЕТ 6441
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22.07.2021 13:37 Відповісти
 
 