Російський ОМОН проводить обшуки в будинку 57-річного кримського татарина Ібрагімова і його сина в окупованій Євпаторії, - Денісова. ФОТО

Зараз у Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму, в будинку 57-річного кримського татарина Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова співробітники російського ОМОНу проводять обшуки. У будинку проживає 9 осіб, 4 з них - неповнолітні діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової.

За її словами, в черговий раз країна-окупант вдається до переслідування і залякування кримських татар.

"Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - зазначає Денісова.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - підсумувала омбудсмен.

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