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Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який перебуває на Донбасі, передав перший комплект оптичної розвідки для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

"72-га бригада імені Чорних Запорожців для мене дуже близька. І я пишаюся, що коли ми обирали назву 72-ї, я підтримав пропозицію бригади, щоб присвоїти саме це ім’я. З Авдіївкою, з "промкою" історія 72-ї бригади дуже тісно пов’язана", – говорить Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Авдіївка назавжди закарбувалася в серці кожного українця. Я пам’ятаю, як в 2016 році приймалося рішення про початок наступу, вибиття російських найманців і можливість отримати контроль над дорогою, над Ясинуватською розвилкою. Я пам’ятаю, яку ціну було заплачено в січні 2017 року. Скільки життів було віддано, щоб зупинити просування російських військ, взяти "промку" під контроль, відкинути ворога. 72-а бригада до цього була безпосереднім чином долучена. Разом з 93-ю, 80-ю, 54-ю, 56-ю, 58-ю. Це – символ слави і символ честі ЗСУ", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади 01

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Він нагадав, що неодноразово бував у 72-й бригаді: "ми зустрічалися із 72-ю у 2018 році в Бахмуті. Я обіцяв тоді, що приїду в Білу Церкву зустрічати у 2019 році, коли було перше виведення із зони Операції Об’єднаних Сил. І сьогодні ми у вас із нашою командою, командою народних депутатів, добровольців, волонтерів".

"За останні два місяці я вже третій раз на фронті. До цього дві поїздки були присвячені 10-й ОГШБр, в Торецьку, і в Зайцевому, і в Шумах, і в Нью-Йорку. Ми разом з волонтерами зібрали кошти для встановлення унікальної технології пункту дальнього спостереження. Ставимо це в найбільш небезпечних ділянках фронту", – зазначає Порошенко.

Кошти на першу партію техніки – 560 000 гривень – збирали гуртом волонтери, половину додав Фонд Порошенка. Вартість повного комплексу відеоспостереження – більше трьох мільйонів гривень. У 10-й ОГШБр воно вже працює і рятує життя військових, каже Порошенко.

"В 10-ці ми завершили формування трьох батальйонних і одного бригадного пункту відеоспостереження. Наступним ми прийняли пропозицію 72-ї бригади. І вирішили, що буде дуже символічно почати саме з Авдіївки, з "промки". Для чого це робиться? В першу чергу для того, щоб зберегти життя наших воїнів. Я особисто мав можливість переконатися в якості роботи цієї системи, коли можна з бліндажу спокійно спостерігати за рухом окупантів і давати відсіч", – говорить Петро Порошенко.

"Разом з вами я як Верховний Головокомандувач був з 2014 по 2019, ми з вами давали відсіч агресорам. Ми пам’ятаємо наших героїв, які віддали своє життя. І разом будемо робити все для того, щоб не здати українську землю. Ми не приймаємо ніяких розведень військ, де українські військові вимушені за наказом покидати і здавати политу кров’ю землю. Ми не приймаємо ніяку формулу Штайнмаєра, яка примушує Україну проводити силами громадян Російської Федерації політичні вибори", – наголосив Порошенко.

"Наша позиція дуже проста – заберіть, пане Путін, свої війська з української землі до останнього клаптика, включно з Донецьком, Луганськом і Кримом, виведіть важу техніку і артилерію, віддайте заручників, а ми самі розберемося з політичним устроєм нашої держави. І гарантом суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є Збройні Сили України. Я тут для того, щоб вам за це подякувати", – говорить Петро Порошенко бійцям.

Вже традиційно команда Порошенка привезла бійцям на передову солодкі гостинці – цього разу це стиглі українські абрикоси. П’ятий Президент принагідно подякував усім волонтерам, які долучилися до проекту, і закликав продовжити підтримку армії.

Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади 02

"Три мільйони, одна бригада і збережені життя. Збережений суверенітет, українська земля. Це вартує того. Дуже символічно, що ми це робимо у дні звільнення Авдіївки", – резюмує Порошенко.

Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади 03

Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади 04

Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади 05

Як відомо, Порошенко з волонтерами обладнали повним комплектом оптичної розвідки 10 ОГШБр, яка стоїть на лінії Зайцеве-Шуми-Нью-Йорк. Це більше 10% лінії фронту. Петро Порошенко з командою особисто доправляв це обладнання на передову. Кошти на оптичне обладнання збирають шляхом краудфандингу спільно з Фондом Порошенка.

Автор: 

армія (3780) допомога (8449) Порошенко Петро (15193) Авдіївка (2342) 72 окрема механізована бригада (249)


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Топ коментарі
+79
раньше крал в казну, теперь в армию. вот жеж барыга.
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22.07.2021 14:59 Відповісти
+64
Спасибо, Петро Алексеич!!!!!!!!!!!!
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22.07.2021 15:01 Відповісти
+54
Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади - Цензор.НЕТ 437
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22.07.2021 15:25 Відповісти
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какой поток подсозенанияот 3 жды убитого порохом отказинка который в ппд орал пусть сын пороха воюет с бутылкой водки в кармане сраного дубка
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Порох вернися -
з зебілами розберися !
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22.07.2021 16:29 Відповісти
Дякую пане Президент!
Україні потрібен Порох!
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22.07.2021 17:01 Відповісти
Как же все всё быстро забыли
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22.07.2021 17:07 Відповісти
Аннушка, ….., не отвлекайся! Немытый пишется слитно😉 дубина
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23.07.2021 00:13 Відповісти
бомбит у зебилов Ведь их бубочка даже свой сраный автобус кинозал у ЗСУ забрал
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22.07.2021 17:11 Відповісти
Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади - Цензор.НЕТ 6050
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22.07.2021 17:21 Відповісти
А шо такое, граждане? Это типа рашотролли ольгинские поумнели? Это типа Бортников анально-воспитательную беседу провел? Без аргументации не надо писать даже если рабочее место к стулу кровавым поносом прилипает. А то дядя БО сделает опять бо.
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22.07.2021 17:38 Відповісти
Каков полец!!!

Он шо не мог просто видосик записать, как ЗЕ?
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22.07.2021 17:42 Відповісти
Бачу ваш розум хтось вже інгібірував.
Отримуєте підсрачник за підсрачником через зеленського, і досі Петя винний.
Ну й придури....
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22.07.2021 18:11 Відповісти
Повчи свого пердла щура в нору пхати.
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30.07.2021 11:46 Відповісти
а срана уа вжe за абрикоси замiсть клубники розказує
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22.07.2021 18:55 Відповісти
Порох не відсирів.
Порох не підведе.
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22.07.2021 21:54 Відповісти
Ох как подгорает у зебилов. Парашенко, перестань варавать!!!! 😁
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22.07.2021 21:54 Відповісти
а с чего такой зелeно-кацапский скулеж вдруг?
Порох не первый и не последний раз в войска приезжает и всегда с какой полезной техникой - не зеленый жлоб со свитой - на бойцовский паек схомячить....
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23.07.2021 01:09 Відповісти
Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади - Цензор.НЕТ 8807
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23.07.2021 01:32 Відповісти
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
Ладно, все х..ня, пляшем дальше. Нам своє робити. Дякуємо всім хто допомагає. Приват 5168 7573 4764 2680 Донік Роман
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23.07.2021 01:39 Відповісти
Я так розумію, що полуницю, черешні і абрикоси тля з кодлом їсти вже не може.
І зебіли теж.
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23.07.2021 03:40 Відповісти
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
(Шкода тільки, що мені не дають смоктати надвеликі льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Петром Олексійовичем ферментованого лайна підвищеної смердючості - кажуть - то привілей порохоботів).
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30.07.2021 11:53 Відповісти
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