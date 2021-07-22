Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці "заробляли" понад $150 млн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що фактично державний реєстр, через який оформлялися дозвільні документи для моряків, був під контролем "сторонніх приватних осіб". Це дозволяло зловмисникам незаконно оформляти дозвільні документи для моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щорічно, досягав більш як 150 млн доларів США.

Схема об'єднувала роботу мережі агентів-посередників, які за гроші "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації через несанкціоноване втручання в реєстр.

"Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника", - випливає з повідомлення.

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Також наголошується, що посередники самі завантажували документи до реєстру, забезпечуючи проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. Замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси або проходити медичні обстеження. Винагорода "агенту" становила 3-8 тисяч доларів залежно від посади моряка.















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Встановлено, що в схемі були задіяні колишні і нинішні чиновники Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Розслідуючи кримінальне провадження, кіберспеціалісти СБУ встановили, що держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони і мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися і були придбані за державні кошти. Зловмисники створили ряд груп в різних месенджерах, де координували свою роботу.

В даний час реєстр і супутні автоматизовані системи вилучені, а доступ третім особам, в тому числі фігурантам кримінальної справи, заблокований. Обшуки пройшли в офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення ним підозр, слідчі дії тривають.

СБУ вживає всіх організаційно-технічні заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави і відновити його стабільну роботу.