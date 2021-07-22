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Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці "заробляли" понад $150 млн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що фактично державний реєстр, через який оформлялися дозвільні документи для моряків, був під контролем "сторонніх приватних осіб". Це дозволяло зловмисникам незаконно оформляти дозвільні документи для моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щорічно, досягав більш як 150 млн доларів США.

Схема об'єднувала роботу мережі агентів-посередників, які за гроші "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації через несанкціоноване втручання в реєстр.

"Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника", - випливає з повідомлення.

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Також наголошується, що посередники самі завантажували документи до реєстру, забезпечуючи проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. Замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси або проходити медичні обстеження. Винагорода "агенту" становила 3-8 тисяч доларів залежно від посади моряка.

Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 01
Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 02
Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 03
Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 04
Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 05
Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 06
Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці заробляли понад $150 млн на рік, - СБУ 07

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Встановлено, що в схемі були задіяні колишні і нинішні чиновники Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Розслідуючи кримінальне провадження, кіберспеціалісти СБУ встановили, що держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони і мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися і були придбані за державні кошти. Зловмисники створили ряд груп в різних месенджерах, де координували свою роботу.

В даний час реєстр і супутні автоматизовані системи вилучені, а доступ третім особам, в тому числі фігурантам кримінальної справи, заблокований. Обшуки пройшли в офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення ним підозр, слідчі дії тривають.

СБУ вживає всіх організаційно-технічні заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави і відновити його стабільну роботу.

Автор: 

моряки (927) СБУ (12980) махінації (420) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+8
Бред . Чтоб СБУ не знало и не крышевало. Десятки тысяч маряков и 150 млн. бесхозные.
Это не по нашему не по государственому от всего должна быть доля. На том и стоит наша безпека.
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22.07.2021 15:17 Відповісти
+6
Создается впечатление, что на всех уровнях государственными ресурсами владеют, распоряжаются и зарабатывают частные конторы. Сейчас это Квартал 95.
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22.07.2021 15:11 Відповісти
+6
Министра инфраструктуры Украины панять, прастить, оштрафовать на 1650 грывень.
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22.07.2021 15:20 Відповісти
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эпоха бедности прошла..
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22.07.2021 15:00 Відповісти
Для членов дата-центров тока началась(эпоха бiдностi).
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22.07.2021 15:10 Відповісти
Ну от, вже і суму відкату спрогнозували.
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22.07.2021 15:07 Відповісти
Создается впечатление, что на всех уровнях государственными ресурсами владеют, распоряжаются и зарабатывают частные конторы. Сейчас это Квартал 95.
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22.07.2021 15:11 Відповісти
100% А еще там чудеса, там леший бродит... по чем наркоту берешь?)) Или за пряники рошеновские?)))
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22.07.2021 21:01 Відповісти
да это в любой сфере. америку открыли.
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22.07.2021 15:13 Відповісти
Бред . Чтоб СБУ не знало и не крышевало. Десятки тысяч маряков и 150 млн. бесхозные.
Это не по нашему не по государственому от всего должна быть доля. На том и стоит наша безпека.
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22.07.2021 15:17 Відповісти
Сами создали, сами накрыли
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22.07.2021 15:23 Відповісти
Министра инфраструктуры Украины панять, прастить, оштрафовать на 1650 грывень.
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22.07.2021 15:20 Відповісти
баканов нарешті подивився фільм Бігуса
і знайшов те, що ні для кого не було секретом
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22.07.2021 15:29 Відповісти
у нас практично всі реєстри кимось контролююця і чому СеБеУ не поцікавиться базою даних податкової, а вона між іншим на приватних серверах і в будь-який момент може статися колапс податкової, якщо тримачі грошей не отримають
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22.07.2021 16:45 Відповісти
Там еще есть такой банк, Южный. Через него все бабло морякам валит, валюта, и все беспошлинно, как в том фильме...
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22.07.2021 15:44 Відповісти
Ага, валит безпошлинно . Интересно, какую еще "пошлину" надо кому отстегнуть, если все налоги с зарплаты заплачены например у германского судовладельца .
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22.07.2021 18:54 Відповісти
Работают неофициально, или может матросы в германском профсоюзе состоят, там и пенсию получают? В Украине они безработные, стажа ноль без палки, все в черную, если банк кому и отстегивает то только мафии СБУшной или еще какой. А ты не знал?
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22.07.2021 19:14 Відповісти
Что значит неофициально? Или ты думаешь что большие серьезные судоходные компании нанимают кого-то неофициально, оно им надо? И за что банк должен отстегивать, банк то тут при чем?
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22.07.2021 20:09 Відповісти
Официально, а кто платит социальные взносы, подоходный налог, и прочее? И где, в Украине точно ни копейки, и все на что может рассчитывать матрос, это на соц пособие по старости, которое для него заработает кто то другой. Я уже молчу что заработки Украинцев, Россиян, в разы ниже чем у представителей западных стран. И те копейки исправно идут на счета в банке Південний, и если бы кто то хотел разобраться, то начал бы тянуть за эту ниточку, и там нашли бы много чего интересного.
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24.07.2021 10:53 Відповісти
Абсолютно официально, и не матросы а старший комсостав, и стажа в Черноморском пароходстве 20 лет а остальное- в иностранных компаниях. И за нас никакие банки никому не отстегивают, что за бред.
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23.07.2021 18:00 Відповісти
Так я про матросов, не про старший ком состав, про матросов что скажешь?
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23.07.2021 21:12 Відповісти
передел мест у корыта ?
теперь сколько будут драть с моряков ?
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22.07.2021 16:12 Відповісти
Наконец то! Саакашвили трубил об этом на каждом шагу, с ним несколько раз в правительстве соглашались, а потом у всех на глазах обманывали и возвращали все схемы назад под разными предлогами.
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22.07.2021 16:21 Відповісти
Если это первоначальные документы на какую-нибудь должность например 3 помощника, или старпома, или капитана то размер взятки 8000 долларов.
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22.07.2021 17:00 Відповісти
Умереть и не жить. У них, наверное, - заоблачные оклады, если подсовывают такой бакшиш.
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22.07.2021 17:10 Відповісти
Да хрен там, подтверждение квалификации и весь пакет документов.
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22.07.2021 17:40 Відповісти
Ахренеть. Учите польский, здесь экзамены без взяток и несоизмеримо дешевле
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22.07.2021 18:57 Відповісти
Рада 29.06 прийняла закон №3944 про відміну атестації моряків, президент сьогодні, 22.07 його підписав, і СБУ відразу "виявила злочинну схему". Чекали до останнього, при тому, що Саакашвілі та самі моряки піднімали це питання дуже давно.
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22.07.2021 17:12 Відповісти
вот вам и "электронные трудовые книжки"
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22.07.2021 18:00 Відповісти
тю! Саакашвили об єтом уже не первый год трубит!
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22.07.2021 18:02 Відповісти
 
 