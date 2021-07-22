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40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У 37-річного жителя Нового Бугу (Миколаївщина) в ході обшуків виявили 40 кг наркотиків. За цінами "чорного" ринку вартість "речовин" становить приблизно 8 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Під час обшуків на території домоволодіння чоловіка правоохоронці виявили насадження коноплі заввишки близько 1,5 метра, які були ретельно оброблені та доглянуті, а в самому будинку - 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом. Загальна вага наркоречовин становить близько 40 кг, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає майже 8 млн гривень.

Усе вилучене поліцейські направлять на експертизу.

Зловмисника затримано. За цим фактом проводиться розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 310 КК "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" та ч. 3 ст. 309 КК "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів із 2 кг кокаїну: один перевозив "товар" в особистих речах, інший - у шлунку. ФОТОрепортаж

40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 01
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 02
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 03
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 04
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 05
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 06
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 07
40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція 08

Автор: 

наркотики (1462) Миколаївська область (2298) Нацполіція (15276) канабіс (70)


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Топ коментарі
+6
Обидел ментов этот деятель, не захотел делиться, вот и результат.
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22.07.2021 15:33 Відповісти
+5
Все на что способны с растишками бороться и на 8 лет закрыть мирного гровера,а сепары во власти страну сдают с потрохами,так они этого не видят.
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22.07.2021 15:39 Відповісти
+3
Для лечебных целей...
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22.07.2021 15:41 Відповісти
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Обидел ментов этот деятель, не захотел делиться, вот и результат.
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22.07.2021 15:33 Відповісти
Ироды
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22.07.2021 15:36 Відповісти
Все на что способны с растишками бороться и на 8 лет закрыть мирного гровера,а сепары во власти страну сдают с потрохами,так они этого не видят.
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22.07.2021 15:39 Відповісти
Мирный гровер на продажу растил. Богатства захотелось. Потому и сядет. Скромнее надо быть.
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22.07.2021 16:00 Відповісти
Ты откуда знаешь,может у него гастрит и иногда болит спина
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22.07.2021 17:34 Відповісти
а что, конопля от гастрита и спины помогает?
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22.07.2021 21:11 Відповісти
Ну конечно! Только большой расход.Вот этому на 3-4 ванны бы хватило,если для спины использовать.
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23.07.2021 08:03 Відповісти
конопля только снимает симптомы (боль) но не лечит?
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23.07.2021 11:02 Відповісти
Лечит,реально лечит,кроме шуток.
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24.07.2021 08:33 Відповісти
Для лечебных целей...
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22.07.2021 15:41 Відповісти
Емаё. 8 лямов гривен. Та разрешите уже выращивать всем подряд, да на экспорт. Это реальная тема шоб наконец ЗАПАНУВАТЬ
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22.07.2021 15:42 Відповісти
Может у него болит спина сильно, он лечился. Или зуб. Менты изверги заставили человека страдать.
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22.07.2021 15:56 Відповісти
Парень шел к успеху......
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Блин,а я подорожник по 20 гр/ кг собирал-сушил.....
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22.07.2021 16:45 Відповісти
Звереют твари, медпрепараты отнимают.
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22.07.2021 17:40 Відповісти
придурашная страна! легализовать надо траву! Пусть открывают кофешопы и платят налоги! мы в каком-то мордоре живем что ли, чтобы траву запрещать??? мусора занимаются травой, вместо того, чтобы преступников ловить и судам оно нахер не надо чепухой заниматься. Это сюриалистический маразм, а не закон по запрету травы. За траву сажать в тюрьму, тогда почему за более жесткий наркотик - бухло не сажают в тюрьму??? фууу просто грязь! Как Украина хочет быть страной Запада и запрещать травку??? рыгать от всего хочется, что связано в Украине с госаппаратом!!!
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22.07.2021 17:53 Відповісти
траву, проституцію і зброю необхідно у вільний обіг (звісно з адекватними обмеженнями)
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23.07.2021 12:22 Відповісти
транизита газа больше нет, по-этому мы только на канибасе сможем обеспечить бюджет страны

хватит кормить коррупированных ментов, деньги должны идти в казну государства!
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22.07.2021 17:58 Відповісти
Дякуючи новині дізнався, що 1гр коштує 200 грн
Чекаю на наступну новину щоб дізнатись скільки мінімально необхідно грамів для настання свята
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23.07.2021 12:21 Відповісти
 
 