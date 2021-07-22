40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У 37-річного жителя Нового Бугу (Миколаївщина) в ході обшуків виявили 40 кг наркотиків. За цінами "чорного" ринку вартість "речовин" становить приблизно 8 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Під час обшуків на території домоволодіння чоловіка правоохоронці виявили насадження коноплі заввишки близько 1,5 метра, які були ретельно оброблені та доглянуті, а в самому будинку - 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом. Загальна вага наркоречовин становить близько 40 кг, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає майже 8 млн гривень.

Усе вилучене поліцейські направлять на експертизу.

Зловмисника затримано. За цим фактом проводиться розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 310 КК "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" та ч. 3 ст. 309 КК "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

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