Зал очікування, фудкорти і готель: У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал. ФОТОрепортаж

Завершилася реконструкція столичного Центрального автовокзалу, який приватизували в березні минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, в реконструкцію було вкладено близько 100 млн грн. В рамках президентської програми "Велике будівництво" тут облаштували зали очікування, кімнату матері і дитини, каси з квитками на рейси офіційних перевізників, фудкорти, готель на 34 номери, а територію зробили повністю доступною для маломобільних груп населення.

У Мінінфраструктури пояснили, що пакет акцій "Київпассервісу" в березні 2020 року продали за 230 мільйонів гривень компанії "Бастіон-Груп". Разом з Центральним автовокзалом нові власники отримали ще 23 автостанції в Києві та області.

"Серед пріоритетів команди Міністерства інфраструктури - прозора робота автовокзалів України. Тут ми повинні бути регулятором і створювати якомога комфортніші умови роботи для учасників ринку. А бізнес, своєю чергою, буде надавати якісні та комфортні послуги кінцевому споживачеві", - зазначив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Пасажиропотік оновленого автовокзалу розрахований на 7 тис. пасажирів на день, рейси відправляються майже до всіх обласних центрів та сусідніх країн. Після модифікації вдвічі збільшилася кількість платформ, а квитки на рейси можна забронювати і викупити онлайн. З 1 жовтня доступ до перону відкриватиметься після зчитування QR-коду пасажирського квитка.

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Крім того, на оновленому Центральному автовокзалі Києва буде працювати модель європейського зразка - плата за заїзд. При цьому перевізник буде віддавати 15% вартості квитка замість 30%, як було раніше.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в 2020 році приватизація держмайна дозволила залучити в держбюджет 2,5 млрд грн.





