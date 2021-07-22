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Зал очікування, фудкорти і готель: У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал. ФОТОрепортаж

Завершилася реконструкція столичного Центрального автовокзалу, який приватизували в березні минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, в реконструкцію було вкладено близько 100 млн грн. В рамках президентської програми "Велике будівництво" тут облаштували зали очікування, кімнату матері і дитини, каси з квитками на рейси офіційних перевізників, фудкорти, готель на 34 номери, а територію зробили повністю доступною для маломобільних груп населення.

У Мінінфраструктури пояснили, що пакет акцій "Київпассервісу" в березні 2020 року продали за 230 мільйонів гривень компанії "Бастіон-Груп". Разом з Центральним автовокзалом нові власники отримали ще 23 автостанції в Києві та області.

"Серед пріоритетів команди Міністерства інфраструктури - прозора робота автовокзалів України. Тут ми повинні бути регулятором і створювати якомога комфортніші умови роботи для учасників ринку. А бізнес, своєю чергою, буде надавати якісні та комфортні послуги кінцевому споживачеві", - зазначив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Пасажиропотік оновленого автовокзалу розрахований на 7 тис. пасажирів на день, рейси відправляються майже до всіх обласних центрів та сусідніх країн. Після модифікації вдвічі збільшилася кількість платформ, а квитки на рейси можна забронювати і викупити онлайн. З 1 жовтня доступ до перону відкриватиметься після зчитування QR-коду пасажирського квитка.

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Крім того, на оновленому Центральному автовокзалі Києва буде працювати модель європейського зразка - плата за заїзд. При цьому перевізник буде віддавати 15% вартості квитка замість 30%, як було раніше.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в 2020 році приватизація держмайна дозволила залучити в держбюджет 2,5 млрд грн.

Зал очікування, фудкорти і готель: У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал 01
Зал очікування, фудкорти і готель: У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал 02
Зал очікування, фудкорти і готель: У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал 03

Автор: 

вокзал (291) Київ (19665) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+6
Кабы центральный автовокзал давно открыли на Теремках.
А этот сарай должны были снести нахрен, заодно разгрузить центр города.
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22.07.2021 17:19 Відповісти
+4
А где тут места для цыг пассажиров ромской диаспоры?
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22.07.2021 17:23 Відповісти
+4
Блін ... Скільки було розмов, що його треба закрити, а рейси вивести на окраїни Києва.
І тут вам здрастє !!
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22.07.2021 17:53 Відповісти
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Кабы центральный автовокзал давно открыли на Теремках.
А этот сарай должны были снести нахрен, заодно разгрузить центр города.
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22.07.2021 17:19 Відповісти
это тот что на московкой площади был ?
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22.07.2021 17:27 Відповісти
єтот что московской площади есть)))
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22.07.2021 17:51 Відповісти
Каким образом снос автовокзала, который фактически находится под автомобильной развязкой разгрузит город? Ты такой же тупой как и твой президент.
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22.07.2021 18:35 Відповісти
Великі буси не будуть пертися по місту. Так зрозуміло ??
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22.07.2021 19:12 Відповісти
о да ! Ті 3 з половиною буса за добу ДУЖЕ развантажать місто!
Думайте хоч трохи що пишете
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23.07.2021 11:37 Відповісти
Тільки міжнародних рейсів близько 50 щодня

Альо ! Хто у танку ?

https://www.avtovokzal.kiev.ua/tsentralnyj-avtovokzal/raspisanie-centralniy-avtovokzal.html
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23.07.2021 19:48 Відповісти
щоб розгрузити центр в європі пускають трамвайчики, а дороги звужують.
Розширення доріг тільки збільшує затори, давно доведено.
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22.07.2021 18:52 Відповісти
А где тут места для цыг пассажиров ромской диаспоры?
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22.07.2021 17:23 Відповісти
В пентхаусе.
Возле туалета.
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22.07.2021 18:04 Відповісти
Вокзал...мда.....все мы живем на вокзале.....ну наконец то увидели ..НИТКИ!!!
Ох и медленно, ох и медленняк прет. Не просто медленняк. а стопорный медленняк....

Ученые смогли обнаружить быстрый способ перемещения по Солнечной системе. Так, это специальный маршрут, с помощью которого космические объекты, а также спутники и корабли смогут преодолевать большие расстояния. Этим маршрутом уже давно «пользуются» кометы и астероиды. Так, они быстро путешествуют от планеты Юпитер к Нептуну. При чем путь занимает у них не более 10 лет. Стоит отметить, что путь состоит из целой системы маршрутов, которые связаны между собой своеобразными арками. С их помощью можно космические корабли могут летать в течение десятилетий, не боясь столкновения с другими объектами.
Таааааккк....есть нитки, а теперь осталось сделать самим линзы.....т.е кольца, создающие гравитационные колебания. Технология после...и....и... создав нитку, поток,...или вихрь, попробовать в него,........ПУСТИТЬ СКАРАБЕЕВ!!!!

Вы в шоке? ... А я не!!! скарабеям не в первой, они же священные......
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22.07.2021 17:39 Відповісти
Это тоже в манускрипте Войнича про это написано?
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22.07.2021 19:26 Відповісти
Хммм....вааще то пишется для других. Но я польщен Вашим вниманием.
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23.07.2021 07:10 Відповісти
В смысле ДЛЯ других? Не для читателей цензора?
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23.07.2021 07:16 Відповісти
туалет покажите - он там фееричньій! А запах!! космонавтьі на мкс, пролетая носьі зажимают
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22.07.2021 17:43 Відповісти
ви свій туалет на мкс вже полагодили чи все до американців ходите?
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24.07.2021 23:47 Відповісти
Це кацапурки до нас пріходять, в нас туалет працює на відмінно , зрозумів, чмо?
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26.07.2021 21:10 Відповісти
Блін ... Скільки було розмов, що його треба закрити, а рейси вивести на окраїни Києва.
І тут вам здрастє !!
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22.07.2021 17:53 Відповісти
Щоб по центру тільки автолюбітєлі їздили?
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22.07.2021 17:57 Відповісти
То нехай буси у центр Києва пруться ?? Тут же різні рейси, у т.ч. міжнародні.
Можна зрозуміти автостанцію біля жд вокзалу. Тут же нема.
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22.07.2021 18:28 Відповісти
є автостанції на виїздах - Дачна (Житомирська), Південна, Видубичі, Дарниця.
А це центральний автовокзал, тому він в центрі (майже).
Хай пруться, в автобусі скільки - чоловік 40 ? А в машині 1-2 і пруться куди хочуть.
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22.07.2021 18:44 Відповісти
Біля ж/д вокзалу поставили автостанцію.
Рейси з автовокзалу на Деміївці збиралися роздати по направленнях на відповідні автостанції, паралельно розвинувши їх.
До речі. Для цього будували автостанцію на Теремках. Вона працює, чи ні ??
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22.07.2021 19:08 Відповісти
Ну якщо місце на Деміївській звільниться, то точно не для людей. Або черговий торговий центр або пару свічок..
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22.07.2021 19:49 Відповісти
Ну ... То вже таке ... Свічку там ставити це жесть - там постійно загазовано.
Можна було б паркінг і купу дерев.
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22.07.2021 21:01 Відповісти
наші люди і над просп. Перемоги розкуповують, шо їм Деміївка))
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22.07.2021 22:47 Відповісти
+5
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23.07.2021 19:29 Відповісти
Автостарція на Теремках - найкращий шлях показати як будувати НЕ ТРЕБА
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23.07.2021 11:40 Відповісти
+5
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23.07.2021 19:28 Відповісти
Во всех столицах европы, автовокзалы есть и в центре: прага, брюссель, амстердам, буддапешт, вена и тд. Так что ничего плохого в этом нет.
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22.07.2021 18:29 Відповісти
Я підозрюю, що вони прив*язані до ж/д вокзалів для перехоплення пасажирів.
Автовокзал на Деміївці нічого не перехоплює. Хіба що станцію метро.
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22.07.2021 19:05 Відповісти
Принаймні вона у центрі і поруч з метро на відміну від таких автостанцій як Теремки, Дачна або на пл. Шевченка
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23.07.2021 11:44 Відповісти
Ще Південна.
Усі вони будувались давно і реально були на околицях Києва і обслуговували відповідні напрями.
Місто виросло - їх тре* переносити.
А центральний збиралися знести. І рейси передати на нові станції.
От тепер бачимо, що з того вийшло.
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23.07.2021 19:42 Відповісти
Оскільки більшість перевізників у нас приватні, то вони самі орієнтуючись на попит визначаться чи краще їм розносити маршрути по околицях чи зібрати всі разом у центрі
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25.07.2021 08:23 Відповісти
Місто свої інтереси повинне відстоювати ?
От ми і бачимо, як київська влада відстоює інтереси киян.
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25.07.2021 09:09 Відповісти
Нарешті)
Класно, що мозаїку на стовпах лишили)
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22.07.2021 17:56 Відповісти
Что-то он напоминает: то ли мини-дворец "Украина", то ли московский дворец съездов.
Но точно дворец. Это радует.
"Трамп-тауэр" отдыхает.

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22.07.2021 18:10 Відповісти
Чучело, прошло уже два года, что мешало твоим зеленым рагулям сделать зарплату учителям по $4000?
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22.07.2021 18:32 Відповісти
Дурню, бо це за гроші міста, тобто порохобота-Кличка.
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22.07.2021 18:40 Відповісти
Если автовокзал находится в частной собственности, то при чем здесь,,велике будівництво"? 100млн.на реконструкцию ушло из бюджета?
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22.07.2021 19:03 Відповісти
Форумчане, растолкуйте мне на пальцах, а то не очень понимаю:" Завершилась реконструкция столичного Центрального автовокзала, который приватизировали в марте прошлого года."Источник: https://censor.net/ru/p3278648 но "в реконструкцию было вложено около 100 млн грн. В рамках президентской программы "Большая стройка" здесь обустроили залы ожидания, комнату матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера, а территорию сделали полностью доступной для маломобильных групп населения.Источник: https://censor.net/ru/p3278648 это что -частному собственнику реконструировали за госсчет а он будет только денежки в карман ложить?
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22.07.2021 19:05 Відповісти
ну да. В Германии не так?
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22.07.2021 19:10 Відповісти
Просто смешно, аж зло берет, дебилы, торылые твари, 21 век на дворе ! Реконструкция, смешно о таком писать. Автовокзал Киева это уровень автовокзала села Польши или Чехии, Словакии!!!!
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22.07.2021 20:27 Відповісти
Не пишіть єрунди. Нормальна реконструкція.
Крім того, у Європах автовокзали теж різні є.
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22.07.2021 21:03 Відповісти
Не понимаю, ЗАЧЕМ Киеву ЦЕНТРАЛЬНЫЙ автовокзал? Автовокзалы надо делать на конечных станциях метрополитена. По направлениям.
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22.07.2021 20:27 Відповісти
+100
Так і збирались. Але ... Что-то пошло не так ...
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22.07.2021 21:02 Відповісти
100 млн. грн.??
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23.07.2021 09:37 Відповісти
 
 