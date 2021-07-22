Зал очікування, фудкорти і готель: У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал. ФОТОрепортаж
Завершилася реконструкція столичного Центрального автовокзалу, який приватизували в березні минулого року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За словами Тимошенка, в реконструкцію було вкладено близько 100 млн грн. В рамках президентської програми "Велике будівництво" тут облаштували зали очікування, кімнату матері і дитини, каси з квитками на рейси офіційних перевізників, фудкорти, готель на 34 номери, а територію зробили повністю доступною для маломобільних груп населення.
У Мінінфраструктури пояснили, що пакет акцій "Київпассервісу" в березні 2020 року продали за 230 мільйонів гривень компанії "Бастіон-Груп". Разом з Центральним автовокзалом нові власники отримали ще 23 автостанції в Києві та області.
"Серед пріоритетів команди Міністерства інфраструктури - прозора робота автовокзалів України. Тут ми повинні бути регулятором і створювати якомога комфортніші умови роботи для учасників ринку. А бізнес, своєю чергою, буде надавати якісні та комфортні послуги кінцевому споживачеві", - зазначив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Пасажиропотік оновленого автовокзалу розрахований на 7 тис. пасажирів на день, рейси відправляються майже до всіх обласних центрів та сусідніх країн. Після модифікації вдвічі збільшилася кількість платформ, а квитки на рейси можна забронювати і викупити онлайн. З 1 жовтня доступ до перону відкриватиметься після зчитування QR-коду пасажирського квитка.
Крім того, на оновленому Центральному автовокзалі Києва буде працювати модель європейського зразка - плата за заїзд. При цьому перевізник буде віддавати 15% вартості квитка замість 30%, як було раніше.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в 2020 році приватизація держмайна дозволила залучити в держбюджет 2,5 млрд грн.
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А этот сарай должны были снести нахрен, заодно разгрузить центр города.
Думайте хоч трохи що пишете
Альо ! Хто у танку ?
https://www.avtovokzal.kiev.ua/tsentralnyj-avtovokzal/raspisanie-centralniy-avtovokzal.html
Розширення доріг тільки збільшує затори, давно доведено.
цыгпассажиров ромской диаспоры?
Возле туалета.
Ох и медленно, ох и медленняк прет. Не просто медленняк. а стопорный медленняк....
Ученые смогли обнаружить быстрый способ перемещения по Солнечной системе. Так, это специальный маршрут, с помощью которого космические объекты, а также спутники и корабли смогут преодолевать большие расстояния. Этим маршрутом уже давно «пользуются» кометы и астероиды. Так, они быстро путешествуют от планеты Юпитер к Нептуну. При чем путь занимает у них не более 10 лет. Стоит отметить, что путь состоит из целой системы маршрутов, которые связаны между собой своеобразными арками. С их помощью можно космические корабли могут летать в течение десятилетий, не боясь столкновения с другими объектами.
Таааааккк....есть нитки, а теперь осталось сделать самим линзы.....т.е кольца, создающие гравитационные колебания. Технология после...и....и... создав нитку, поток,...или вихрь, попробовать в него,........ПУСТИТЬ СКАРАБЕЕВ!!!!
Вы в шоке? ... А я не!!! скарабеям не в первой, они же священные......
І тут вам здрастє !!
Можна зрозуміти автостанцію біля жд вокзалу. Тут же нема.
А це центральний автовокзал, тому він в центрі (майже).
Хай пруться, в автобусі скільки - чоловік 40 ? А в машині 1-2 і пруться куди хочуть.
Рейси з автовокзалу на Деміївці збиралися роздати по направленнях на відповідні автостанції, паралельно розвинувши їх.
До речі. Для цього будували автостанцію на Теремках. Вона працює, чи ні ??
Можна було б паркінг і купу дерев.
Автовокзал на Деміївці нічого не перехоплює. Хіба що станцію метро.
Усі вони будувались давно і реально були на околицях Києва і обслуговували відповідні напрями.
Місто виросло - їх тре* переносити.
А центральний збиралися знести. І рейси передати на нові станції.
От тепер бачимо, що з того вийшло.
От ми і бачимо, як київська влада відстоює інтереси киян.
Класно, що мозаїку на стовпах лишили)
Но точно дворец. Это радует.
"Трамп-тауэр" отдыхает.
Крім того, у Європах автовокзали теж різні є.
Так і збирались. Але ... Что-то пошло не так ...