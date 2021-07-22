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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, "довідки" продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Дві столичні турфірми організували схему підробки тестів на COVID-19. Вартість підробки становила від 1 до 1,2 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що протиправний механізм організували дві туристичні компанії Києва. Їхні співробітники продавали довідки про негативний тест на COVID-19, хоча клієнти навіть не здавали жодних аналізів.

Ціна однієї довідки становила від 1000 до 1200 гривень.

Зловмисники видавали фальшивку за справжню довідку одного зі столичних медичних закладів. Ззовні сертифікат виглядав як справжній: засвідчував відсутність інфікування COVID-19 англійською, був завірений мокрою печаткою та містив QR-код.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 громадян України намагалися потрапити до Молдови, пред'явивши підроблені ПЛР-тести

У ході обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці вилучили:

  • підроблені довідки про проходження тесту на коронавірусне захворювання Covid-19 та мокру печатку столичного медзакладу;
  • комп’ютер та флеш-накопичувачі, що містять докази масового продажу підробок;
  • грошові кошти від продажу фальшивок.

У межах кримінального провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам схеми. Тривають слідчі дії.

Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, довідки продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ 01
Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, довідки продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ 02
Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, довідки продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) підробка (441) СБУ (12980) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Когда менеджер, чья задача продать как можно больше сопутствующих услуг, начинает ездить по ушам среднестатистическому клиенту, он точно так же отключает мозг и логику как и когда ему Зеля сулил молочные реки. И возможность понять что он лох появляется со временем, когда окружающие скажут что думать нужно головой а не опой.
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22.07.2021 17:51 Відповісти
+2
А сенс, якщо в лікарні чи лабораторії можна за 600-800 грн зробити?
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22.07.2021 17:36 Відповісти
+1
Я ж говорю: этот вирус - выгодное дело. Столько народа с него кормится. Не миновать нам новых волн.
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22.07.2021 17:40 Відповісти
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А сенс, якщо в лікарні чи лабораторії можна за 600-800 грн зробити?
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22.07.2021 17:36 Відповісти
Видимо гаспада турысты не хотели утруждать себя походами в больницу. Тут же все на месте, сервис как в Европе куда уверенным шагом они идут....
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22.07.2021 17:39 Відповісти
За різницю в 600 грн у лікарню можна на таксі туди-назад і ще бабки лишаться...
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22.07.2021 17:44 Відповісти
Когда менеджер, чья задача продать как можно больше сопутствующих услуг, начинает ездить по ушам среднестатистическому клиенту, он точно так же отключает мозг и логику как и когда ему Зеля сулил молочные реки. И возможность понять что он лох появляется со временем, когда окружающие скажут что думать нужно головой а не опой.
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22.07.2021 17:51 Відповісти
Так они уже год продаются и стоимость упала до 450 гривен.
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22.07.2021 17:37 Відповісти
Вообще-то можно бесплатно вакцинироваться и вообще не парить себе мозг этими тестами...
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22.07.2021 18:21 Відповісти
Я ж говорю: этот вирус - выгодное дело. Столько народа с него кормится. Не миновать нам новых волн.
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22.07.2021 17:40 Відповісти
ціна для тих хто дууууже не любить колупання в носі)))
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22.07.2021 17:48 Відповісти
https://polka.d3.ru/a-v-kakoi-strane-platish-nalogi-ty-username-2177302/ А в какой стране платишь налоги ты, %username%?

Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, "довідки" продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1566

https://www.dw.com/ru/doma-za-schet-bjudzheta-postrojat-nemcam-lishennym-stihiej-krova/a-58580539 Немцам, оставшимся без жилья из-за наводнения, построят дома за счет бюджета.

"Люди ведь и на такой случай платят налоги - чтобы в экстраординарной ситуации государство им помогло" - глава МВД Хорст Зеехофер.

Власти Германии вчера запустили программу срочной помощи пострадавшим от наводнения на 400 миллионов евро.

Как подчеркнул министр внутренних дел Хорст Зеехофер, важно, чтобы люди получали деньги быстро, без бюрократических формальностей и без проверки их материального положения. "Если выяснится, что надо больше денег, то выделим больше, - добавил министр финансов Олаф Шольц. - Мы сделаем все, что необходимо, чтобы каждому пострадавшему помочь как можно скорее".

Олаф Шольц: - Мы очень хорошо хозяйствовали в последние годы перед тем, как разразилась пандемия, в 2019 году мы отвечали всем действующим в ЕС критериям финансовой стабильности. Это основа того, что сейчас у нас есть силы принимать меры по преодолению экономических и социальных последствий пандемии". Не вызовет драматических изменений финансового планирования и помощь пострадавшим от наводнения.
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22.07.2021 17:53 Відповісти
Для этого достаточно застраховать свой дом.
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22.07.2021 18:48 Відповісти
Это доказательство того, что люди устали от брехни. В итоге очередь не за вакциной, а за липовой прокладкой.
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22.07.2021 21:34 Відповісти
 
 