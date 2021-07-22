Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, "довідки" продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Дві столичні турфірми організували схему підробки тестів на COVID-19. Вартість підробки становила від 1 до 1,2 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що протиправний механізм організували дві туристичні компанії Києва. Їхні співробітники продавали довідки про негативний тест на COVID-19, хоча клієнти навіть не здавали жодних аналізів.

Ціна однієї довідки становила від 1000 до 1200 гривень.

Зловмисники видавали фальшивку за справжню довідку одного зі столичних медичних закладів. Ззовні сертифікат виглядав як справжній: засвідчував відсутність інфікування COVID-19 англійською, був завірений мокрою печаткою та містив QR-код.

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У ході обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці вилучили:

підроблені довідки про проходження тесту на коронавірусне захворювання Covid-19 та мокру печатку столичного медзакладу;

комп’ютер та флеш-накопичувачі, що містять докази масового продажу підробок;

грошові кошти від продажу фальшивок.

У межах кримінального провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам схеми. Тривають слідчі дії.





