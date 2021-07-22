Корабельна група ВМС України здійснила перехід Чорним морем у грузинський порт Поті. ФОТОрепортаж
Корабельна група Військово-Морських Сил ЗС України, в складі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" і патрульного катера "Слов'янськ", здійснила перехід морем і пришвартувалася в грузинському порту Поті, в рамках міжнародних навчаннях "Еджайл спірит - 2021".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
При переході морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельних бойових навчань. Зокрема, боротьбу за живучість корабля, протиповітряну, протикорабельну, протимінну оборону. Проведено тренування з тактичного маневрування та сигналовиробництва за стандартами НАТО.
Оскільки протиповітряна оборона є одним із важливих елементів універсальної оборони корабля, до неї також було залучено особовий склад десанту. Морські піхотинці несли чергування зі спостереження за повітряною і надводною обстановкою.
Також за сценарієм корабельного бойового навчання були відпрацьовані дії при виявленні загоряння паливно-мастильних матеріалів. Аварійна партія відреагувала використовуючи спеціальні засоби, умовну пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни. В ході проведення навчань були зняті контрольні нормативи з озброєння генераторів високократної піни ГВПП-100, пожежного рукава зі стволом та одягання термостійкого костюма.
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"Далекоглядна людина бачить небезпеку і ховається, а недосвідчена йде далі і страждає від наслідків." (Прислів'я 22:3)
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Тек еще никто не ставил раком бубочку :
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере
https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
В морі дує вітер, хвилі, акули, чайки!
Це Вам не Порошенко.
Ярослава Журавля ж він не посилав у «сіру» зону...
они зашли и очень быстро вышли.
этакое поведение ребёнка, которого застукали за баловством.
НО - эти хоть пытались!
Англия может говорить что угодно про это, но это выглядело именно как то, что русские их выперли из тер.вод.
Англия это как муж в этом анекдоте:
Приходит муж домой, открывает дверь своим ключом, смотрит, в прихожей ботинки
- ого размера. Ну, ломанулся в комнату, там мужик здоровый, хвать его, посадил
на табуретку на кухне, нарисовал круг вокруг нее и говорит: - Выйдешь из круга,
хана тебе. Ну натрахались они там, возвращаются на кухню, муж со смеху
покатывается:
Любовник: Ты что, сдурел?
Муж: Пока вы там трахались, я раза три из круга
выходил!
Он же выкладывал репортаж, как все побежали одевать защитку по процедуре безопасности.
И в инете сами англичане же и выкладывали маршрут корабля, где наглядно видно, что он шел-шел, и по странному стечению обстоятельств практически сразу после атаки русских свернул.
Но! Моё мнение, что англичане всё делали просто согласно приказу, так как мы все знаем, что приказ им отдало правительство. Вы ведь в курсе, да, что документы кто-то забыл на остановке случайно на след.сутки после инцидента?
Правительство почти подставило жопы моряков.
Очень похоже на то, что сделал Порох до них.
Только вот украинские моряки не свернули в отличие от бриташек, а бриташки обосрались и убежали.
Ну и русским катерки захватывать это не целый британский военный корабль.
Поэтому получилось то, что получилось.
Значит успешно атбамбились в стороне воронежа на этот раз
Так держать . Тренировка личного состава это хорошо.С учетом прошлых ошибок
А ще Україна бажала б щоб діти когось собі такого вже призовного млін віку вештались би не у Лондоні чи на Марбельї а вдома .І в Армії доречі ,а не десь в ночному клубі чи в Києві у власному палацу .
Так що обісратушки , ботик з кацапіїї чи ще хтось такий ( не знаю хто ти , та знати не хочу )
Бувай ...