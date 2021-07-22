Корабельна група ВМС України здійснила перехід Чорним морем у грузинський порт Поті. ФОТОрепортаж

Корабельна група Військово-Морських Сил ЗС України, в складі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" і патрульного катера "Слов'янськ", здійснила перехід морем і пришвартувалася в грузинському порту Поті, в рамках міжнародних навчаннях "Еджайл спірит - 2021".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

При переході морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельних бойових навчань. Зокрема, боротьбу за живучість корабля, протиповітряну, протикорабельну, протимінну оборону. Проведено тренування з тактичного маневрування та сигналовиробництва за стандартами НАТО.







Оскільки протиповітряна оборона є одним із важливих елементів універсальної оборони корабля, до неї також було залучено особовий склад десанту. Морські піхотинці несли чергування зі спостереження за повітряною і надводною обстановкою.







Також за сценарієм корабельного бойового навчання були відпрацьовані дії при виявленні загоряння паливно-мастильних матеріалів. Аварійна партія відреагувала використовуючи спеціальні засоби, умовну пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни. В ході проведення навчань були зняті контрольні нормативи з озброєння генераторів високократної піни ГВПП-100, пожежного рукава зі стволом та одягання термостійкого костюма.