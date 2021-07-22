Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського. ФОТО

Організатори виставки карикатуриста Олега Смаля в бібліотеці ім. Лесі Українки прибрали з експозиції карикатуру на президента України Володимира Зеленського.

Про це Смаль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший випадок у біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського", - написав він, опублікувавши фотографію, який вигляд виставка має зараз.

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Карикатурист вважає, що через це має вигляд дуже "хороброго", насміхаючись над колишніми президентами.

"Роботу зняли організатори виставки - якби чого не вийшло... "Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно", - додав він.

Карикатуру Смаля на Зеленського опублікували в коментарях під його постом.





