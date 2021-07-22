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Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського. ФОТО

Організатори виставки карикатуриста Олега Смаля в бібліотеці ім. Лесі Українки прибрали з експозиції карикатуру на президента України Володимира Зеленського.

Про це Смаль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший випадок у біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського", - написав він, опублікувавши фотографію, який вигляд виставка має зараз.

Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського 01

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Карикатурист вважає, що через це має вигляд дуже "хороброго", насміхаючись над колишніми президентами.

"Роботу зняли організатори виставки - якби чого не вийшло... "Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно", - додав він.

Карикатуру Смаля на Зеленського опублікували в коментарях під його постом.

Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського 02

Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського 03

бібліотека (50) Зеленський Володимир (24368) карикатура (29) цензура (363)


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Топ коментарі
+69
Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 2976
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22.07.2021 21:16 Відповісти
+66
Эффект Стрейзанд (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Streisand effect) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD социальный феномен , выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию из публичного доступа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0 цензура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F приводит лишь к её более широкому распространению (обычно посредством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 интернета ). К примеру, попытка ограничения доступа к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F фотографии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB файлу , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 тексту или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE числу (например, юридическими методами) приводит к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0 дублированию данной информации на других серверах, появлению её в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C файлообменных сетях или иному тиражированиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-London-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-3 [3] .
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22.07.2021 21:06 Відповісти
+53
А карикатура как раз точно по теме. Ничего лишнего, и всё по делу.
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22.07.2021 21:06 Відповісти
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Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 2968
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22.07.2021 21:15 Відповісти
Велике ніщо з гіпертрофованим почуттям своєї неповторності, підсилене лікарськими засобами з наркотичним ефектом, яке звикло до аплодисментів та піднесення власної особи, отримавши абсолютну владу зробить усе, щоб ніхто не довів до суспілсьва правіду про цього хворого індивіда. Згадайте, хочаб, про одного з кварталівців, який ще до виборів хтів розказати про цю ширму олігархата... Здається, прізвище в нього було Манджусов (хоча можу помилятись)... З тих пір про нього а ні слова....
Дрібне, мстиве, злопам'ятне ніщо в нароктичному дурмані.... А його хазяєви знищать будь-кого, хто спробує цю зелену ширму прибрати (гроші та армії - є)
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22.07.2021 21:29 Відповісти
Такую карикатуру разогнать по соц сетям ведь это маразм карикатура вызывает животный страх это уже не люди а слизняки что сняли
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22.07.2021 21:14 Відповісти
Знову "ефект Стрейзанд": то Медведчук вляпався із забороною книги про Стуса-тепер це - гундосе "33 нещастя!"
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23.07.2021 21:36 Відповісти
просто карикатуристам надо перестать рисовать....
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22.07.2021 21:14 Відповісти
все абсолютно вірно.
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22.07.2021 21:19 Відповісти
хороший карикатурист. а зєлєнського також па другому називають, і не президентом.
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22.07.2021 21:33 Відповісти
як це зветься? Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского.
давай придумовуй щось
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22.07.2021 21:40 Відповісти
а что не так?
пока армия и страна под управлением пороха давала трызды москалям это чмо хером по роялю стукал и рассказывал сепарам в горловке как зашибись что они отжали танк у ВСУ (на самом деле бмп. и не отжали а получили после подрыва)
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22.07.2021 21:51 Відповісти
А що не так? Пояснити можеш?
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22.07.2021 21:57 Відповісти
Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 2976
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22.07.2021 21:16 Відповісти
Оце файна земакака🤣🤣🤣
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22.07.2021 21:19 Відповісти
"кабы чего не вышло" ©
Це правда.

Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 1551
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22.07.2021 21:20 Відповісти
Браво, Маэстро !
на Вашей карикатуре весь ЗЕ-льонский
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22.07.2021 21:21 Відповісти
Даєш цю карикатуру -в кожен дім (комп)!
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23.07.2021 21:38 Відповісти
Ну, кожна карикатура - то свого роду висвітлення досягнень персонажу карикатури. Добре, що хоч знайшлося про що. А то можна було б просто мертвого слимака намалювати, якщо б не колишні досягнення.
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22.07.2021 21:24 Відповісти
Согласен с Вами, Зеленский - не ноль.... Он - огромный минус... Столько гадостей об Украине , как он и его дерьмовый квартал, даже Скабеева и Соловьёвым не испражняли...
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23.07.2021 20:01 Відповісти
Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 2181
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22.07.2021 21:34 Відповісти
Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 7666
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22.07.2021 21:42 Відповісти
Нарешті вийшло!
Такий зачьотний чайник маю на роботі
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22.07.2021 21:42 Відповісти
наш недонаполеон решил что он царь? янык и то не такой наглый и самоуверенный был
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22.07.2021 21:48 Відповісти
Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 9082
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22.07.2021 21:54 Відповісти
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23.07.2021 07:06 Відповісти
******** варіант Євгена Маланюка "Дива-Обида" влучно й точной і вичерпно "про мудрий нарід"
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Лежиш, розпусто, на розпутті,
Не знати - мертва чи жива.
Де ж ті байки про пута куті
Та інші жалісні слова?
Хто гвалтував тебе? Безсила,
Безвладна, п'яна і німа
Неплодну плоть, убоге тіло
Давала кожному сама.

Мізерія чужих історій
Та сльози п'яних кобзарів -
Всією тучністю просторів
Повія ханів і царів.

Під сонні пестощі султана
Впивала царгородський чар,
Це ж ти - попівна Роксоляна,
Байстрюча матір яничар !

Чаплінському - ясир кохання -
Це ти, безславна і лиха,
В Богдановій ятрилась рані
Вогнем образи і гріха.

Стрибати в гречку - тільки й щастя,
Щоб в корчах зради завмирать -
Це ти, пусте, неплодне трясця,
Ти, Пріська гетьмана Петра.

Звідціль черкаська твоя шатость
І рабська кров твоя звідціль,
І діти, мов дурні курчата,
І сліз - пісні, й бандури - біль,

І та розслабленість ледача
І серця, й розуму, і рук, -
Безсила насолода плачу
Безсоромно-плебейських мук...

Невже ж калюжою Росії
Завмре твоя широчина?
...А над степами вітер віє!
А в небі гуркотить весна!

А степ, гарматами пооран,
Тремтить від крові і кісток,
Та про бої віщує ворон,
Червлен тримаючи шматок.

Повстань, як древлє! Панцир з міді
Замінить лати й ганчірки, -
І знов дівоча стать Обиди
Звитяжно гляне у віки.!..
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23.07.2021 21:44 Відповісти
Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского - Цензор.НЕТ 4345
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22.07.2021 21:56 Відповісти
А на ***** что-нибудь есть?
Или вам за это не платят?!!
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22.07.2021 22:18 Відповісти
есть. а тебе зачем? соскучился?
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22.07.2021 22:28 Відповісти
на тебе. про *****
Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського - Цензор.НЕТ 1340
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22.07.2021 22:30 Відповісти
рузькэ, иди целуй портрет своего *уйла!

В спам, вонючка!
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23.07.2021 07:55 Відповісти
так есть там и ***** на тех карикатурах, что остались. Ввиде террориста, что ему очень подходит. Ты за маской не узнал хозяина своего ?
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23.07.2021 12:47 Відповісти
Позорники!!! Лижут зад клоуна, как и ********* лижут зад пуйла!
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22.07.2021 22:00 Відповісти
Юморист оказался нетерпим к юмору о себе
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22.07.2021 22:00 Відповісти
После того, как ЗЄ со сцены назвал свою страну проституткой, он достоин любой карикатуры. Любой
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23.07.2021 11:18 Відповісти
вот же дерьмо зеленое
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22.07.2021 22:16 Відповісти
Вспомнился славнозвiсний "Крокодил", в том числе и тем, что тогда тоже было табу на карикатуры правящей партии, т.н. слуг народа (КПСС - за союз рабочих и крестьян). Это и понятно, у зе очень четко просматривается "наследие мрачных времен". А в ЭТОМ шедевре (уже потому, что его отсутствие там, где должен быть помогает "широким слоям населения" понять истинную суть времени правления теперешних "слуг народа") есть почти все, что помогает прозорливой личности в комплексе иметь память о "технических характеристиках" "величайшего деятеля современности"! Спасибо автору!!!
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22.07.2021 22:17 Відповісти
фюрера в Зеле нужно давить в зародыше, бо будет поздно.. оно со своей бандой борзеет на глазах, быкуя себе второй срок, понимая свои перспективы после беспредела своего *************
73% зебилы, вы у всей Украины УЖЕ отняли два года развития и будущего вАших детей
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22.07.2021 22:25 Відповісти
Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського - Цензор.НЕТ 5409
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22.07.2021 22:44 Відповісти
А я его ещё больше КУ! ©
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22.07.2021 23:02 Відповісти
Зеленский - это маленькое, злобное, обидчивое, закомплексованное чмо. Мстит и будет мстить всей Украине.
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23.07.2021 00:21 Відповісти
Красава! Отличный портрет.
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23.07.2021 13:31 Відповісти
эффект Барбары Стрейзанд. Ну дебилы они дебилы и есть, читать и уж тем более делать выводы из прочтенного это *** не про них

Я ,допустим, на выставку скорее всего бы не попал, и не узнал бы ,какая красивая бубочка там висит)) Теперь вижу. МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!)) И всем репост советую, и песенку бы веселую с трубой и ритмом от Бронюка)) и сюжет по ТВ и на ютубе. Давайте долбо#бы, еще что нибудь от нас спрячьте))
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23.07.2021 14:08 Відповісти
Про таких смалей говорят, художник от слова худо.
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23.07.2021 15:47 Відповісти
УТЫРОК ОБЫКНОВЕННЫЙ.
Карикатурист Смаль: організатори моєї виставки зняли карикатуру на Зеленського - Цензор.НЕТ 7747
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23.07.2021 17:23 Відповісти
Карикатура шикарная. Главное - очень точная и правдивая.... Поэтому со страхом и ненавистью воспринята зелёной прислугой....Над клоунами смеяться нельзя - у них начинается истерика, бешенство и .... Диарея...
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23.07.2021 20:07 Відповісти
Ну і позорище... Воно настільки зашугане...
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23.07.2021 20:17 Відповісти
на друкувати побільше таких плакатів і ходити на всі акції з ними ! а дядьку дати грошей хай ще малює !
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23.07.2021 20:58 Відповісти
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