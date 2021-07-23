Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом. СКРИНШОТ

Організатори Олімпійських ігор у Токіо 2020 виправили карту України, на якій раніше вказали кордон між материковою Україною і окупованим РФ Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, її можна побачити на офіційному сайті Ігор у розділі Olympics Cheer Zone.

Тепер у віконці "OLYMPICS - Cheer zone" карта України зображена коректно. Крим більше не відділений від України кордоном.

Вікно з картою Olympics Cheer Zone було створено для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв'язку.

Нагадаємо, раніше на зображенні Україна і окупований РФ Крим були розділені чіткою лінією, що позначає на карті кордони держав.

Міністерство закордонних справ України доручило посольству в Японії розібратися з інцидентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 липня, в Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри, які були перенесені на рік через коронавірус.

Церемонія розпочнеться о 14:00 - її покаже телеканал "UA: Перший", який є офіційним транслятором Ігор