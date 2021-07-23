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Пред'явили документи, видані в окупованому Криму: 12 російським морякам заборонили в'їзд в Україну. ФОТО

Прикордонники заборонили в'їзд 12 морякам з РФ. Вони пред'явили документи, видані в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"До українського пункту пропуску "Морський порт Південний" прибуло судно під прапором Ліберії. 12 членів суднокоманди – усі громадяни РФ, пред’явили прикордонникам документи, видані на території окупованого Криму. Росіянам заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Так, в Держприкордонслужбі нагадали, що відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

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Предявили документи, видані в окупованому Криму: 12 російським морякам заборонили вїзд в Україну 01
Предявили документи, видані в окупованому Криму: 12 російським морякам заборонили вїзд в Україну 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) заборона (1464) Крим (14192) моряки (927) росія (66104)


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Топ коментарі
+15

Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 4204
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23.07.2021 11:58 Відповісти
+6
Коллаборанты - само собой!В Украине вам не рады!
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23.07.2021 12:12 Відповісти
+4
А почему только на 3 года? Что, через три года в паспорте что-то принципиально поменяется?
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23.07.2021 12:15 Відповісти
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Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 4204
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23.07.2021 11:58 Відповісти
Коллаборанты - само собой!В Украине вам не рады!
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23.07.2021 12:12 Відповісти
А почему только на 3 года? Что, через три года в паспорте что-то принципиально поменяется?
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23.07.2021 12:15 Відповісти
...это, согласно международному праву...
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23.07.2021 12:54 Відповісти
если попытается еще раз (до истечения 3 лет) тогда на 10 лет
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23.07.2021 13:12 Відповісти
Через 3 роки почне різко падати видобуток нафти в параші. Решту зжере(на маневрах тіпа "штоби нас баялісь") нє імєющая аналогов військова техніка. ***** почне розпродувати зерно, а далі голод.
Касаб за миску зупи рочне вигукувати "Слава Україні"
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23.07.2021 13:42 Відповісти
Посудину забрать - самих вплавь обратно с ускорением подсрачником.
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23.07.2021 12:19 Відповісти
Так їх разом з судном виставили за межі територіальних вод України?
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23.07.2021 12:20 Відповісти
По-нормальному, недоколыханых кацапов должны заторохторить в клопярню, шобы не тратиться на авиабилеты, а с выходом корабля в море , их пiд гузно попинают на их лохань... пожелав, мол, най щастить...( без перевода на какцапский).
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23.07.2021 13:01 Відповісти
Борт корабля під прапором іншої країни - "територія іноземної держави" Так само як і у випадку з Протасевичем - щоб його затримать, знадобилося вивести пасажирів з літака на землю ТАк що морячків просто виперли назад на борт судна і заборонили сходить на берег
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23.07.2021 13:07 Відповісти
На 3 года, а потом можно будет въезжать в Украину?
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23.07.2021 12:30 Відповісти
На шо немекнули наши погранцы, через три года будем возвращать Крым.
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23.07.2021 12:55 Відповісти
Это те, кто Родиной в 14-м торговали. Наши бывшие сограждане.
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23.07.2021 13:20 Відповісти
А если-бы у них была фамилия киркоров?
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23.07.2021 14:13 Відповісти
Липові паспорта треба було вилучити.
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23.07.2021 15:37 Відповісти
 
 