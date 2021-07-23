Пред'явили документи, видані в окупованому Криму: 12 російським морякам заборонили в'їзд в Україну. ФОТО

Прикордонники заборонили в'їзд 12 морякам з РФ. Вони пред'явили документи, видані в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"До українського пункту пропуску "Морський порт Південний" прибуло судно під прапором Ліберії. 12 членів суднокоманди – усі громадяни РФ, пред’явили прикордонникам документи, видані на території окупованого Криму. Росіянам заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Так, в Держприкордонслужбі нагадали, що відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

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