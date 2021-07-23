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Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України в Дніпрі заблокували канал поставки за кордон товарів, що підлягають обов'язковому експортному контролю. Йдеться про агрегати і високоточне обладнання, яке можна використовувати у військовій сфері, зокрема, для обладнання військових вертольотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, "схему" організував місцевий мешканець. Він налагодив особисті зв’язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка "базою постачання". Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію.

"Товар" призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.

У ході обшуків за місцями мешкання правопорушника вилучено товарів подвійного використання на майже пів мільйона гривень, а також печатки, штампи, підроблену документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ 01
Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ 02
Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ 03

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У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України організатору оборудки повідомлено про підозру.

Автор: 

контрабанда (1826) СБУ (12984) обладнання (155) вертоліт (883)


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"Зеленский замолчал. Замолчал даже Арестович. Иногда тихо портит воздух Подоляк. Мендель вообще ушли, думали, будет лучше, если она книжки начнет писать. Ага. В первой же назвала Ермака «вторым лицом в государстве». Вообще, у нас традиционно «второе лицо в государстве» - это всегда какая-то жопа. Впрочем, первое тоже. А тем временем, жопа приближается со всех сторон. Увы, Зеленскому остается самое время уходить." (с)
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23.07.2021 12:23 Відповісти
В Росії і такий "металоллом" (за сім років "импортозамєщения") зробить не змогли!
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23.07.2021 13:02 Відповісти
Врага Украины на пожизненное, пусть другие во главе с Зелей отправляют, тогда и Зелю можно будет отправить на пожизненное, расстрела у вас нет.
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23.07.2021 12:35 Відповісти
Уже "Свинарчуки", или еще нет?
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23.07.2021 12:57 Відповісти
"Свинарчуки" на такие мелочи не распылялись:

Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ - Цензор.НЕТ 4644
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23.07.2021 14:01 Відповісти
Так что так с корветом, который Новинский на маталлом сдал?
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23.07.2021 13:17 Відповісти
А что это за хрень на картинках?
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23.07.2021 14:18 Відповісти
 
 