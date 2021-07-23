Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України в Дніпрі заблокували канал поставки за кордон товарів, що підлягають обов'язковому експортному контролю. Йдеться про агрегати і високоточне обладнання, яке можна використовувати у військовій сфері, зокрема, для обладнання військових вертольотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, "схему" організував місцевий мешканець. Він налагодив особисті зв’язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка "базою постачання". Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію.

"Товар" призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.

У ході обшуків за місцями мешкання правопорушника вилучено товарів подвійного використання на майже пів мільйона гривень, а також печатки, штампи, підроблену документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.







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У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України організатору оборудки повідомлено про підозру.