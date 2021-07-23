Смертельна ДТП за участю двох вантажівок і легковика сталася на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області сталася ДТП за участю двох вантажівок і легкового авто. В результаті одна людина загинула і ще одна травмована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці події було встановлено, що на автодорозі Н-08 "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя" сталося зіткнення трьох автомобілів: вантажного автомобіля, легкового автомобіля Skoda Octavia і вантажного автомобіля Mercedes-Benz 1824.

Орієнтовно водій вантажного автомобіля рухаючись на автошляху Н-08 в напрямку селища міського типу Солоне не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з легковим автомобілем "Skoda Octavia", який стояв на узбіччі на тимчасовій зупинці. Після чого, легковий автомобіль продовжив некерований рух та зіткнувся зі стоячим вантажним автомобілем "Mercedes-Benz 1824".

Внаслідок ДТП загинув водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz 1824" (чоловік 1976 року народження) та постраждав пасажир легкового автомобіля "Skoda Octavia" (чоловік 1959 року народження). Постраждалого співробітниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова.

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Співробітниками ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучено тіло чоловік з під автомобіля та передано співробітникам екстреної медичної допомоги.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Працівниками Національної поліції проводяться слідчі дії зі встановлення обставин ДТП.