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Співмешканець матері прикував ланцюгом до батареї: У Кривому Розі правоохоронці звільнили 7-річного хлопчика. ФОТО

У Кривому Розі правоохоронці звільнили 7-річного хлопчика, якого співмешканець матері утримував на ланцюгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

23 липня хлопчик сам подзвонив на лінію 102 і розповів, що співмешканець матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом.

Прибулі на місце поліцейські звільнили дитину та відвезли до лікарні. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За його словами, у такий спосіб він намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно втікає з дому.

Зараз з матір’ю хлопчика та 30-річним чоловіком працюють поліцейські.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Співмешканець матері прикував ланцюгом до батареї: У Кривому Розі правоохоронці звільнили 7-річного хлопчика 01

Автор: 

діти (5154) Кривий Ріг (1362) Нацполіція (15278) Дніпропетровська область (3869)


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Топ коментарі
+22
Кривой Рог? И почему я не удивлен?
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23.07.2021 13:57 Відповісти
+8
Пілят! Знову Кривий Ріг, якесь прокляття . А все почалось з припізденста-жидо рогуля!
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23.07.2021 13:58 Відповісти
+4
Шо значит мама Римма вовремя не приковала Вовочку. И теперь мы все имеем минингит!
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23.07.2021 14:06 Відповісти
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Кривой Рог? И почему я не удивлен?
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23.07.2021 13:57 Відповісти
По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Кстати, походу мужик не лукавит. Иначе зачем он оставил мальцу гантелю? Правильно, что бы тот накачался, набрался злости и проломил отчиму череп. Я так щетаю...
Источник: https://censor.net/ru/p3278827
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23.07.2021 13:58 Відповісти
А де діти дитину яка тікає з дому? Яка черга в дитячий садочок? Скільки років потрібно чекати? А там де немає дитячих садочків? Держава надає соціальних працівників які можуть сидіти вдома з дитиною?
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23.07.2021 14:02 Відповісти
Шкода що депутатів так не можна прив'язати до крісла в Верховній Раді.
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23.07.2021 14:03 Відповісти
Ну приковывать к батарее это перебор конечно. Но в Америке с правами детей это перебор. Знакомый дед переехал к детям из Украины в США и когда внук сильно баловался и делал деду нервы, тот дал ему по жопе ладонью. Соседи увидели, стуканули, приехали полицейские и повязали деда. Это я считаю не правильно.
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23.07.2021 14:08 Відповісти
Потрібно відновити літні дитячі табори, куди можна відправити дитину на місяць або не все літо, щоб дитина була доглянута, нагодована, зайнята цікавими зайняттями.
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23.07.2021 15:19 Відповісти
Да им бы на пляшку наскрести тем горе-батькам, Игорь, какие таборы?
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23.07.2021 15:24 Відповісти
Дитина нормально вдіта, не побита, навколо чиста постіль та нові речі, сім'я не справляє враження проблемної.
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23.07.2021 15:35 Відповісти
они сами там привязываются очень хорошо . Вырвать их оттуда можно только с корнем и даже с кровью . .
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23.07.2021 15:11 Відповісти
Та є такі депутати які в залі не показуються! Таких потрібно доставляти силами правоохоронців та приковувати ланцюгом!
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23.07.2021 15:20 Відповісти
Батька цього мальчика потрібно обрати Головою Верховної Ради, щоб нарешті в Раді припинився бардак з відвідуванням пленарних засідань та комітетів.
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23.07.2021 15:21 Відповісти
Йому 7 років, який садочок???

І так, якщо тікає, значить є на те причини... Наприклад, вітчим-зебіл...
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23.07.2021 14:15 Відповісти
Літні дитячі табори? Де вони? Куди дівати дітей тим хто не живе з батьками?
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23.07.2021 15:17 Відповісти
може б тебе прикувати до батареї, але компютера і телефона не давати,щоб дурню всяку не строчив, що ти тоді заспіваєш про соціальних працівників, хоча тобі сантарів треба забезпечити.
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23.07.2021 14:25 Відповісти
Бегут не от куска а от кнута В статье указано что отчим избивал его Ребенку 7 лет Он уже не садиковский и нечего оправдывать садиста!
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25.07.2021 14:42 Відповісти
Пілят! Знову Кривий Ріг, якесь прокляття . А все почалось з припізденста-жидо рогуля!
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23.07.2021 13:58 Відповісти
Теперь с ним должны работать психологи. Ни дай Бог президентом станет...
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23.07.2021 13:59 Відповісти
вову в дитинстві теж, мабуть, так ображали
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23.07.2021 14:05 Відповісти
Шо значит мама Римма вовремя не приковала Вовочку. И теперь мы все имеем минингит!
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23.07.2021 14:06 Відповісти
Маму и папу Вовочки, в свое время, тоже не сильно воспитанием баловали. Поэтому Вовочка, рос как и положено порядочной свинье, в окружении дерьма!
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23.07.2021 15:08 Відповісти
иногда просто поражет отношение родителей к своим детям - любовь безграничная там.
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23.07.2021 14:07 Відповісти
..это рог, детка...
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23.07.2021 15:30 Відповісти
 
 