Співмешканець матері прикував ланцюгом до батареї: У Кривому Розі правоохоронці звільнили 7-річного хлопчика. ФОТО

У Кривому Розі правоохоронці звільнили 7-річного хлопчика, якого співмешканець матері утримував на ланцюгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

23 липня хлопчик сам подзвонив на лінію 102 і розповів, що співмешканець матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом.

Прибулі на місце поліцейські звільнили дитину та відвезли до лікарні. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За його словами, у такий спосіб він намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно втікає з дому.

Зараз з матір’ю хлопчика та 30-річним чоловіком працюють поліцейські.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.