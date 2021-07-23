"Ми за Путіна не голосували. Не чіпайте тачку": У Броварах власник автомобіля на російських номерах вирішив убезпечити свій транспортний засіб. ФОТО

На Київщині власники автомобіля на російських номерах вирішили підстрахуватися і убезпечили транспортний засіб написом: "Ми за Путіна не голосували".

Про це в Facebook повідомив Євген Муджирі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фото з написом "Ми за Путіна не голосували. Не чіпайте тачку", - йдеться в написі на автомобілі.

За словами Муджирі, фото надіслали з міста Бровари (Київська область).

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