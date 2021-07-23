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"$4 тис. за оформлення групи інвалідності", - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники ДБР викрили злочинне угруповання, яке вимагало гроші у поранених на фронті військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Повідомляється, що організував угруповання голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини. Очільник МСЕК залучив до протиправної діяльності колишнього працівника медслужби військової частини області, якого звільнили за хабарництво та його водія.

Зловмисники брали 4 тисячі доларів США за оформлення групи інвалідності пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України та інших учасників ООС. Також вони брали гроші у бійців за визначення зв'язку поранення або каліцтва з бойовими діями.

Крім того, встановлені факти підробки документів щодо інвалідності осіб, які взагалі не були в районі ООС. Гроші, які виділяла держава таким "пораненим", члени злочинної групи ділили між собою.

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Працівники ДБР встановили понад 20 фактів передання неправомірної вигоди військовослужбовцями представникам угруповання.

Також встановлено 28 осіб, які платили за вирішення питання щодо отримання групи інвалідності.

Проведено 7 обшуків у фігурантів кримінального провадження. У них вилучено 13 тисяч доларів США, документи, підроблені кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ та лікарських штампів, які використовувались ними для підробки документів.

$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 01
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 02
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 03
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 04
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 05

22 липня трьох учасників організованої злочинної групи затримано "на гарячому" під час передачі 1 тис. 500 доларів США.

Планується повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб ( ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України за різними видами співучасті).

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$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 06
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 07
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 08
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 09
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 10
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 11
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 12
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 13
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 14
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 15
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 16
$4 тис. за оформлення групи інвалідності, - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців 17

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та ДВБ НПУ.

Автор: 

хабар (4736) здирство (284) корупція (4711) військовослужбовці (4812) ДБР (3560)


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Топ коментарі
+15
Это надо быть совсем людьми без совести.
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23.07.2021 15:24 Відповісти
+12
Жирное чмо...
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23.07.2021 15:21 Відповісти
+9
такое происходит всюду. все военные комиссии наладили схеммы вымогательства, даже с тяжело раненых. и схемма проста. будешь бегать год и всем, все доказивать, или получешь положенное быстро. цена 115000 грн не меняеться уже года 3-4.
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23.07.2021 15:41 Відповісти
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Жирное чмо...
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23.07.2021 15:21 Відповісти
розстріляти
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23.07.2021 15:37 Відповісти
Відкрите мародерство! З кого ви тягнете гроші-упирі???Розстріляти за сараєм як свого часу Чаушеску ! Мабуть родичі "по духу" доктора Менгеля!
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23.07.2021 15:53 Відповісти
4000 $ ? Хех, прямо как зарплата у украинского учителя
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23.07.2021 15:22 Відповісти
Это надо быть совсем людьми без совести.
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23.07.2021 15:24 Відповісти
А это везде так, кто оформлял инвалидность знает..
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23.07.2021 16:42 Відповісти
А це вже эвропа чи ,ще почекати трохи?
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23.07.2021 15:27 Відповісти
Хабарництво - це не тільки "не брати", але й "не давати". Звичайно розумію безвихідь знущання, але...
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23.07.2021 16:54 Відповісти
К сожалению-отстрел упырей в стране не производится! Очень жаль!!!
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23.07.2021 15:28 Відповісти
ели бы ввели военное положение - таких "медиков" расстреливали бы на месте без суда и следствия
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24.07.2021 21:19 Відповісти
Падлюка ненажерлива. І білизна на ліжку, схоже, казенна вкрадена.
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23.07.2021 15:33 Відповісти
мрази... это мародерство!
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23.07.2021 15:37 Відповісти
так это было повсеместно ,еще с времен СССР
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23.07.2021 15:37 Відповісти
такое происходит всюду. все военные комиссии наладили схеммы вымогательства, даже с тяжело раненых. и схемма проста. будешь бегать год и всем, все доказивать, или получешь положенное быстро. цена 115000 грн не меняеться уже года 3-4.
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23.07.2021 15:41 Відповісти
кошмар
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23.07.2021 16:18 Відповісти
Неправда, не везде.
Я не платил ни копейки никому, да и не просил никто, хотя конечно пришлось побегать собирая документы и высновки. Медики, что военные, что гражданские, помогали советами и вообще относились доброжелательно.
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24.07.2021 00:07 Відповісти
Мене дивують ті "герої-атовці" , які покірно(а може й з радість) несуть гроші, щоб купити собі інвалідність. Раніше думалося, що ветерани війни-це моральний авторитет нашого суспільства. Шкода.
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23.07.2021 15:45 Відповісти
Скорее всего в основном липовую инвалидность оформляли. В том числе и совершенно левым людям
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25.07.2021 11:02 Відповісти
Конченные ублюдки...
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23.07.2021 15:49 Відповісти
А чому б не налагодити ветеранські зв'язки між патріотами, які втратили здоров'я, прилучити громадськість та влаштувати мітинг проти мародерів? Хто не стукає -- тому не відкривають. А давати гроші за своє каліцтво, означає збільшувати апетити у мародерів і внутрішніх ворогів при посадах..
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25.07.2021 08:38 Відповісти
Якби я став інвалідом на війні і таке жирне тилове чмо спробувало вимагати з мене 4000 доларів за оформлення інвалідності то я б його застрелив. З мене ніхто навіть не пробує вимагати хабар - відразу відчувають рішучість давити корумповане падло. Якщо з них вимагали то переважна більшість з них були морально слабкими особами з рабською психологією... Таким чином "який їхав таких і здибав" - обидві сторони корупційних угод є покидьками.
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23.07.2021 16:11 Відповісти
виноват не только тот, кто берет, но и тот, кто дает и предлагает. Кто работал на соответствующих должностях знает о чем я говорю.
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23.07.2021 16:20 Відповісти
Тепер треба слідкувати , щоб українські судді за хабар не виправдали злочинців або не зменшили термін покарання . Шкідники у мантіях ,за хабар запросто можуть помножити на нуль роботу оперативників .
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23.07.2021 16:22 Відповісти
Поїдьте і славне місто Бердичів, там таких лікарів навалом, особливо де проходять перекомісовку інваліди.
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23.07.2021 16:57 Відповісти
Яка перекомісовка може бути у інвалідів? Платити упирям за те, що не виросла нова рука чи нога?
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25.07.2021 08:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3LprP4GPA6g Это чучело, которое в боевых действиях НЕ ПРИНИМАЛО участие, не имеет травм, получило сперва статус УБД, затем порешало вопрос в МСЭК и получило третью группу инвалида войны плюс 480 тысяч гривен пособия, плюс пенсию в 6000 гривен. К 60 годам если наберется лет 15 трудового стажа, то и это для него много. Про обыск: изъяли боеприпасы в большом количестве и гранаты. Про украденные деньги врет, обыск был в присутствии адвоката. Само чучело удрало, поскольку дочка работает в полиции и в результате "протечки" успела предупредить папашу.
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23.07.2021 19:49 Відповісти
попалось мелкое звено медицинской мафии, копайте дальше
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24.07.2021 21:12 Відповісти
Сообщается, что организовал группировку председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевщины. Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество и его водителя. Источник: https://censor.net/ru/p3278852

Кремляндія може пишатися своЇми агентами
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24.07.2021 23:02 Відповісти
 
 