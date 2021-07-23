"$4 тис. за оформлення групи інвалідності", - ДБР викрило медиків, які вимагали хабар у поранених на фронті бійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники ДБР викрили злочинне угруповання, яке вимагало гроші у поранених на фронті військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Повідомляється, що організував угруповання голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини. Очільник МСЕК залучив до протиправної діяльності колишнього працівника медслужби військової частини області, якого звільнили за хабарництво та його водія.

Зловмисники брали 4 тисячі доларів США за оформлення групи інвалідності пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України та інших учасників ООС. Також вони брали гроші у бійців за визначення зв'язку поранення або каліцтва з бойовими діями.

Крім того, встановлені факти підробки документів щодо інвалідності осіб, які взагалі не були в районі ООС. Гроші, які виділяла держава таким "пораненим", члени злочинної групи ділили між собою.

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Працівники ДБР встановили понад 20 фактів передання неправомірної вигоди військовослужбовцями представникам угруповання.

Також встановлено 28 осіб, які платили за вирішення питання щодо отримання групи інвалідності.

Проведено 7 обшуків у фігурантів кримінального провадження. У них вилучено 13 тисяч доларів США, документи, підроблені кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ та лікарських штампів, які використовувались ними для підробки документів.











22 липня трьох учасників організованої злочинної групи затримано "на гарячому" під час передачі 1 тис. 500 доларів США.

Планується повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб ( ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України за різними видами співучасті).

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Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та ДВБ НПУ.