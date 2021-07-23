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Чинному керівнику Держгеокадастру на Чернігівщині повідомлено про підозру за махінації з с/г землею, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ продовжують системно боротися із розкраданням сільськогосподарських земель в Україні. Після виявлення схеми навесні цього року, перший топпосадовець Держгеокадастру уже отримав повідомлення про підозру. Це тільки перша підозра в масштабному механізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Уточнюється, що підозру отримав один з діючих керівників Держгеокадастру в Чернігівській області.

Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, посадовець незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн. За вказаним фактом, а саме за 11 епізодами незаконного виділення земельних ділянок, зазначеній службовій особі повідомлено про підозру. Чиновник підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1 та 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновники Держгеокадастру намагалися незаконно приватизувати земельні ділянки на 4,5 млн грн на Донеччині, - СБУ. ФОТО

СБУ також нагадує, що навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок. Документування здійснюється спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Чинному керівнику Держгеокадастру на Чернігівщині повідомлено про підозру за махінації з с/г землею, - СБУ 01
Чинному керівнику Держгеокадастру на Чернігівщині повідомлено про підозру за махінації з с/г землею, - СБУ 02

Автор: 

земля (1687) СБУ (12984) Чернігівщина (1584) землевідведення (61) Держгеокадастр (301)


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Все вкрадене за всі роки "мораторію" на цивілізований ринок землі, відібрати і повернути законним власникам-громадам. Це повинно стати невідворотним процесом.
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23.07.2021 15:39 Відповісти
Лучше сразу расстреливать этих дельцов-паразитов
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23.07.2021 17:10 Відповісти
 
 