Чинному керівнику Держгеокадастру на Чернігівщині повідомлено про підозру за махінації з с/г землею, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці СБУ продовжують системно боротися із розкраданням сільськогосподарських земель в Україні. Після виявлення схеми навесні цього року, перший топпосадовець Держгеокадастру уже отримав повідомлення про підозру. Це тільки перша підозра в масштабному механізмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Уточнюється, що підозру отримав один з діючих керівників Держгеокадастру в Чернігівській області.
Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, посадовець незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн. За вказаним фактом, а саме за 11 епізодами незаконного виділення земельних ділянок, зазначеній службовій особі повідомлено про підозру. Чиновник підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1 та 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.
СБУ також нагадує, що навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок. Документування здійснюється спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
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