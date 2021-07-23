Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У місті Тростянець побудують мультифункціональний спортивний комплекс H2O-Maxi. Там стартували земляні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОДА.

На об'єкті триває процес зняття родючого шару ґрунту і підготовка майданчика для котловану. Загалом планують вивезти 13 419 кубометрів землі.

Зазначається, що після будівництва в межах президентської програми "Велике будівництво" комплекс зможе розмістити 710 глядачів. Крім того, там будуть великий і малий басейни, зали боротьби та боксу, фітнес і тренажерні зали, приміщення для важкої атлетики, бігові доріжки, кафе і конференц-зали.

Загальна вартість проєкту - 262,5 млн гривень.

За рахунок субвенції цього року будуть профінансовані роботи зі створення 11 спортивних "магнітів" у різних областях України. Завершення робіт на цих 11 об'єктах очікується до кінця 2023 року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в межах нової президентської програми "Здорова Україна" планується також створення 873 "активних парків" та сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного в різних населених пунктах країни. Один з таких спортивних просторів - на київському ВДНГ - буде відкрито вже в 30-ту річницю Незалежності.

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