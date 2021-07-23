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Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У місті Тростянець побудують мультифункціональний спортивний комплекс H2O-Maxi. Там стартували земляні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОДА.

На об'єкті триває процес зняття родючого шару ґрунту і підготовка майданчика для котловану. Загалом планують вивезти 13 419 кубометрів землі.

Зазначається, що після будівництва в межах президентської програми "Велике будівництво" комплекс зможе розмістити 710 глядачів. Крім того, там будуть великий і малий басейни, зали боротьби та боксу, фітнес і тренажерні зали, приміщення для важкої атлетики, бігові доріжки, кафе і конференц-зали.

Загальна вартість проєкту - 262,5 млн гривень.

За рахунок субвенції цього року будуть профінансовані роботи зі створення 11 спортивних "магнітів" у різних областях України. Завершення робіт на цих 11 об'єктах очікується до кінця 2023 року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в межах нової президентської програми "Здорова Україна" планується також створення 873 "активних парків" та сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного в різних населених пунктах країни. Один з таких спортивних просторів - на київському ВДНГ - буде відкрито вже в 30-ту річницю Незалежності.

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Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА 01
Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА 02
Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА 03
Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА 04
Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА 05
Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА 06

Автор: 

будівництво (3030) Сумська область (3892) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
пилят бюджетные деньги на всем!!! кому нужен этот спорткомплекс, когда в стране война???!!!
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23.07.2021 16:37 Відповісти
+2
Вы зря ищете логику в действиях этих "новых лиц",они ведь и сами не понимают до конца что это и зачем это. Главное есть прекрасная возможность растащить бабки и "свалить из этой страны".
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23.07.2021 16:59 Відповісти
+1
Викликає сумнів доцільність таких інвестицій на периферії. Нормальних тренерів з цих видів спорту в Тростянці не буде, отже високих результатів від дітей, які будуть там займатись в цьому спорткомплексі, ми не побачимо! То навіщо будувати такий ************** спорткомплекс в Тростянці в 30 км від російського кордону, в зоні дії польової артилерії ворога?
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23.07.2021 16:38 Відповісти
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пилят бюджетные деньги на всем!!! кому нужен этот спорткомплекс, когда в стране война???!!!
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23.07.2021 16:37 Відповісти
У цьому випадку - "брєд"!
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23.07.2021 17:52 Відповісти
Людям треба, бо життя продовжується.
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24.07.2021 08:18 Відповісти
Викликає сумнів доцільність таких інвестицій на периферії. Нормальних тренерів з цих видів спорту в Тростянці не буде, отже високих результатів від дітей, які будуть там займатись в цьому спорткомплексі, ми не побачимо! То навіщо будувати такий ************** спорткомплекс в Тростянці в 30 км від російського кордону, в зоні дії польової артилерії ворога?
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23.07.2021 16:38 Відповісти
Вы зря ищете логику в действиях этих "новых лиц",они ведь и сами не понимают до конца что это и зачем это. Главное есть прекрасная возможность растащить бабки и "свалить из этой страны".
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23.07.2021 16:59 Відповісти
Потрібно підказувати нові владі що робити, бо вона робить дурниці.
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23.07.2021 17:05 Відповісти
То що ти пропонуєш будувати "в 30км від російського кордону"? Там хіба не такі люди живуть, як наприклад у Києві чи Дніпрі? Ти мелеш дурню!
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23.07.2021 17:03 Відповісти
В 30 км. від кордону потрібно будувати укріплену лінію оборони а не спорткомплекси!
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23.07.2021 17:06 Відповісти
А жити хто там буде? Куди дітись людям з того прикордоння.
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23.07.2021 17:16 Відповісти
Воно не розуміє, що там мешкають десятки тисяч людей. І цім людям треба створювати умови для нормального життя та розвитку.
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24.07.2021 08:24 Відповісти
Відкрию тобі таємницю - Тростянець почав розвиватися ще із 2005 року - і це особлива заслуга мера Ю.Бови, якого обирають із того часу мешканці міста переважною більшістю голосів. А проект Н2О почали планувати дуже давно! Спорт в Тростянці почав розвиватися не сьогодні, місцевий футбольний клуб вперше за свою історію вийшов до 2-ї ліги, а в планах відновлення спортивної бази біатлону Нескучне (тут постійно проводяться змагання). Про 30 км ми і без тебе знаємо, але ттут немає стратегічних об`єктів і пуляти немає сенсу сюди. Тут багато чого цікавого є - приїдь сопчатку, навтіь можеш із мером поспілкуватися і будеш 100% здивований його обізнаністю та тим, що було зроблено за останні 15 років! Довго писати, але ти не правий на всі 101%! А тренери будуть - я тебе запевняю (п.с. якщо ти ще не зрозумів - то я тут живу )!!!
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23.07.2021 17:51 Відповісти
Ти б для початку перестав використовувати чужий нікнейм. Пиши маячню під своїм ім'ям.
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24.07.2021 08:21 Відповісти
"рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется также создание 873 "активных парков"
Ага, усёк!
Это из посаженного миллиарда деревьев получится 873 парка!
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23.07.2021 17:10 Відповісти
комплекс спортивний, а у холі дєвки з ногами від ушей зовсім не спратсмєнки.
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23.07.2021 21:00 Відповісти
Девки с ногами от ушей не только модели и шлюхи, но и волейболистки, прыгуньи в высоту и длину. Вы просто спорт давно не смотрели, все больше по стрипклубам
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23.07.2021 22:54 Відповісти
хол не виглядає як спортивного закладу. і при чом тут "давно спарт не сматрєлі"?
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24.07.2021 00:13 Відповісти
Якщо вже пишеш нормальною мовою, то не кривляйся як клоун
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24.07.2021 00:27 Відповісти
ну ти ж пишеш кацапською. а тобі відповідаю фонетично кацапською. це не кривляння, це неповага до узькомовних, які ще тою узькою мовою херню пишуть. ви так легко зливаєтесь із теми і начинаєте як совки повчати. кайфую.
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24.07.2021 00:44 Відповісти
 
 