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Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС. ФОТО

Рідина яскраво-рожевого кольору, великі калюжі якої на полях налякали жителів Рівненщини, - це сертифікований засіб для боротьби зі шкідниками.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату – третій з існуючих п`яти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загрози для людей немає.

Раніше ДСНС отримала інформацію про розлив невідомої речовини неподалік м. Рівне. Попередньо було встановлено, що це агрохімікати для сільськогосподарського обробітку. Відразу було проведено комісію з ТЕБ та НС Рівненського району.

Також дивіться: Калюжі яскраво-рожевого кольору невідомого походження з'явилися під Рівним. ФОТО

Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС 01
Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС 02
Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС 03

Автор: 

Рівне (576) ДСНС (5167)


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Топ коментарі
+17
Это вполне в традициях лаптей!

Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5506
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23.07.2021 20:09 Відповісти
+10
Да что бы это не было...оно не должно быть такими лужами на земле...
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23.07.2021 20:03 Відповісти
+7
Угу. Желтый снег тоже не опасен.
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23.07.2021 20:41 Відповісти
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В Ривному вредитель один - убогий и очень жадный мэр Третяк
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23.07.2021 20:03 Відповісти
с каких пор пестициды стали безопасными?
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23.07.2021 21:08 Відповісти
Да что бы это не было...оно не должно быть такими лужами на земле...
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23.07.2021 20:03 Відповісти
Да что бы там нибыло, когда говорят, что все ок, нужно, по личному опыту, предложить выпить (если вопрос о пнюетевой воде, как в моем опыте) или предложить налить на себя (как аналог питья), и посмотреть реакцию, все встанет на свои места.
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23.07.2021 20:45 Відповісти
Можно даже отхлебнуть,но только чуть!
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23.07.2021 20:04 Відповісти
Это вполне в традициях лаптей!

Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5506
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23.07.2021 20:09 Відповісти
Брехня. Возьмите любой с\х препарат для борьбы с насекомыми, грызунами и пр. вредителями и вы увидите так кучу знаков опасности и точно этот
Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 515
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23.07.2021 20:06 Відповісти
Ублюдків труять......
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23.07.2021 20:07 Відповісти
ахах).. Фирташка вкинул денех через всепродажного Ермака, и химические лужи стали полезными(согл. ГСЧС))) .. это пипец какая лживость!!!!!
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23.07.2021 20:08 Відповісти
что вам неясно? розовые - не опасны! также синие и зеленые....в них купаться можно...
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23.07.2021 20:48 Відповісти
Про Чорннобиль теж таке казали...
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23.07.2021 20:18 Відповісти
Да. И Беларусь, с 70% сельхозземель с высоким уровнем радиоактивного заражения, кормит па-рашку...
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23.07.2021 20:21 Відповісти
вот тут как раз все правильно
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23.07.2021 21:34 Відповісти
Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6498
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23.07.2021 20:21 Відповісти
ви що там зовсім очманіли це ЧС державного значення ! розлив інсектицидів 3 класу небезпеки ! заврта це буле в колодязях і в повітрі !
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23.07.2021 20:36 Відповісти
Угу. Желтый снег тоже не опасен.
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23.07.2021 20:41 Відповісти
то азот хвірташа сіє щастям по землі!
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23.07.2021 20:50 Відповісти
Аномалия "Ведьмин студень". Сталкеры, не лезьте туда за артефактами! ⚠️☢️☣️
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23.07.2021 20:58 Відповісти
людям нєапасна. вимруть бджоли та й йух с німі.....
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23.07.2021 21:06 Відповісти
піди сьорбани з тієї калюжі !
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23.07.2021 21:27 Відповісти
сходи на курси по розпізнаванню сарказму
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24.07.2021 08:37 Відповісти
Гламурные лужи, только собаки из них не пьют.
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23.07.2021 21:58 Відповісти
Розовые лужи отходы жизнедеятельности розовых слонов
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23.07.2021 22:24 Відповісти
И там маленькие вкрапления розовых фламинго.
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23.07.2021 22:28 Відповісти
Цікаво виходить, на Білому Озері понавішували табличок купатись заборонено,шкідливо для здоров'я,а в Рівному рожева вода то норма.
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23.07.2021 22:26 Відповісти
деПутанських шкідників туда..на відпочинок.
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23.07.2021 23:43 Відповісти
При чем класс опасности, если концентрация превышает норму. ГСЧС кривит душой, ведь они знают, что класс опасности тут не при чем. У аммиака к примеру 4 класс опасности.
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24.07.2021 01:27 Відповісти
Да, и ещё существует 4 класса опасности вредных веществ.
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24.07.2021 01:30 Відповісти
А что говорят цифры лабораторных исследований.
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24.07.2021 01:33 Відповісти
https://youtu.be/LCnebZnysmI В месте пурпурно- лиловых луж безопасно ничено не растет, даже травка-муравка...
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24.07.2021 01:37 Відповісти
Нельзя посеяв моральное убожество снять с этого плоды духовного величия.
А уж цветная колористика к этому убожеству имеет такое же отношение, как прыжки в воду редакторской коллегии этого сайта.
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24.07.2021 04:35 Відповісти
Это шобы не молчать?...ЗЫ... Автор предоставил на Ваш розсуд вопиющее безобразие. Нужно такие факты замалчиваь? В крайнем случае, не нужно - шо в лужу, май опиниум.
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24.07.2021 04:41 Відповісти
Разлейте эту лужу под верховной Радой
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24.07.2021 15:11 Відповісти
 
 