Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС. ФОТО

Рідина яскраво-рожевого кольору, великі калюжі якої на полях налякали жителів Рівненщини, - це сертифікований засіб для боротьби зі шкідниками.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату – третій з існуючих п`яти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загрози для людей немає.

Раніше ДСНС отримала інформацію про розлив невідомої речовини неподалік м. Рівне. Попередньо було встановлено, що це агрохімікати для сільськогосподарського обробітку. Відразу було проведено комісію з ТЕБ та НС Рівненського району.

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