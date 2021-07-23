Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС. ФОТО
Рідина яскраво-рожевого кольору, великі калюжі якої на полях налякали жителів Рівненщини, - це сертифікований засіб для боротьби зі шкідниками.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату – третій з існуючих п`яти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загрози для людей немає.
Раніше ДСНС отримала інформацію про розлив невідомої речовини неподалік м. Рівне. Попередньо було встановлено, що це агрохімікати для сільськогосподарського обробітку. Відразу було проведено комісію з ТЕБ та НС Рівненського району.
Топ коментарі
+17 Valery Greff
показати весь коментар23.07.2021 20:09 Відповісти Посилання
+10 Привет
показати весь коментар23.07.2021 20:03 Відповісти Посилання
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар23.07.2021 20:41 Відповісти Посилання
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А уж цветная колористика к этому убожеству имеет такое же отношение, как прыжки в воду редакторской коллегии этого сайта.