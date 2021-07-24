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19 294 48

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Багатовекторність

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

... і у внутрішній теж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель про угоду ФРН і США щодо "Північного потоку - 2": Розбіжності залишаються

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Перспектива

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Каяття

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Романтичне побачення

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вже в продажу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зустріч з Майєю Санду в Грузії

Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Без цензури

Також читайте: Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Зеленський Володимир (24391) Меркель Ангела (1139) політика (4529) фотожаба (13986) Мендель Юлія (230) Арестович Олексій (383)


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Топ коментарі
+48
Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7753

....
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24.07.2021 09:07 Відповісти
+44
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5319. .
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24.07.2021 10:17 Відповісти
+43
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6304
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24.07.2021 09:49 Відповісти
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Оказалось, политическое:

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4974
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24.07.2021 09:05 Відповісти
Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7753

....
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24.07.2021 09:07 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3907
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24.07.2021 09:37 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2780
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24.07.2021 10:21 Відповісти
тренировка встречи с Санду ?
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24.07.2021 12:49 Відповісти
Дпя повноти образу клоунського носа не вистачає
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24.07.2021 10:32 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6304
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24.07.2021 09:49 Відповісти
Чувствую, да, что там чувствую, я просто УВЕРЕН, что этот саммит будет безбарьерным!
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24.07.2021 10:35 Відповісти
Бессмысленным и беспощадным.
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24.07.2021 11:01 Відповісти
И БЕЗБАРЬЕРНЫЙ!
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24.07.2021 11:03 Відповісти
И без анал табу)))
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24.07.2021 11:04 Відповісти
БЕЗБАРЬЕРНЫЙ АНАЛ!
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24.07.2021 11:27 Відповісти
Лещенко в студию))))
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24.07.2021 13:59 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5120
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24.07.2021 09:52 Відповісти
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24.07.2021 10:11 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1673
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24.07.2021 10:02 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7200
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24.07.2021 10:06 Відповісти
из Рашки Тудей она
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24.07.2021 12:51 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5319. .
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24.07.2021 10:17 Відповісти
"вСТАЛИ С КОЛЕН" ...
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24.07.2021 10:26 Відповісти
Теперь либо спльовывать , либо глотать ...
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24.07.2021 10:27 Відповісти
Конечно будут глотать. Белок же полезный.
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24.07.2021 11:57 Відповісти
дeвочки - угомонитесь.
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24.07.2021 12:16 Відповісти
Чего это?! Шо за сексизм?!)))
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24.07.2021 12:19 Відповісти
та какой секзим?
бесконечная любовь, но про "либо спевывать либо глотать вроде и не надо"
и если вы думаете шо ето имеет какое то значение? - нет.
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24.07.2021 13:01 Відповісти
никто никому в рот не заглядывает после....

ну разве шо вы считаете, шо мужщины оценят - не оценят.
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24.07.2021 13:07 Відповісти
Терпеть не могу мужиков без чувства юмора. Простите.
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24.07.2021 13:15 Відповісти
если обсуждалово "глотать или не глотать" на форруме где все всё видят ето юмор? - значит я шо то пропустил в етой жизни...
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24.07.2021 13:22 Відповісти
мне тоже очень жаль, шо я ето все увидел...
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24.07.2021 13:31 Відповісти
Боюсь представить, что вы увидели!))) Надеюсь, вам больше 18-ти? Если меньше, то - на горшок и спать!) И время Американское как бэ к этому располагает...)))
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24.07.2021 13:41 Відповісти
надеюсь на етом вашем выхлопе наше общение прекратится..
совет - сплевывайте на ладонь и размазывайте по лицу - **** юмор с белком.
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24.07.2021 13:48 Відповісти
Своей тьолке тупой советуй! И не бухай, прокси гамерыканэць!)
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24.07.2021 13:57 Відповісти
свалилась на мат? - та глотай..
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24.07.2021 14:01 Відповісти
мнение грязных и неакккуратно постриженых девочек никого не интересует...
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24.07.2021 14:04 Відповісти
Маруся, шо б вы здохли, вы мне нравитесь.....
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24.07.2021 14:23 Відповісти
Та я всем нравлюсь . А головне - сама собі!Тому й не здихаю)
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24.07.2021 14:27 Відповісти
скажи шо дружим, бо я ж не утерплю и отой козе пoеду сдамся...
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24.07.2021 14:34 Відповісти
Та ладно дружим. Козе не сдавайся!)))
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24.07.2021 14:48 Відповісти
ты тоже, подруга, особенно не захлебывайся....
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24.07.2021 15:42 Відповісти
У меня таких проблем нет.
А твоя коза, шо захльобываетсЯ?) Чем, боярышником? Береги её!)))
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24.07.2021 15:48 Відповісти
Маруся, в последний последний - таки друзья?
я щелепу захлопнул.
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24.07.2021 15:53 Відповісти
Ок)))
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24.07.2021 15:56 Відповісти
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3428
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24.07.2021 11:59 Відповісти
высочайший уровень умора.
как раз для адептов сладчайшего.
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25.07.2021 03:58 Відповісти
 
 