19 294 48
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"
Багатовекторність
... і у внутрішній теж
Перспектива
Каяття
Романтичне побачення
Вже в продажу
Зустріч з Майєю Санду в Грузії
Без цензури
Больше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+48 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.07.2021 09:07 Відповісти Посилання
+44 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.07.2021 10:17 Відповісти Посилання
+43 саша паламарчук
показати весь коментар24.07.2021 09:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
....
бесконечная любовь, но про "либо спевывать либо глотать вроде и не надо"
и если вы думаете шо ето имеет какое то значение? - нет.
ну разве шо вы считаете, шо мужщины оценят - не оценят.
совет - сплевывайте на ладонь и размазывайте по лицу - **** юмор с белком.
А твоя коза, шо захльобываетсЯ?) Чем, боярышником? Береги её!)))
я щелепу захлопнул.
как раз для адептов сладчайшего.