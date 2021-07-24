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У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну. ФОТО

П'ятий президент України Петро Порошенко відвідав Карлівку в Донецькій області. Тут українські патріоти, ветерани та активісти зібралися на традиційний куліш. Сім років тому ці місця звільнила українська армія разом з добровольцями і волонтерами. Саме в Карлівці працює волонтерська радіостанція "Тризуб ФМ", яка мовить у зоні проведення ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Я дуже щасливий сьогодні бути тут, на майже рідному місці, в "Тризубі" біля цієї церкви. Я думаю, що радіо "Тризуб" зараз може вести пряму трансляцію, і на всій лінії зіткнення всі українські патріоти є нашими слухачами", – говорить Порошенко.

"Ми тут, щоб показати, що Авдіївка – це дуже важливе місто для України. Коли наприкінці 2017 року російські найманці залишили місто без світла, без води, без газу, 30-тисячне місто мало замерзати в умовах 25-градусних морозів. Вийшли ремонтні бригади робітників. Російські снайпери відкрили по ним вогонь. Тобто або замерзнути, або в евакуацію. Ми розгорнули наметове містечко, куди під буржуйки могли прийти місцеві мешканці І ніхто не поїхав. Незважаючи на те, що ми подали автобуси. Я вклоняюся мешканцям Авдіївки за такий український дух. Російські нелюди відкрили артилерійський обстріл наметового містечка, де тоді перебували цивільні. Вбили маленьку дитину, вбили жінку. Це добре характеризує, хто вони є", – згадує трагічні події Петро Порошенко.

"21 липня були звільнені Рубіжне, Торецьк. 22 липня в цей день сім років тому були звільнені Попасна, Сєвєродонецьк, 24 липня – Піски, Лисичанськ. 28-го біла звільнена Авдіївка. І кожен цей день назавжди залишиться у серці кожного патріота. І за це ми будемо дякувати воїнам Збройних сил України, добровольцям, будемо дякувати підрозділам Національної гвардії. За те що тоді і зараз ми робили і робимо неможливе – ми зупинили Путіна, ми зупинили російську агресію, ми зберегли Україну", – говорить Петро Порошенко.

Також читайте: Порошенко про звільнення Попасної і Сєвєродонецька: люди на Луганщині зустрічали наших військових з українськими прапорами

У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну 01
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну 02
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну 03

Поїздки на Донбас – це завжди теплі несподівані зустрічі. "Багато років бачив вас тільки по телевізору. Дякую за надію, яку ви нам дали, ми її в жодному разі  не втратимо. Я сьогодні випадково тут, дуже радий тут вас побачити", – говорить Порошенку командир одного з підрозділів 56-ої бригади майор Павло Юрчук.

"А я дуже вдячний вам і за ці слова, і за патріотизм", – відповів Порошенко.

 "Ми з вами любимо Україну і відчуваємо кожен клаптик української землі, де б вона не була розташована – на Закарпатті, на Галичині, Луганщині чи Одещині", – зазначає п’ятий президент.

визволення (566) Порошенко Петро (15195) Донбас (22358) Антитерористична операція (6637) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+43
А де ж найвеличніший говнокомандувач всєя Галактики і єйо окрєсностєй?В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину - Цензор.НЕТ 5487
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24.07.2021 10:15 Відповісти
+33
а люди по моложе мечтами о будущем . шо там . лопату ему хоть закупили ? а то время идет а до миллиарда деревьев осталось посадить еще ровно миллиард
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 9646
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24.07.2021 10:28 Відповісти
+30
а сёдни суббота... в оно выходной )))
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24.07.2021 10:20 Відповісти
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Ты-да,красиво себя описал в двух словах.
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24.07.2021 12:40 Відповісти
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 8895
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24.07.2021 18:40 Відповісти
Кацап лахтинський, звертайся
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24.07.2021 23:04 Відповісти
Пиши номер телефону-звернусь.
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25.07.2021 00:31 Відповісти
До психіатра звернись
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25.07.2021 00:37 Відповісти
Єдина армія на яку порохнявий витрачає свої кошти-армія його ботів і цей сайт тільки це стверджує. Все інше що він робить виглядає ницо і цинічно.
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24.07.2021 18:46 Відповісти
голосуй за Х*йло і надалі
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24.07.2021 23:05 Відповісти
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 3725
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24.07.2021 19:07 Відповісти
Скромничает, остановил войну Петр Алексеевич, подписав Минские соглашения.
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24.07.2021 20:49 Відповісти
Пороха не відсирів.
Пороха на президента
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24.07.2021 23:06 Відповісти
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 334
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24.07.2021 23:11 Відповісти
потужненько.
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25.07.2021 04:03 Відповісти
Яка тільки добра, чуйна, чемна, уважна, вихована, делікатна людина - наш п'ятий президент. А як він піклується про захисників України, як зворушливо спостерігати коли Петро Олексійович особисто керує розподілом допомоги з власних коштів військовим на лінії розмежування, які теплі слова знаходить при цьому:
«Не шкодуйте - більшенько накладайте цукерочок "Рошен", але уважненько пильнуйте, аби не сплутати - кругленькі по 170, квадратненькі по 230 - щоб не занизити підсумочок у грошиках рахуночків на оплаточку».
А інколи як гаркне: «У голодранці мене шиєте, злидні твердолобі, чорти б вас ухопили!»
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25.07.2021 12:02 Відповісти
петя гастролирующий чмошник....
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25.07.2021 13:36 Відповісти
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