У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну. ФОТО

П'ятий президент України Петро Порошенко відвідав Карлівку в Донецькій області. Тут українські патріоти, ветерани та активісти зібралися на традиційний куліш. Сім років тому ці місця звільнила українська армія разом з добровольцями і волонтерами. Саме в Карлівці працює волонтерська радіостанція "Тризуб ФМ", яка мовить у зоні проведення ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Я дуже щасливий сьогодні бути тут, на майже рідному місці, в "Тризубі" біля цієї церкви. Я думаю, що радіо "Тризуб" зараз може вести пряму трансляцію, і на всій лінії зіткнення всі українські патріоти є нашими слухачами", – говорить Порошенко.

"Ми тут, щоб показати, що Авдіївка – це дуже важливе місто для України. Коли наприкінці 2017 року російські найманці залишили місто без світла, без води, без газу, 30-тисячне місто мало замерзати в умовах 25-градусних морозів. Вийшли ремонтні бригади робітників. Російські снайпери відкрили по ним вогонь. Тобто або замерзнути, або в евакуацію. Ми розгорнули наметове містечко, куди під буржуйки могли прийти місцеві мешканці І ніхто не поїхав. Незважаючи на те, що ми подали автобуси. Я вклоняюся мешканцям Авдіївки за такий український дух. Російські нелюди відкрили артилерійський обстріл наметового містечка, де тоді перебували цивільні. Вбили маленьку дитину, вбили жінку. Це добре характеризує, хто вони є", – згадує трагічні події Петро Порошенко.

"21 липня були звільнені Рубіжне, Торецьк. 22 липня в цей день сім років тому були звільнені Попасна, Сєвєродонецьк, 24 липня – Піски, Лисичанськ. 28-го біла звільнена Авдіївка. І кожен цей день назавжди залишиться у серці кожного патріота. І за це ми будемо дякувати воїнам Збройних сил України, добровольцям, будемо дякувати підрозділам Національної гвардії. За те що тоді і зараз ми робили і робимо неможливе – ми зупинили Путіна, ми зупинили російську агресію, ми зберегли Україну", – говорить Петро Порошенко.

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Поїздки на Донбас – це завжди теплі несподівані зустрічі. "Багато років бачив вас тільки по телевізору. Дякую за надію, яку ви нам дали, ми її в жодному разі не втратимо. Я сьогодні випадково тут, дуже радий тут вас побачити", – говорить Порошенку командир одного з підрозділів 56-ої бригади майор Павло Юрчук.

"А я дуже вдячний вам і за ці слова, і за патріотизм", – відповів Порошенко.

"Ми з вами любимо Україну і відчуваємо кожен клаптик української землі, де б вона не була розташована – на Закарпатті, на Галичині, Луганщині чи Одещині", – зазначає п’ятий президент.