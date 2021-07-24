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Рожеві калюжі на Рівненщині: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила укримінальнуе провадження за фактом забруднення земель хімікатами на полях в Рівненській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на ґрунті між паями, які обслуговує один з агрохолдингів, виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 метрів квадратних. На місці події також працювали працівники ГУ ДСНС, Державна екологічна інспекція та Держспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля слідчі відділення №1 Рівненського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.

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Рожеві калюжі на Рівненщині: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель 01
Рожеві калюжі на Рівненщині: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель 02
Рожеві калюжі на Рівненщині: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель 03
Рожеві калюжі на Рівненщині: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель 04

За результатами усіх призначених досліджень вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію події.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося раніше, в поле недалеко від Рівного з'явилися калюжі з рожевим забарвленням. Пізніше в ДСНС заначили, що рідина яскраво-рожевого кольору - це сертифікований засіб для боротьби зі шкідниками. Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти. Але для людей це речовина нібито не небезпечна.

забруднення (245) земля (1687) екологія (1357) Рівненська область (1195)


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Топ коментарі
+7
Не опасными они станут когда будет проплата за закрытие уголовного дела...
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24.07.2021 14:33 Відповісти
+5
Какой розовый? Под пурпурно-лиловый танцевал...
https://www.youtube.com/watch?v=9sGy_-p_sVE https://youtu.be/9sGy_-p_sVE Deep Purple - Speed King
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24.07.2021 13:57 Відповісти
+4
Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель - Цензор.НЕТ 9208
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24.07.2021 13:47 Відповісти
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Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель - Цензор.НЕТ 9208
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24.07.2021 13:47 Відповісти
Какой розовый? Под пурпурно-лиловый танцевал...
https://www.youtube.com/watch?v=9sGy_-p_sVE https://youtu.be/9sGy_-p_sVE Deep Purple - Speed King
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24.07.2021 13:57 Відповісти
Так вчора ж написали що вони не шкідливі.
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24.07.2021 14:24 Відповісти
Не опасными они станут когда будет проплата за закрытие уголовного дела...
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24.07.2021 14:33 Відповісти
це інапланетяне винні
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24.07.2021 14:37 Відповісти
неа...мужик на втором сверху снимке.помочился не думая
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24.07.2021 14:44 Відповісти
блин... долго же он терпел...
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26.07.2021 08:44 Відповісти
Рожеве міцне.
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24.07.2021 15:02 Відповісти
Есть четыре класса опасных веществ, откуда пятый, отдельная классификация??..
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24.07.2021 16:05 Відповісти
Штраф??!****!!!
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24.07.2021 16:22 Відповісти
эти суки аграрии вообще охренели. воду для разбавления химии черпают наглую из карьеров и маленьких речек...
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25.07.2021 13:32 Відповісти
а ти не ****, аграріїв, хоча б у моніторі бачив?
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25.07.2021 19:07 Відповісти
 
 