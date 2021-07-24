Рожеві калюжі на Рівненщині: поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила укримінальнуе провадження за фактом забруднення земель хімікатами на полях в Рівненській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на ґрунті між паями, які обслуговує один з агрохолдингів, виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 метрів квадратних. На місці події також працювали працівники ГУ ДСНС, Державна екологічна інспекція та Держспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля слідчі відділення №1 Рівненського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.

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За результатами усіх призначених досліджень вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію події.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося раніше, в поле недалеко від Рівного з'явилися калюжі з рожевим забарвленням. Пізніше в ДСНС заначили, що рідина яскраво-рожевого кольору - це сертифікований засіб для боротьби зі шкідниками. Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти. Але для людей це речовина нібито не небезпечна.