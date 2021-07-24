Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття. ФОТО
У центрі Києва вдень 24 липня сталася пожежа на Хрещатику. Займання виникло у дворі одного з будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі столичної ДСНС.
"Горить сміття на площі 20 кв м у дворі будинку за адресою Хрещатик, 13", - сказала прессекретар Світлана Водолага.
Гасіння триває.
Топ коментарі
+7 Речь Брежнева
показати весь коментар24.07.2021 15:20 Відповісти Посилання
+4 Porol ferton
показати весь коментар24.07.2021 15:24 Відповісти Посилання
+4 Fernando
показати весь коментар24.07.2021 15:28 Відповісти Посилання
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Віталя відра в руки і гасити
А если плеснуть растворителя в мусорный бак возле ахметовского ЦУМа -
будет настоящая сочная новость с самого центра Крещатика.