Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття. ФОТО

У центрі Києва вдень 24 липня сталася пожежа на Хрещатику. Займання виникло у дворі одного з будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі столичної ДСНС.

"Горить сміття на площі 20 кв м у дворі будинку за адресою Хрещатик, 13", - сказала прессекретар Світлана Водолага.

Гасіння триває.

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