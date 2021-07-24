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Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття. ФОТО

У центрі Києва вдень 24 липня сталася пожежа на Хрещатику. Займання виникло у дворі одного з будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі столичної ДСНС.

"Горить сміття на площі 20 кв м у дворі будинку за адресою Хрещатик, 13", - сказала прессекретар  Світлана Водолага.

Гасіння триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 310 людей потонули в Україні від початку липня: серед них майже 40 дітей, - ДСНС

Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття 01

пожежа (4361) ДСНС (5172) Хрещатик (28)


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Топ коментарі
+7
Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор - Цензор.НЕТ 1353
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24.07.2021 15:20 Відповісти
+4
Это ж сколько там мусора было,чтоб так загореться,аж чтоб в новостях писали?!
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24.07.2021 15:24 Відповісти
+4
цензор жовта преса
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24.07.2021 15:28 Відповісти
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Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор - Цензор.НЕТ 1353
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24.07.2021 15:20 Відповісти
Беркут танцует канкан, развлекая киевлян и гостей столицы. 😎
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24.07.2021 17:04 Відповісти
Это ж сколько там мусора было,чтоб так загореться,аж чтоб в новостях писали?!
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24.07.2021 15:24 Відповісти
Для такого объема дыма - достаточно пары дивано-шкафов и одного комплекта старых автошин от всего одного старого совкового драндулета.
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24.07.2021 22:33 Відповісти
цензор жовта преса
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24.07.2021 15:28 Відповісти
сам зІльоний!!!
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24.07.2021 15:35 Відповісти
Мусор загорелся!
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24.07.2021 15:29 Відповісти
Это сметуны майдан начали, требуют посадить барыгу и поднять цену на газ!
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24.07.2021 15:30 Відповісти
у авакяна бомбануло?
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24.07.2021 15:31 Відповісти
Тушение продолжается
***
Віталя відра в руки і гасити
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24.07.2021 15:35 Відповісти
Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор - Цензор.НЕТ 3724
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24.07.2021 15:37 Відповісти
Фамилия мусора не сообщается?
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24.07.2021 15:54 Відповісти
...по предварительным данным, причиной возгорания стало самопроизвольное нагревание ягодиц мусора как реакция на отставку Авакова 👮😳😠😡🥵🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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24.07.2021 16:10 Відповісти
Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття - Цензор.НЕТ 641
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24.07.2021 16:11 Відповісти
Эти козы точно знают кто у нас в МИД рулит
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24.07.2021 16:13 Відповісти
Чьо, козлик, грустный такой? Ждьошь, когда зельцман принесьот то, шо обещаль?)
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24.07.2021 16:19 Відповісти
А он ещё мамку твою не подоил на велике будівництво!)))
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24.07.2021 16:22 Відповісти
Горілий чи згорілий мусор це - феєрично
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24.07.2021 16:14 Відповісти
Якийсь патрульний сміття дізнався, що будуть перевіряти стрілянину зі стовбурів по рухливій меті - от у нього і запалала п'ята крапка 🔥🔥🔥
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24.07.2021 17:09 Відповісти
Закономерно что сайт стал черный, - столько черноротых тут....
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24.07.2021 17:31 Відповісти
Это боковой двор в самом конце Крещатика.
А если плеснуть растворителя в мусорный бак возле ахметовского ЦУМа -
будет настоящая сочная новость с самого центра Крещатика.
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24.07.2021 18:13 Відповісти
Прямо в центре столько мусора?
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24.07.2021 18:30 Відповісти
Показали только дым - это могла быть просто банка краски.
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24.07.2021 18:32 Відповісти
Просто совещание патрульной роты провели и разрешили перекурить
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24.07.2021 22:36 Відповісти
когда в Кременчуге горит свалка, то дыма больше и никому до лохов дела нет ...
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25.07.2021 07:19 Відповісти
 
 