Під час спроби незаконного перетину кордону затримано чотири групи нелегалів чисельністю 35 осіб, - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники СБУ затримали кілька груп нелегальних мігрантів із країни з підвищеною терористичною загрозою. Вони успішно пройшли через територію РФ, але щойно опинилися на території України - спрацювали правоохоронці і їх затримали.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
"Загалом було затримано 4 групи іноземців, які планували нелегально потрапити до ЄС. За попередніми даними, більшість із них - вихідці з Афганістану.
Маршрут нелегалів пролягав через територію РФ. Звідти вони організованими групами мали перетнути держкордон України поза встановленими пунктами пропуску. Потім організатори схеми "гарантували" іноземцям транзитне перевезення у Євросоюз", - наголошується у повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ викрили першу групу нелегалів на "перевалочній" квартирі у Сєверодонецьку, другу - під час спроби прихованого переміщення через територію регіону.
Інших нелегалів правоохоронці затримали в прикордонних районах Луганщини. Загалом затримано 35 іноземців.
"Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації підпільного трафіку", - зазначили в СБУ.
Вирішується питання про примусове повернення іноземців у країну походження.
"Заходи щодо викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях у взаємодії з Держприкордонслужбою, Національною поліцією і за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.
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Айнфэрштандэн? *)
Или ты и мед. страховку посчитал, с квартплатой впридачу + нэбэнкостэн? *)
...и, шо б он на Майдане маршрут прохода по минному полю к Банковой, на майданной сцене получал...