УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10353 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 990 34

Під час спроби незаконного перетину кордону затримано чотири групи нелегалів чисельністю 35 осіб, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали кілька груп нелегальних мігрантів із країни з підвищеною терористичною загрозою. Вони успішно пройшли через територію РФ, але щойно опинилися на території України - спрацювали правоохоронці і їх затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Загалом було затримано 4 групи іноземців, які планували нелегально потрапити до ЄС. За попередніми даними, більшість із них - вихідці з Афганістану.

Маршрут нелегалів пролягав через територію РФ. Звідти вони організованими групами мали перетнути держкордон України поза встановленими пунктами пропуску. Потім організатори схеми "гарантували" іноземцям транзитне перевезення у Євросоюз", - наголошується у повідомленні.

Читайте також: Білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію, - Литва в ООН

Зазначається, що співробітники СБУ викрили першу групу нелегалів на "перевалочній" квартирі у Сєверодонецьку, другу - під час спроби прихованого переміщення через територію регіону.

Інших нелегалів правоохоронці затримали в прикордонних районах Луганщини. Загалом затримано 35 іноземців.

"Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації підпільного трафіку", - зазначили в СБУ.

Вирішується питання про примусове повернення іноземців у країну походження.

"Заходи щодо викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях у взаємодії з Держприкордонслужбою, Національною поліцією і за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.

Дивіться також: 52 нелегалів з В'єтнаму виявили в Одеській області. ФОТО

Під час спроби незаконного перетину кордону затримано чотири групи нелегалів чисельністю 35 осіб, - СБУ 01
Під час спроби незаконного перетину кордону затримано чотири групи нелегалів чисельністю 35 осіб, - СБУ 02
Під час спроби незаконного перетину кордону затримано чотири групи нелегалів чисельністю 35 осіб, - СБУ 03

Автор: 

мігранти (1124) нелегали (384) СБУ (13000)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Да-да, и всё за счёт налогоплатильщиков. Я так понимаю Рашка с Бульбофюрером решили открыть ворота и заполонить всю Европу очередными голожопыми беженцами со всех дырок мира. Работает же, очередной повод "договариваться"
показати весь коментар
24.07.2021 17:10 Відповісти
+4
...а мы с тобой оплатим это турне...

Айнфэрштандэн? *)
показати весь коментар
24.07.2021 17:21 Відповісти
+3
Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?..(с)...
показати весь коментар
24.07.2021 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?..(с)...
показати весь коментар
24.07.2021 17:06 Відповісти
При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ - Цензор.НЕТ 1902
показати весь коментар
24.07.2021 17:10 Відповісти
ДПСУ при Авакові перетворилось на мафіозну організацію яка продає прохід через кордон за гроші наліво і направо! Але це не виправдовує СБУ, яке також продає Україну гуртом та вроздріб! Обидві організації ДПСУ та СБУ очікує люстрація та зачистка!
показати весь коментар
24.07.2021 18:21 Відповісти
Они направлялись в ЕС, так пусть бы ехали. Теперь у Украины головная боль куда их деть и содержать их будут за деньги бюджета, для этого ещё тарифы поднимут. Из Россия назад примет?
показати весь коментар
25.07.2021 07:02 Відповісти
Да-да, и всё за счёт налогоплатильщиков. Я так понимаю Рашка с Бульбофюрером решили открыть ворота и заполонить всю Европу очередными голожопыми беженцами со всех дырок мира. Работает же, очередной повод "договариваться"
показати весь коментар
24.07.2021 17:10 Відповісти
И через Беларусь и нам заодно проблемы создать, пусть тратим свои дрявые финансы и дырки в границе уточнить, вообщем комплексный подход, пока мы сопли жуём
показати весь коментар
24.07.2021 17:15 Відповісти
Зачем ты мне всё это пишешь?... Возьми к себе домой на своё содержание всех этих замечательных 35 афганцев и осознаешь проблемы, только не в романах, а реале
показати весь коментар
24.07.2021 17:20 Відповісти
Так не читай чушь, а пиши свои гениальные решения. В чём проблема? Да и эти замечательные афганцы у тебя дома оторвут тебя же от романов, чуши на Цензоре и помогут разнообразить общение
показати весь коментар
24.07.2021 17:28 Відповісти
Рашке хочется, что бы ес и от нас отгородилась колючей проволокой из за мигрантов. Они ведь этих мигрантов специально сюда гонят..
показати весь коментар
24.07.2021 20:59 Відповісти
Та Білорусь зараз з усіх боків перекрита подвійним заслоном, певне дійсно легше через нас, тільки незрозуміло що таке "приховане пересування" по Северодонецьку, якби по Чернівцям "приховано" йшла група в 30 чоловік, намагаючись ховатись за кутками, їх би теж взяли.
показати весь коментар
24.07.2021 17:20 Відповісти
Пане Буков, маю підозру, що цю схему організував Му-сосі Найєм.
показати весь коментар
24.07.2021 18:46 Відповісти
С такими нужно так- СБУшники должны сделать вид, что они и есть организаторы. Посадить на самолёт как-бы до Кёльна- "всё ж по плану")). Потом, по прилёту, те радостные выходят, а там Кабул
показати весь коментар
24.07.2021 17:14 Відповісти
...а мы с тобой оплатим это турне...

Айнфэрштандэн? *)
показати весь коментар
24.07.2021 17:21 Відповісти
800 евро в месяц с меня дерут. Это ещё после кое-каких разбирательств в мою пользу.
показати весь коментар
24.07.2021 17:26 Відповісти
Неплохо зарабатываешь! ...при такой налоговой обдираловке...

Или ты и мед. страховку посчитал, с квартплатой впридачу + нэбэнкостэн? *)
показати весь коментар
24.07.2021 17:32 Відповісти
Нет. У меня брутто не самое маленькое. Но всё относительно. Но и 4класс налога.
показати весь коментар
24.07.2021 17:34 Відповісти
-- значит, у жинки тоже 4 класс... -- береги её, а то пойдёшь, как я и дети в школу -- во второй класс...*)
показати весь коментар
24.07.2021 17:41 Відповісти
А почему как-бы? Или вам только СП подавай?Эти впридачу с потоком полагаются.
показати весь коментар
24.07.2021 17:22 Відповісти
Лукашенко ты?))
показати весь коментар
24.07.2021 17:27 Відповісти
Я я натюрлих.
показати весь коментар
24.07.2021 18:29 Відповісти
На границе с рашкой, уже давно заградительные минные полосы должны быть.
показати весь коментар
24.07.2021 17:14 Відповісти
Сперва заградительного Президента себе найдите... -- путём заминирования всего Печерска.
...и, шо б он на Майдане маршрут прохода по минному полю к Банковой, на майданной сцене получал...
показати весь коментар
24.07.2021 17:28 Відповісти
Как хорошо, что у нас убежище х** получишь даже если есть реальные основания. Отправят нахрен домой в грузовом отделении. Так что больше и желания не появится. Учись, Литва.
показати весь коментар
24.07.2021 17:21 Відповісти
Нещасні люди.
показати весь коментар
24.07.2021 17:37 Відповісти
Несчастные? Почему в рф не остались, ведь жизнь в рф лучьше, чем афгане? Скорее куйло решило наладить поставку беженцев в ЕС.
показати весь коментар
24.07.2021 18:44 Відповісти
Торгівля людьми,це програма терористичного утворення росфедерастія,московити-мусора за гроші перевозять мігрантів на кордони ЄС.
показати весь коментар
24.07.2021 19:00 Відповісти
а переправляти назад - як будуть?
показати весь коментар
24.07.2021 20:05 Відповісти
Через мінне поле!
показати весь коментар
24.07.2021 20:25 Відповісти
Зверушек уже полный Киев. Беспредел.
показати весь коментар
24.07.2021 21:53 Відповісти
В Афганистан вернуть нереально.
показати весь коментар
25.07.2021 09:20 Відповісти
 
 