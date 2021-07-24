Під час спроби незаконного перетину кордону затримано чотири групи нелегалів чисельністю 35 осіб, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали кілька груп нелегальних мігрантів із країни з підвищеною терористичною загрозою. Вони успішно пройшли через територію РФ, але щойно опинилися на території України - спрацювали правоохоронці і їх затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Загалом було затримано 4 групи іноземців, які планували нелегально потрапити до ЄС. За попередніми даними, більшість із них - вихідці з Афганістану.

Маршрут нелегалів пролягав через територію РФ. Звідти вони організованими групами мали перетнути держкордон України поза встановленими пунктами пропуску. Потім організатори схеми "гарантували" іноземцям транзитне перевезення у Євросоюз", - наголошується у повідомленні.

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Зазначається, що співробітники СБУ викрили першу групу нелегалів на "перевалочній" квартирі у Сєверодонецьку, другу - під час спроби прихованого переміщення через територію регіону.

Інших нелегалів правоохоронці затримали в прикордонних районах Луганщини. Загалом затримано 35 іноземців.

"Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації підпільного трафіку", - зазначили в СБУ.

Вирішується питання про примусове повернення іноземців у країну походження.

"Заходи щодо викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях у взаємодії з Держприкордонслужбою, Національною поліцією і за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.

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