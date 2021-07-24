"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині. ФОТОрепортаж
У Валках на Харківщині працівники лікарні на годину перекрили рух на міжнародній трасі Київ-Харків-Довжанський, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.
Розпочалася акція о 14:00, у ній взяли участь 100-150 учасників, за порядком стежили 24 поліцейські.
Як передає Суспільне, медики тримали плакати "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні - ні!", "Скороченню медиків - ні!", "Зарплата - без затримки", "Гідну зарплату медикам".
Коли вийшли на пішохідний перехід, медики почали скандувати: "Зарплата". "Залиште робочі місця". Пропускали тільки спецтранспорт, фури та рейсові автобуси стояли.
Автомобілісти намагалися об'їхати перекриту ділянку, однак люди перекривали і об'їзні шляхи.
Протест медиків підтримали представники Спілки ветеранів АТО.
Протестувальники вимагали не лише виплати заборгованості, але і зміни керівництва лікарні.
Директор лікарні Богдан Носатов заявив ЗМІ, що гроші медикам виплатять наступного тижня. Інформацію про закриття лікарні він спростовує, але допускає скорочення персоналу на 40-50%.
"Лікарню ніхто не закриє, але, щоб укластися в наявне фінансування, доведеться скорочувати штатні одиниці... Це неправильно, нерозумно, але, на жаль, ситуація така", - сказав Носатов.
Загальний борг перед працівниками становить 5,8 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, у Валківській лікарні майже три місяці не виплачують зарплату: працівники не отримали "ковідні" виплати за квітень, зарплату за травень-червень і аванс за липень.
Раніше питання з невиплатою "ковідних" грошей розглядалося на окремому засіданні Кабінету Міністрів. Було прийнято рішення: за квітень контракти будуть укладені і оплату буде здійснено. Однак грошей працівники не отримали.
В ОДА створили робочу групу, яка сприятиме вирішенню ситуації, а також перевірить роботу керівництва закладу. Зокрема, серед претензій обласної влади те, що із запізненням вносяться дані до електронної системи, згідно з якою відбуваються нарахування. Також керівництву лікарні рекомендували розширити перелік медпослуг задля укладання договорів із Нацслужбою здоров’я.
За фактом невиплати заробітної плати валківським медикам раніше вже відкрили кримінальне провадження.
17 червня колектив лікарні провів акцію протесту під будівлею Валківської міської ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Логічніше запропонувати лікувати комікам-кавеенщікам !
Та певно,в цього контингенту досі винна Супрун
а пользы от них людям - НОЛЬ.
Було б чудово перенести апарат президента, кабінет міністрів разом з їх помічниками, та штаб зе зрадників в зону "припинення вогню", десь по середині.
Вам же - "какая разніца"?
Ніякого співчуття. Лише примарні надії на порозумнішання "мудрого наріду". (