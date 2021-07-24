"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Валках на Харківщині працівники лікарні на годину перекрили рух на міжнародній трасі Київ-Харків-Довжанський, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Розпочалася акція о 14:00, у ній взяли участь 100-150 учасників, за порядком стежили 24 поліцейські.

Як передає Суспільне, медики тримали плакати "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні - ні!", "Скороченню медиків - ні!", "Зарплата - без затримки", "Гідну зарплату медикам".

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Коли вийшли на пішохідний перехід, медики почали скандувати: "Зарплата". "Залиште робочі місця". Пропускали тільки спецтранспорт, фури та рейсові автобуси стояли.

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Автомобілісти намагалися об'їхати перекриту ділянку, однак люди перекривали і об'їзні шляхи.

Протест медиків підтримали представники Спілки ветеранів АТО.

Протестувальники вимагали не лише виплати заборгованості, але і зміни керівництва лікарні.

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Директор лікарні Богдан Носатов заявив ЗМІ, що гроші медикам виплатять наступного тижня. Інформацію про закриття лікарні він спростовує, але допускає скорочення персоналу на 40-50%.

"Лікарню ніхто не закриє, але, щоб укластися в наявне фінансування, доведеться скорочувати штатні одиниці... Це неправильно, нерозумно, але, на жаль, ситуація така", - сказав Носатов.

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Загальний борг перед працівниками становить 5,8 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у Валківській лікарні майже три місяці не виплачують зарплату: працівники не отримали "ковідні" виплати за квітень, зарплату за травень-червень і аванс за липень.

Раніше питання з невиплатою "ковідних" грошей розглядалося на окремому засіданні Кабінету Міністрів. Було прийнято рішення: за квітень контракти будуть укладені і оплату буде здійснено. Однак грошей працівники не отримали.

В ОДА створили робочу групу, яка сприятиме вирішенню ситуації, а також перевірить роботу керівництва закладу. Зокрема, серед претензій обласної влади те, що із запізненням вносяться дані до електронної системи, згідно з якою відбуваються нарахування. Також керівництву лікарні рекомендували розширити перелік медпослуг задля укладання договорів із Нацслужбою здоров’я.

За фактом невиплати заробітної плати валківським медикам раніше вже відкрили кримінальне провадження.

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17 червня колектив лікарні провів акцію протесту під будівлею Валківської міської ради.