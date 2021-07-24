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"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Валках на Харківщині працівники лікарні на годину перекрили рух на міжнародній трасі Київ-Харків-Довжанський, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Розпочалася акція о 14:00, у ній взяли участь 100-150 учасників, за порядком стежили 24 поліцейські.

Як передає Суспільне, медики тримали плакати "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні - ні!", "Скороченню медиків - ні!", "Зарплата - без затримки", "Гідну зарплату медикам".

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Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 01
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 02
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 03
Фото: suspilne.media

Коли вийшли на пішохідний перехід, медики почали скандувати: "Зарплата". "Залиште робочі місця". Пропускали тільки спецтранспорт, фури та рейсові автобуси стояли.

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Автомобілісти намагалися об'їхати перекриту ділянку, однак люди перекривали і об'їзні шляхи.

Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 04
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 05
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 06
Фото: suspilne.media

Протест медиків підтримали представники Спілки ветеранів АТО.

Протестувальники вимагали не лише виплати заборгованості, але і зміни керівництва лікарні.

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Директор лікарні Богдан Носатов заявив ЗМІ, що гроші медикам виплатять наступного тижня. Інформацію про закриття лікарні він спростовує, але допускає скорочення персоналу на 40-50%.

"Лікарню ніхто не закриє, але, щоб укластися в наявне фінансування, доведеться скорочувати штатні одиниці... Це неправильно, нерозумно, але, на жаль, ситуація така", - сказав Носатов.

Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 07
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 08
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 09
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 05
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині 11
Фото: suspilne.media

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Загальний борг перед працівниками становить 5,8 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у Валківській лікарні майже три місяці не виплачують зарплату: працівники не отримали "ковідні" виплати за квітень, зарплату за травень-червень і аванс за липень.

Раніше питання з невиплатою "ковідних" грошей розглядалося на окремому засіданні Кабінету Міністрів. Було прийнято рішення: за квітень контракти будуть укладені і оплату буде здійснено. Однак грошей працівники не отримали.

В ОДА створили робочу групу, яка сприятиме вирішенню ситуації, а також перевірить роботу керівництва закладу. Зокрема, серед претензій обласної влади те, що із запізненням вносяться дані до електронної системи, згідно з якою відбуваються нарахування. Також керівництву лікарні рекомендували розширити перелік медпослуг задля укладання договорів із Нацслужбою здоров’я.

За фактом невиплати заробітної плати валківським медикам раніше вже відкрили кримінальне провадження.

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17 червня колектив лікарні провів акцію протесту під будівлею Валківської міської ради.

Автор: 

акція (1461) Харківщина (6054) лікарі (1290)


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Топ коментарі
+60
Нехай щастить!!!

Що обрали - те й отримали.
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24.07.2021 18:41 Відповісти
+37
"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине - Цензор.НЕТ 4250
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24.07.2021 18:51 Відповісти
+32
А я казала уродам- не чіпайте Супрун.
Але ж зебілля по своєму пнулось.
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24.07.2021 18:54 Відповісти
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кстати, да
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25.07.2021 07:28 Відповісти
Галасавалі? Жрі-ТЄ!
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24.07.2021 19:49 Відповісти
Дешевий популізм. Держава має піти з медицини. Платина запрацювати приватна страхова медицина, яка і дасть цим лікарям гідну зарплату, а нам їхню відповідальність та належну якість послуг. А це - ідіотизм.
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24.07.2021 20:01 Відповісти
Довбаний т9.. повинна запрацювати
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24.07.2021 20:03 Відповісти
зажрались при "папирэдниках", а теперь жирок немного сбросите, сами же знаете, что это полезно.
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24.07.2021 20:07 Відповісти
вообще-то, клятва Гиппократа, вроде как не просто бла-бла-бла! поэтому заткнулись и работать!
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24.07.2021 20:12 Відповісти
))) У получивших мед образование в совке никогда не было клятвы Гипократа . Там какой то разводняк был с клятвой мед работника
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24.07.2021 20:19 Відповісти
Прочитайте клятву Гіпократа і заспокойтесь. Там ні слова немає про те, медик повинен когось лікувати "денно і ночно". І на халяву.
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24.07.2021 22:09 Відповісти
как раз таки гипократ писал \или говорил\ - каждый чих должен быть вылечен врачом только за деньги
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25.07.2021 12:18 Відповісти
странно, когда была Супрун, ни о каком сокращении больниц и долгах по з/п врачам в рамках медреформы речь не шла, но последние год-полтора из регионов часто слышно, что там поувольняли, там закрыли-сократили и тд. Может, хоть у врачей доходилка сработает? Люди с в/о, как-никак
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24.07.2021 20:12 Відповісти
Ты в коме последние 7 лет был?
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24.07.2021 21:26 Відповісти
и куда же в таком треде без потерпевших зелибоб, сразу переходящих к злобному лаю) ты шо хотел-то, дядька?
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25.07.2021 14:17 Відповісти
Правильно. Бо т.з. "реформи" від Супрун були реструкторизовані в часі: "реформи" первинної, вторинної ланки ропочалися уже після того як цю даму вигнали (іншого терміну стосовно нї і не придумаєш)
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24.07.2021 22:31 Відповісти
ку-ку, первичка от Супрун работает уже года 3
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25.07.2021 14:14 Відповісти
Лікарів у селах майже немає. Доживають пенсіонери, котрим кудись їхати уже пізно. Вся робота т.з. "пєрвічки" зводиться до штампування всеможливих направлень (куди-небуть, лиш би подальше) фельдшерами і медсестрами, За якими люди вистоюють у чергах, а потім кона ють у чергах до т.з. "спеціалістів" районних. Жодної відповідальності (а, відповідати-то НІКОМУ!) за кінцеві результати :за лікування, профілактику (даруйте за нецензурщину...), захворюваність, запущеність, туберкульоз, онкологію... Оце "первічка" від Супрун. При Союзі за такий бардак головний лікар, заступники клали партквитки на стіл і пиз.ували працювати кудись на участки
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26.07.2021 14:58 Відповісти
Никогда такого не понимала, не выплатили зарплату, никто не выходит на работу! Конец
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24.07.2021 20:34 Відповісти
Як закриють лікарню, то де ж вони взятки будуть брати
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24.07.2021 20:37 Відповісти
Як закриють лікарню, то де ж вони взятки будуть брати
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24.07.2021 20:38 Відповісти
Провокация ! Шмыгаль сказал ,- всё платим ,все счастливы! Зеленые слова на ветер не бросают.
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24.07.2021 20:49 Відповісти
Все розумію,але до чого тут футболісти ????
Логічніше запропонувати лікувати комікам-кавеенщікам !
Та певно,в цього контингенту досі винна Супрун
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24.07.2021 20:51 Відповісти
Однозначно футболисты тут не причем, вот клоуны из 95-го квартала, это да😁
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24.07.2021 20:56 Відповісти
Футболисты здесь при том, что получают миллионы долларов, а не гривен,
а пользы от них людям - НОЛЬ.
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24.07.2021 22:33 Відповісти
Футболисты не получают зарплату от государства или я ошибаюсь?
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24.07.2021 23:51 Відповісти
Это вы не в курсе дел с возрождающимся из пепла Металлистом-2
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25.07.2021 01:15 Відповісти
Завтра ЗЕкоманда медикам задолженость оплатит,отберет деньги от какого нибуть детского учреждения,социального фонда или у работяг из забоя и погасит задолженость.
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24.07.2021 21:16 Відповісти
У Зеленского любой Мерседес дороже 5,8 миллиона гривен.
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24.07.2021 22:34 Відповісти
Кляті водії!! Треба було попроколювати колеса, або перевертати автівки!!
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24.07.2021 22:38 Відповісти
Медики, ну ви якісь наївні. Ви старі, вже скоро - на мусорку, всім в світі потрібні нові, поступливі, з новими догмами від ВОЗу.
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24.07.2021 23:05 Відповісти
Это они что, на денюжки Православского нацелились? Какая черная неблагодарность.
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25.07.2021 01:15 Відповісти
только забастовки и демонстрации
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25.07.2021 07:26 Відповісти
На зарплату госгандонам( типа Витренок,Лещенок ....) с миллиоными месячными зарплатами деньги есть,а на медиков"нет". Пока не лишим чиновников власти распоряжаться ПО СВОЕМУ усмотрению деньгами до тех пор будем падать в яму.
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25.07.2021 08:12 Відповісти
Голосовали за шмарклю - идите на панель работать. Там как раз трасса проходит через город, будет спрос.
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25.07.2021 08:34 Відповісти
А чого хотіли, коли обрали президентом уклоніста від призиву, та мало того ще й зрадник в n'ній степені.
Було б чудово перенести апарат президента, кабінет міністрів разом з їх помічниками, та штаб зе зрадників в зону "припинення вогню", десь по середині.
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25.07.2021 08:47 Відповісти
Ніколи не розумів форми протесту у виді перекривання доріг. При чому тут прості невинні люди, які мають свої плани, кудись їдуть, добираються додому і т. д.? Протестуйте під адмін. будівлями або приватними будинками представників влади, а не зупиняйте рух на трасах...
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25.07.2021 10:36 Відповісти
В Валках голосували за зелене лайно та за бойко. Ось и хавайте, дебіли.
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25.07.2021 11:36 Відповісти
Результати голосування на виборах президента України в 2019 - ТВО №180, куди входить місто Валки Харківської області - 88,46% за Зеленського. Бачили очі, що купували? Лопайте під саму зав'язку/
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26.07.2021 07:47 Відповісти
ЖРІ ТЄ!
Вам же - "какая разніца"?
Ніякого співчуття. Лише примарні надії на порозумнішання "мудрого наріду". (
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26.07.2021 14:19 Відповісти
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