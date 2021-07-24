Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську. ФОТОрепортаж
Футбольний турнір "Більше, ніж життя" пам'яті воротаря місцевої команди "Авангард" Степана Чубенка, який загинув шість років тому від рук найманців "ДНР", відбувся у Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.
"Більше, ніж життя" - саме під таким гаслом щороку відбуваються футбольні змагання. Команди виходять на поле, щоб символічно згадати Степана Чубенка - українського школяра, якого закатували проросійські бойовики у липні 2014 року. Степан грав у футбол у клубі "Авангард", і нині його товариші збираються разом, аби згадати талановитого воротаря. Це вже 7 турнір. Захід організовує мати загиблого героя Сталіна Чубенко", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Степан Чубенко брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Під час обстрілу він допомагав спускатися у сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор "ДНР". У червні 2014-го Степан поїхав до друга у Київ. 23 червня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Після катувань українського патріота розстріляли. Йому було 16 років.
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горите в аду
за все те преступления
которые вы совершили, прийдя
в Украину в 2014 году !
Спочивай з миром, синку....
Це - гідне вшанування пам'яті Степана.
Рана у серці батьків ніколи не загоїться.
Хочеться якнайшвидше почути про те, що його вбивці подохли мученицькою смертю.
Школьника Степана Чубенко расстреляли в «ДНР» в июле 2014 года. Один обвиняемый вскоре может выйти на свободу, другой уже вышел, третий «потерялся» на рассее
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https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel
«Рядом с блокпостом, перпендикулярно дороге, были сооружены оборонительные линии в виде окопов. При этом бойцы батальона «Керчь» осуществляли контрольно-пропускной режим… Я стал свидетелем того, как на блокпосту, который располагался на дороге к поселку Моспино, Погодин, Москалев и Сухомлинов застрелили несовершеннолетнего парня Чубенко Степана. О данном факте я более подробно рассказывал в рамках другого уголовного производства.
Сразу после лишения жизни данного парня Погодин отдал приказ в военной манере боевику по кличке Медведь, который нес службу на указанном блокпосту, чтобы последний организовал захоронение Чубенко. Я покинул поселок Горбачево-Михайловка, так как стал опасаться за свою жизнь».
пока что отомстить не сможем