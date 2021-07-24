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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську. ФОТОрепортаж

Футбольний турнір "Більше, ніж життя" пам'яті воротаря місцевої команди "Авангард" Степана Чубенка, який загинув шість років тому від рук найманців "ДНР", відбувся у Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.

"Більше, ніж життя" - саме під таким гаслом щороку відбуваються футбольні змагання. Команди виходять на поле, щоб символічно згадати Степана Чубенка - українського школяра, якого закатували проросійські бойовики у липні 2014 року. Степан грав у футбол у клубі "Авангард", і нині його товариші збираються разом, аби згадати талановитого воротаря. Це вже 7 турнір. Захід організовує мати загиблого героя Сталіна Чубенко", - йдеться в повідомленні.

Турнір памяті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську 01
Фото: dn.gov.ua
Турнір памяті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську 02
Фото: dn.gov.ua
Турнір памяті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську 03
Фото: dn.gov.ua
Турнір памяті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську 04
Фото: dn.gov.ua

Дивіться також: Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині. ФОТОрепортаж

Турнір памяті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську 05
Фото: dn.gov.ua
Турнір памяті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську 06
Фото: dn.gov.ua

Нагадаємо, Степан Чубенко брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Під час обстрілу він допомагав спускатися у сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор "ДНР". У червні 2014-го Степан поїхав до друга у Київ. 23 червня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Після катувань українського патріота розстріляли. Йому було 16 років.

Дивіться також: Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (692) ОДА (1631) футбол (1587) Донецька область (8842) Чубенко Степан (22)


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Топ коментарі
+56
Замордували хлопця, тільки за те, що він любив Україну! Вічна пам'ять!
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24.07.2021 20:48 Відповісти
+34
мой внук там за детский "Авангард" бегает. капитан!
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24.07.2021 20:47 Відповісти
+31
Вічна пам'ять хлопцю! Смерть його вбивцям кацапам!
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24.07.2021 21:05 Відповісти
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мой внук там за детский "Авангард" бегает. капитан!
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24.07.2021 20:47 Відповісти
Замордували хлопця, тільки за те, що він любив Україну! Вічна пам'ять!
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24.07.2021 20:48 Відповісти
кацапам це ще не раз аукнеться!
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24.07.2021 20:57 Відповісти
Вічна пам'ять хлопцю! Смерть його вбивцям кацапам!
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24.07.2021 21:05 Відповісти
Герою Слава !
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24.07.2021 21:18 Відповісти
Вечная память погибшему от орков, а где же местное население?
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24.07.2021 21:41 Відповісти
все як завжди - бухаетъ и ждётъ рускага міра..
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24.07.2021 21:51 Відповісти
падлы кацапские
горите в аду
за все те преступления
которые вы совершили, прийдя
в Украину в 2014 году !
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24.07.2021 21:52 Відповісти
Три ублюдка зарезали подростка, в РФ им НИЧЕГО не предьявили. Надеемся,когда -нибудь возмездие их настигнет!
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24.07.2021 22:08 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську - Цензор.НЕТ 5420
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24.07.2021 22:25 Відповісти
Вічна пам'ять!
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24.07.2021 23:01 Відповісти
Дуже гарно, що є турнір.
Це - гідне вшанування пам'яті Степана.

Рана у серці батьків ніколи не загоїться.

Хочеться якнайшвидше почути про те, що його вбивці подохли мученицькою смертю.
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24.07.2021 23:05 Відповісти
Слава Героям!
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24.07.2021 23:36 Відповісти
Ей! «Пісатєль»! Не «найомнікі РФ»!!!! , а вбитий рускімі українець! -так треба писати!
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24.07.2021 23:38 Відповісти
Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську - Цензор.НЕТ 8112
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25.07.2021 00:32 Відповісти
Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову...
Школьника Степана Чубенко расстреляли в «ДНР» в июле 2014 года. Один обвиняемый вскоре может выйти на свободу, другой уже вышел, третий «потерялся» на рассее


...


https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel






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25.07.2021 00:33 Відповісти
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ОДНОГО ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
«Рядом с блокпостом, перпендикулярно дороге, были сооружены оборонительные линии в виде окопов. При этом бойцы батальона «Керчь» осуществляли контрольно-пропускной режим… Я стал свидетелем того, как на блок­посту, который располагался на дороге к поселку Моспино, Погодин, Москалев и Сухомлинов застрелили несовершеннолетнего парня Чубенко Степана. О данном факте я более подробно рассказывал в рамках другого уголовного производства.
Сразу после лишения жизни данного парня Погодин отдал приказ в военной манере боевику по кличке Медведь, который нес службу на указанном блокпосту, чтобы последний организовал захоронение Чубенко. Я покинул поселок Горбачево-Михайловка, так как стал опасаться за свою жизнь».
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25.07.2021 00:34 Відповісти
Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську - Цензор.НЕТ 291
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25.07.2021 00:38 Відповісти
13 березня 14 р., ще до "референдуму" в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Чернявського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . В липні 14 р.російські найманці закатували 16-тирічного Степана Чубенко , затримаіши його за жовто-блакитну стрічку на рюкзаці. Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .ДОБРОБАТИ БУЛИ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДДЮ НА ЦІ ЗЛОЧИНИ . САМЕ ПРО ЦЕ треба казати тим , хто стверджує , що війну на Донбасі розпочала Україна .
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25.07.2021 11:12 Відповісти
Прости Степан, мы с это шоблой (любителей твоих убийц)
пока что отомстить не сможем
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25.07.2021 21:31 Відповісти
 
 