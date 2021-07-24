Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську. ФОТОрепортаж

Футбольний турнір "Більше, ніж життя" пам'яті воротаря місцевої команди "Авангард" Степана Чубенка, який загинув шість років тому від рук найманців "ДНР", відбувся у Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.

"Більше, ніж життя" - саме під таким гаслом щороку відбуваються футбольні змагання. Команди виходять на поле, щоб символічно згадати Степана Чубенка - українського школяра, якого закатували проросійські бойовики у липні 2014 року. Степан грав у футбол у клубі "Авангард", і нині його товариші збираються разом, аби згадати талановитого воротаря. Це вже 7 турнір. Захід організовує мати загиблого героя Сталіна Чубенко", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Степан Чубенко брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Під час обстрілу він допомагав спускатися у сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор "ДНР". У червні 2014-го Степан поїхав до друга у Київ. 23 червня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Після катувань українського патріота розстріляли. Йому було 16 років.

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