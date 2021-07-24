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Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Південнокорейський телеканал MBC вибачився за використання некоректних зображень для представлення держав під час відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Зокрема, Україну телеканал представив зображенням Чорнобильської катастрофи.

Як пише Guardian, для деяких країн канал підібрав дивні зображення, для інших – стереотипні: спортсменів Великої Британії супроводжували фотографією королеви, а Сальвадор, де криптовалюта є законним платіжним засобом, – символом біткойна. MBC використав фотографію Дракули для Румунії, піцу для Італії і лосося для Норвегії.

Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС 01
Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС 02

Читайте також: Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

Деякі зображення, як і те, що було обрано для представлення України, викликали критику. Маршаллові острови були представлені як "колишній ядерний полігон для Сполучених Штатів". Спортсменів Гаїті супроводжував коментар: "Політична ситуація затьмарена вбивством президента". А щодо Сирії зробили коментар, що вона відома "підземними ресурсами", а також, що "громадянська війна там триває вже 10 років".

Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС 03
Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС 04

Після негативної реакції в соціальних мережах телеканал вибачився. "Недоречні зображення та підписи були використані для деяких історій, – йдеться у повідомленні MBC. – Ми просимо вибачення в країн, зокрема в України, і в наших глядачів".

Нагадаємо, церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020  відбулася в Токіо 23 липня. Олімпіада почалася на рік пізніше, ніж планувалося. Її проведення перенесли через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Дивіться також: Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо. ФОТОрепортаж

Церемонія відбулась за участю менше тисячі осіб на Олімпійському стадіоні, який вміщує 68 тисяч глядачів.

Автор: 

Олімпіада (687) ЧАЕС (544) Південна Корея (469) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+17
Уже народец с ума сходит в погоне за громкими заголовками, смешными по их мнению видосиками и остроумными мемасиками. Даже страшно представить поколение ТикТок
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24.07.2021 22:55 Відповісти
+17
Пусть ребята не забывают, что там рядом бахнутая кндр. Как бы потом вся Южня Корея как ЧАЕС не выглядела бы
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24.07.2021 22:59 Відповісти
+14
Только Фукусиму показать побоялись, знают что ответка прилетит нехилая.
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24.07.2021 23:34 Відповісти
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Уже народец с ума сходит в погоне за громкими заголовками, смешными по их мнению видосиками и остроумными мемасиками. Даже страшно представить поколение ТикТок
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24.07.2021 22:55 Відповісти
Та да! Хоть гугль у Нидерландов тюльпан, косяк или МН-17 ндас....

Привязать истоические события которые не есть гуд к спортивной арене, мягко говоря странное действо.
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24.07.2021 23:09 Відповісти
_Стереотип - признак недалёкого дурачка. Заставь такого богу молиться, и придётся ремонтировать полы.
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24.07.2021 22:58 Відповісти
Да?
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24.07.2021 23:33 Відповісти
Пусть ребята не забывают, что там рядом бахнутая кндр. Как бы потом вся Южня Корея как ЧАЕС не выглядела бы
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24.07.2021 22:59 Відповісти
Кацапи за бабки все допоможуть забути.
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24.07.2021 23:55 Відповісти
Это у них юмор такой,норвегов куском лосося представили,к примеру..
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24.07.2021 23:02 Відповісти
_Примитив. Может кретины что это придумали ещё и с указательного пальца смеются если им показать?
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24.07.2021 23:10 Відповісти
А чем надо представить норвегов ?
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25.07.2021 02:21 Відповісти
Найвищою у світі середньою зарплатою?
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25.07.2021 07:53 Відповісти
Південно-корейців цим не здивуєш.
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25.07.2021 08:20 Відповісти
Даже южных корейцев, живущих в подвальных помещениях, переделанных под квартиры и не имеющих даже окон и вентиляции? Норвегия богаче Южной кореи.
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25.07.2021 15:10 Відповісти
тоже смотрел паразитов?
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25.07.2021 20:47 Відповісти
Примітиви для примітивів.
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24.07.2021 23:11 Відповісти
Мир окончательно ипанулся...
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24.07.2021 23:16 Відповісти
Ну отчего-то и правда ощущение что есть чутка.
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24.07.2021 23:37 Відповісти
Що їм відомо про Україну? Тільки Чорнобиль про який знає увесь світ.
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24.07.2021 23:17 Відповісти
Только Фукусиму показать побоялись, знают что ответка прилетит нехилая.
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24.07.2021 23:34 Відповісти
ну так це ж магніт для туристів
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24.07.2021 23:27 Відповісти
я подозреваю что собакоедам чуток забашляли с мордовских болот.
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24.07.2021 23:34 Відповісти
Мне вот интересно, а когда на этих узкоглазых идиотов разгрузится Р-36М, они допрут что это тоже им подарок, изготовленный в Украине? Или это слишком сложно для их "юмора"?
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24.07.2021 23:43 Відповісти
Это вряд ли, Р-36М снимается с вооружения и разгрузится разве что по Воронежу.
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24.07.2021 23:50 Відповісти
Меня и моего отца такой вариант порадует еще больше.
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24.07.2021 23:54 Відповісти
https://youtu.be/aTuUn0Vnv40?t=21
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24.07.2021 23:57 Відповісти
Видео про блэков, ливз которых даз мэттэрс ? И что вы хотите мне этим видео расказать?
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25.07.2021 00:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TQIx7F0otqM Что победа возможна.
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25.07.2021 00:26 Відповісти
Не исключаю, шо кремлевский комуно-фашист, каким то образом, спровоцировал желтых на такую дешовую провокацию.
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24.07.2021 23:50 Відповісти
У меня было большое уважение к Южной Корее, промышленность, производство высокотехнологичных товаров хорошего качества. Но их журналисты и дизайнеры исправили эти иллюзии. Они такое же бессмысленое г-но как и Северная Корея, а все, что они якобы создали - это результат работы американских компаний, без которых, корея не сможет отказаться даже от поедания собак.
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25.07.2021 00:04 Відповісти
Ты дибил?
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25.07.2021 01:00 Відповісти
Зебіл.
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25.07.2021 16:54 Відповісти
Неадекватна у вас реакція. Робити такі ототожнення - ознака не великого розуму.
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25.07.2021 16:53 Відповісти
Дебилы желтомордые
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24.07.2021 23:56 Відповісти
Корея для мира - это Samsung, LG, KIA и Hyundai.
А Украина ?
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25.07.2021 02:34 Відповісти
И что теперь? Выкладывать неуместные фотки о других странах,если производишь бытовую технику и автомобили?
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25.07.2021 04:27 Відповісти
развечернобыль не наше произведенте ?
или надо было фото бомжей на помойках испоььзовать ?
или очереди за рабочей визой в Польшу ?
или ?
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25.07.2021 07:01 Відповісти
Нет,фотки твоей родни точно не нужны.
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25.07.2021 08:39 Відповісти
А какие фото были бы уместны ?
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25.07.2021 08:14 Відповісти
Отсутствие фото было бы уместно.
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25.07.2021 08:41 Відповісти
Борщ с салом не подойдёт ? 😊
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25.07.2021 10:42 Відповісти
МРИЮ могли притулить.Вообще Чернобыль бахнул в СССР.Причем тут Украина?
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25.07.2021 11:39 Відповісти
Мрия как бы тоже была построена в 88 году, т.е. в СССР. При чем тут Украина?
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25.07.2021 12:39 Відповісти
Якісь дебіли на телеканалі облажалися (не тільки з Україною), а у вас одразу расистська реакція до всієї країни. Розуму як у равлика.
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25.07.2021 16:56 Відповісти
Не хами,подонок.
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25.07.2021 23:56 Відповісти
Корея це смачна кухня і нічого більше.
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25.07.2021 08:39 Відповісти
Ага, економіка всього більш ніж у 10 разів більша за українську. Дійсно, тільки кухня.
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25.07.2021 17:00 Відповісти
Посмотрите корейское кино "Паразиты" и эти олимпийские фантазии вам покажутся лёгкой невинностью.
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25.07.2021 00:01 Відповісти
Так носят маски только те, кому и "Чернобыль" на страшен.
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25.07.2021 00:47 Відповісти
А что их обвинять? Украина заморская страна, о которой в юж корее ничего не знают. У них свои заморочки там. А Чернобыль как бы еще помнят. Ну вот и корреляция.
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25.07.2021 01:15 Відповісти
У меня тоже ассоциация будет с Ю.Кореей, разделанные туши собак на базаре.
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25.07.2021 01:18 Відповісти
Покушав собак, корейцы идут и выпускают компьютеры, электронику, самолёты, автомобили,
которые надёжны как японские, но стоят меньше.
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25.07.2021 02:18 Відповісти
Начинай есть собак. Или лучше разводи на убой волков. Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 4741
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25.07.2021 02:24 Відповісти
Очень умно: начинай есть собак. А почему не начать выпускать компьютеры и самолёты мирового уровня ? У нас всё для этого есть.
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25.07.2021 02:28 Відповісти
Самолёт ДРЕВНИЙ - из прошлого века, из эпохи СССР, слава Богу, что летает.
Две - чего ? "Революции" ? И после них власть у украинцев, и мы живём богаче всех ?
Конфликты по всему миру, а идиотов типа Кивы и вовсе не счесть.
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25.07.2021 03:12 Відповісти
в Украине нищему населению предлагают продать собаку ,если голодно, или как ?
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25.07.2021 07:03 Відповісти
Ну після першого Майдану влада була в українців і економіка росла по 7-9% на рік...
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25.07.2021 08:10 Відповісти
О, так, прем'єр Тимошенко - це ще та україночка ...
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25.07.2021 08:15 Відповісти
Ющенко, Пинзеник, Тарасюк, Гриценко, Кириленко, Ключковський, Асадчий, Безсмертний, Вакарчук-старший, Білозір, Мовчан, Танюк - тут питання є?
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25.07.2021 08:41 Відповісти
Я вам кажу про прем'єра, в руках якого вся виконавча влада.
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25.07.2021 08:56 Відповісти
Поставить себя на место южных корейцев: Украина - это где ? Это что ?
Это как для нас Зимбабве - там, кажется, президент людоед.
А чем Украина должна была удивить корейцев ?
Просто интересно.
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25.07.2021 02:15 Відповісти
Тогда предлагаю каждое упоминание про южную корею в Украине сопровождать фоткой разделанных собак, квартир в подвалах, соседями из северной кореи. Потому что Южная корея это где? И все перечисленные вами бренды давно уже в Китае делают и Корея не при чем))
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25.07.2021 15:13 Відповісти
Что ни включишь - реклама Самсунг Гэлэкси. Заходишь в Эпицентр - реклама модельного ряда КИА. Выходишь на улицу - каждая пятая машина Хюндай. Идёшь на рынок - морковь по-корейски и другие вкусняхи... Глянешь на объявления - секци таэквондо...
Вот что такое Корея для Украинца.
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25.07.2021 16:00 Відповісти
Символом Италии сделали не Микеланджело, не Ferrari, а тупую пиццу.
Могло быть хуже: скажем, мафия или макароны ...
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25.07.2021 03:21 Відповісти
Фашизм, католицизм, Везувий, Форум, Гай Юлий, демократия, империя...
Там выбора вагон и телега хоть с истории хоть настоящего.

География для дебила
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25.07.2021 05:03 Відповісти
надо было видос о игре членом на рояле использовать
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25.07.2021 07:04 Відповісти
Мавзолейный хмырь каже что Украины нет на карте Мира,следовательно Дохлый СССр и совершил взрыв в Чернобыле,поскольку быдло Путлера единственный правопреемник Советского дерьма... то РАБссия отвечает за все что происходило в том Дохлом Совке...
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25.07.2021 07:13 Відповісти
В Украине нищего населения нет,от слова совсем,но Быдло Мавзолейное по словам Путлера 15 000 рублей считается СРЕДНИЙ КЛАСС РАБссии Дима Камикадзе каждый день вбрасывает видосы в Ютьюб со всей богатой РАБссии...держите меня семеро...богачи обосранные Судьбой...
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25.07.2021 07:18 Відповісти
Интересно, расию представили фотографией полового члена?
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25.07.2021 08:14 Відповісти
Кстати, чем представили московитов без флага и гимна ?
Матрёшкой на танке ?
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25.07.2021 08:18 Відповісти
українські туристичні маршрути для іноземців - Чорнобиль
комп. гра Сталкер - Чорнобиль
серіал Нетфлікс - Чорнобиль
корейська "візитка" команди на Олімпіаді - Чорнобиль...
...
і чого тільки на самих корейців накинулися?....
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25.07.2021 08:26 Відповісти
Хіба складно, пройти один раз відповідально, коректно вдягнувши маску?! Це рус*ні можна як захочуть, бидлоту завжди видно на кілометр. Звісно вдачі нашим хлопцям і дівчатам!
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25.07.2021 09:41 Відповісти
Так а чем еще Украина известна в мире, кроме как Чернобылем, драками на майдане и войной?
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25.07.2021 10:04 Відповісти
Чучело, а что на Майдан люди выходили драться? Или воевать за независимость - это неправильно? Ты предлагаешь, вместо борьбы, стать раком и расслабиться?!!
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25.07.2021 10:16 Відповісти
Ничего подобного я не говорил. Многие из иностранцев, тех же америкосов, даже не знают, что Украина это не часть России иои на каком континенте это всё находится, а ты мне втираешь о борьбе за независимость. Всё что они видели - нарезки с метанием молотова в копов, стрельбу градов и Чернобыльские хроники - вот что для них Украина. Откуда вы тупые такие беретесь я не знаю, сходи протрезвей чтоли.
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25.07.2021 11:37 Відповісти
Самый большой самолет в мире. Страна?
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25.07.2021 12:06 Відповісти
Так у иностранца и спрашивай о советских самолетах, ко мне чего пристал.
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25.07.2021 12:11 Відповісти
Страна ? СССР.
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25.07.2021 14:05 Відповісти
По логике телеканала, к команде израиля нужно прилепить фото освенцима, к германии - свастику, а к парашии - уличный сортир.
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25.07.2021 10:12 Відповісти
Надеюсь для китая была картинка коронавируса.
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25.07.2021 11:28 Відповісти
Самолет "Мрiя" мозгов не хватило просто по гуглить. Японию то же фукусимой представляли для узнаваемсти?
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25.07.2021 12:04 Відповісти
Мрия построена в СССР.
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25.07.2021 14:06 Відповісти
придурки узкоглазые.....
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25.07.2021 12:09 Відповісти
Как корейцы представляют руских спортсменов мельдонцев.

Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 67
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25.07.2021 12:53 Відповісти
Просто посмеялись над отсталыми европейскими колхозами. И в самом деле, что знает мир о Румынии кроме Дракулы и вувузелы.

Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5734
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25.07.2021 13:18 Відповісти
А что вы хотели - это же Олимпиада, а не Каннский кино-фестиваль.
Тут собираются спортсмены, которые в голову едят и их болельщики.
На их уровне Италия - это пицца.
А Украина - Чернобыль.
Боюсь догадаться как они представили Россию.
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25.07.2021 16:08 Відповісти
 
 