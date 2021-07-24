Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Південнокорейський телеканал MBC вибачився за використання некоректних зображень для представлення держав під час відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Зокрема, Україну телеканал представив зображенням Чорнобильської катастрофи.

Як пише Guardian, для деяких країн канал підібрав дивні зображення, для інших – стереотипні: спортсменів Великої Британії супроводжували фотографією королеви, а Сальвадор, де криптовалюта є законним платіжним засобом, – символом біткойна. MBC використав фотографію Дракули для Румунії, піцу для Італії і лосося для Норвегії.





Читайте також: Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

Деякі зображення, як і те, що було обрано для представлення України, викликали критику. Маршаллові острови були представлені як "колишній ядерний полігон для Сполучених Штатів". Спортсменів Гаїті супроводжував коментар: "Політична ситуація затьмарена вбивством президента". А щодо Сирії зробили коментар, що вона відома "підземними ресурсами", а також, що "громадянська війна там триває вже 10 років".





Після негативної реакції в соціальних мережах телеканал вибачився. "Недоречні зображення та підписи були використані для деяких історій, – йдеться у повідомленні MBC. – Ми просимо вибачення в країн, зокрема в України, і в наших глядачів".

Нагадаємо, церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 відбулася в Токіо 23 липня. Олімпіада почалася на рік пізніше, ніж планувалося. Її проведення перенесли через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Дивіться також: Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо. ФОТОрепортаж

Церемонія відбулась за участю менше тисячі осіб на Олімпійському стадіоні, який вміщує 68 тисяч глядачів.