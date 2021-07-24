Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж
Південнокорейський телеканал MBC вибачився за використання некоректних зображень для представлення держав під час відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Зокрема, Україну телеканал представив зображенням Чорнобильської катастрофи.
Як пише Guardian, для деяких країн канал підібрав дивні зображення, для інших – стереотипні: спортсменів Великої Британії супроводжували фотографією королеви, а Сальвадор, де криптовалюта є законним платіжним засобом, – символом біткойна. MBC використав фотографію Дракули для Румунії, піцу для Італії і лосося для Норвегії.
Деякі зображення, як і те, що було обрано для представлення України, викликали критику. Маршаллові острови були представлені як "колишній ядерний полігон для Сполучених Штатів". Спортсменів Гаїті супроводжував коментар: "Політична ситуація затьмарена вбивством президента". А щодо Сирії зробили коментар, що вона відома "підземними ресурсами", а також, що "громадянська війна там триває вже 10 років".
Після негативної реакції в соціальних мережах телеканал вибачився. "Недоречні зображення та підписи були використані для деяких історій, – йдеться у повідомленні MBC. – Ми просимо вибачення в країн, зокрема в України, і в наших глядачів".
Нагадаємо, церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 відбулася в Токіо 23 липня. Олімпіада почалася на рік пізніше, ніж планувалося. Її проведення перенесли через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.
Церемонія відбулась за участю менше тисячі осіб на Олімпійському стадіоні, який вміщує 68 тисяч глядачів.
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Привязать истоические события которые не есть гуд к спортивной арене, мягко говоря странное действо.
А Украина ?
или надо было фото бомжей на помойках испоььзовать ?
или очереди за рабочей визой в Польшу ?
или ?
которые надёжны как японские, но стоят меньше.
Две - чего ? "Революции" ? И после них власть у украинцев, и мы живём богаче всех ?
Конфликты по всему миру, а идиотов типа Кивы и вовсе не счесть.
Это как для нас Зимбабве - там, кажется, президент людоед.
А чем Украина должна была удивить корейцев ?
Просто интересно.
Вот что такое Корея для Украинца.
Могло быть хуже: скажем, мафия или макароны ...
Там выбора вагон и телега хоть с истории хоть настоящего.
География для дебила
Матрёшкой на танке ?
комп. гра Сталкер - Чорнобиль
серіал Нетфлікс - Чорнобиль
корейська "візитка" команди на Олімпіаді - Чорнобиль...
...
і чого тільки на самих корейців накинулися?....
спортсменовмельдонцев.
Тут собираются спортсмены, которые в голову едят и их болельщики.
На их уровне Италия - это пицца.
А Украина - Чернобыль.
Боюсь догадаться как они представили Россию.