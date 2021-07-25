У які країни їдуть українці: Держприкордонслужба назвала тенденції закордонних подорожей. ІНФОГРАФІКА

Прикордонники відзначають зростання кількості поїздок громадян України в низку країн. Крім цього, в Україні почало прибувати більше іноземців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 25 липня повідомив пресцентр Державної прикордонної служби.

У ДПС назвали топ 10 країн прямування наших співвітчизників та десятку іноземних держав, громадяни яких найчастіше приїздили в Україну у першому півріччі 2021 року.

До прикладу лідером серед українців залишається Польща – за перше півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували у цій країні. Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет.

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року найбільший приріст продемонструвала Турецька Республіка (+29% до показника аналогічного періоду минулого року). На 6 % зросла кількість громадян Німеччини. Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора рази кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го.

Серед топ-10 громадян країн, які виявили найбільшу цікавість до України, є Молдова, Росія, Румунія, Білорусь, Туреччина, Польща, Угорщина, ФРН, США, Ізраїль.



