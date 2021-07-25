УКР
11 592 20

У які країни їдуть українці: Держприкордонслужба назвала тенденції закордонних подорожей. ІНФОГРАФІКА

Прикордонники відзначають зростання кількості поїздок громадян України в низку країн. Крім цього, в Україні почало прибувати більше іноземців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 25 липня повідомив пресцентр Державної прикордонної служби.

У ДПС назвали топ 10 країн прямування наших співвітчизників та десятку іноземних держав, громадяни яких найчастіше приїздили в Україну у першому півріччі 2021 року.

До прикладу лідером серед українців залишається Польща – за перше півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували у цій країні. Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет.

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року найбільший приріст продемонструвала Турецька Республіка (+29% до показника аналогічного періоду минулого року). На 6 % зросла кількість громадян Німеччини. Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора рази кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го.

У які країни їдуть українці: Держприкордонслужба назвала тенденції закордонних подорожей 01

Серед топ-10 громадян країн, які виявили найбільшу цікавість до України, є Молдова, Росія, Румунія, Білорусь, Туреччина, Польща, Угорщина, ФРН, США, Ізраїль.


У які країни їдуть українці: Держприкордонслужба назвала тенденції закордонних подорожей 02

+18
Жах, 370 тисяч притрушених на кацапі. їдуть...
25.07.2021 12:14 Відповісти
+5
Від нових штаммів відбою не буде.
25.07.2021 12:21 Відповісти
+3
На другій позиції явно не кацапи їдуть в Україну (бо сцють) а хохли, тобто громадяни України які курва шастають взад вперед - до Козлостану (де їх називають хохлами а вони посміхаються улесливо і працюють далі) на заробітки i до дому
25.07.2021 16:03 Відповісти
Очень меня расстраивает вторая позиция графика стран,тех кто ндут в Украину....
25.07.2021 12:27 Відповісти
Я понимаю тех кто ездит на заработки-ГОЛОД ГОНИТ,как правило !!!
А вот туристы не имеют инстинкта самосохранение и мне их не жаль. Кроме того такие должны лечиться и лечить ими заражённых за СВОЙ СЧЁТ, а не за бюджетный
25.07.2021 12:46 Відповісти
"5 копійок", нові штами запрограмовані самим коронавірусом,адже в ньому якимось чином вмонтований фрагмент вірусу СНІДу. А він,як відомо,здатен нескінченно видозмінюватись,завдяки чому вакцини проти сніду немає. Створюється враження,що "корона" прагне досягти статусу ВІЛ.. Висновки робіть самі.
25.07.2021 12:51 Відповісти
До речі, цю тематику у своїх книгах дуже цікаво висвітлює Карл Ціммер. Почитайте, дуже цікаво.
25.07.2021 13:01 Відповісти
Из ГУЛАГа Путлера никого не выпустят...,Дельта шагает по Казластану круче чем лесной пожар в Якутии..
25.07.2021 16:42 Відповісти
Запретить въезд рузьким свиньям
26.07.2021 07:55 Відповісти
 
 