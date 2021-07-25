На Сумщині пожежники врятували від вогню пшеничне поле площею 90 га. ФОТО

У Сумській області рятувальники зуміли швидко загасити вогонь, що розгорівся у полі поблизу села Суховерхівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

23 липня, о 15:23, на лінію екстреного виклику "101", надійшло повідомлення про пожежу на полі поблизу с. Суховерхівка, Буринської ОТГ.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що полум’я охопило значну площу та поривами вітру швидко поширювалося. На гасіння залучили 8 осіб особового складу на двох пожежних автоцистернах, а також 2 одиниці пристосованої техніки місцевого агропідприємства – камаз із бочкою 10 т води і трактор з дисковою бороною, що опахував прилеглу територію. Спільними зусиллями о 16:15 пожежу вдалося локалізували на площі до 5 га пшениці на корені та 200 кв. м. залишків сухої рослинності, тим самим врятувавши пшеничне поле, площею 90 га, а згодом пожежу ліквідували.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи

