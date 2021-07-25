УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8613 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 181 11

На Сумщині пожежники врятували від вогню пшеничне поле площею 90 га. ФОТО

У Сумській області рятувальники зуміли швидко загасити вогонь, що розгорівся у полі поблизу села Суховерхівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

23 липня, о 15:23, на лінію екстреного виклику "101", надійшло повідомлення про пожежу на полі поблизу с. Суховерхівка, Буринської ОТГ.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що полум’я охопило значну площу та поривами вітру швидко поширювалося. На гасіння залучили 8 осіб особового складу на двох пожежних автоцистернах, а також 2 одиниці пристосованої техніки місцевого агропідприємства – камаз із бочкою 10 т води і трактор з дисковою бороною, що опахував прилеглу територію. Спільними зусиллями о 16:15 пожежу вдалося локалізували на площі до 5 га пшениці на корені та 200 кв. м. залишків сухої рослинності, тим самим врятувавши пшеничне поле, площею 90 га, а згодом пожежу ліквідували.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи

Також читайте: Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття. ФОТО

На Сумщині пожежники врятували від вогню пшеничне поле площею 90 га 01

пожежа (4425) пшениця (239) Сумська область (4236)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
скорее местних рейдеров
показати весь коментар
25.07.2021 13:00 Відповісти
+5
Пришло время уборки урожая мусорами,прокурорами,судьями.На ЛШатифундистов типа Богдана и Сольского,Бахматюка,Порошенка не наедут.Наедут на рядовых арендаторов с небольшими площадями.Их защитить от скаженилых алчных госмафиози некому.
показати весь коментар
25.07.2021 13:03 Відповісти
+3
Придурки палили стерню и до Зели.Тут штрафы нужны зверские,сам живу в селе и каждый вечер окна закрываю от дыма.
показати весь коментар
25.07.2021 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
черные делишки кацапских гнид
показати весь коментар
25.07.2021 12:51 Відповісти
скорее местних рейдеров
показати весь коментар
25.07.2021 13:00 Відповісти
скоріше ZE ІНВЕСТНЯНЬ
показати весь коментар
25.07.2021 13:35 Відповісти
Кто-то "неосторожно" подпалил? Под прикрытием деревьев...очень похоже на то..
показати весь коментар
25.07.2021 12:55 Відповісти
Пришло время уборки урожая мусорами,прокурорами,судьями.На ЛШатифундистов типа Богдана и Сольского,Бахматюка,Порошенка не наедут.Наедут на рядовых арендаторов с небольшими площадями.Их защитить от скаженилых алчных госмафиози некому.
показати весь коментар
25.07.2021 13:03 Відповісти
..нажаль, хазяйновиті лінтяї на селі продовжують палити стерню, залишки соломи та сміття, слова до розуму і слухати не бажають, бо дуже розумні і - тада! - соупадєніє - 73% обирали Зєлю..(
показати весь коментар
25.07.2021 13:30 Відповісти
Придурки палили стерню и до Зели.Тут штрафы нужны зверские,сам живу в селе и каждый вечер окна закрываю от дыма.
показати весь коментар
25.07.2021 14:37 Відповісти
И кого штрафовать?) Того кто проехал по дороге и кинул окурок?)
показати весь коментар
25.07.2021 23:16 Відповісти
Ну в данном случае стерня не причем)
показати весь коментар
25.07.2021 23:19 Відповісти
Вот это новость, кто-то в Украине выполнил свою работу! Что дальше ? Дворник подметёт улицу, пограничник откроет огонь в случае нарушения границ, полицейський не ограбит тебя !?
показати весь коментар
25.07.2021 14:40 Відповісти
Видно Цензору не о чем писать))) Тут в день, по несколько подобных ситуаций наблюдаешь))) Но главное, что тот кто спас это поле, это трактор с дисковой бороной, указан самым последним))) Все остальные там до одного места)))
показати весь коментар
25.07.2021 23:15 Відповісти
 
 