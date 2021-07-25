Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську. ФОТОрепортаж

У Лисичанську Луганської області в суботу, 24 липня, відзначили сьому річницю визволення міста від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України в фейсбуці.

Святкування розпочалося з автобробігу, під час якого учасники зупинялись біля меморіалів, віддаючи шану Героям України, що були вірними військовому обов'язку і присязі та заради миру віддали своє життя.

Біля кожної локації учасники заходу хвилиною мовчання вшановували пам'ять загиблих.

У центрі міста відбулася виставка військової техніки.

Також читайте: Встановлено особу чоловіка, який осквернив меморіал "Героям-добровольцям" у Лисичанську. Він на лікуванні в психоневрологічному відділенні, - Нацполіція.
































