Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську. ФОТОрепортаж
У Лисичанську Луганської області в суботу, 24 липня, відзначили сьому річницю визволення міста від російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України в фейсбуці.
Святкування розпочалося з автобробігу, під час якого учасники зупинялись біля меморіалів, віддаючи шану Героям України, що були вірними військовому обов'язку і присязі та заради миру віддали своє життя.
Біля кожної локації учасники заходу хвилиною мовчання вшановували пам'ять загиблих.
У центрі міста відбулася виставка військової техніки.
Дякуємо нашим воякам та добровольцям, низький уклін полеглим...