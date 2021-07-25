УКР
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську. ФОТОрепортаж

У Лисичанську Луганської області в суботу, 24 липня, відзначили сьому річницю визволення міста від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України в фейсбуці.

Святкування розпочалося з автобробігу, під час якого учасники зупинялись біля меморіалів, віддаючи шану Героям України, що були вірними військовому обов'язку і присязі та заради миру віддали своє життя.

Біля кожної локації учасники заходу хвилиною мовчання вшановували пам'ять загиблих.

У центрі міста відбулася  виставка військової техніки.

Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 01
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 02
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 03
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 04
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 05
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 06
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 07
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 08
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 09
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 10
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 11
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 12
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 13
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 14
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 15
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську 16

+24
Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6709
25.07.2021 13:50 Відповісти
+19
А скільки населених пунктів звільнили при найвеличнішому і де воно зараз затихарилось? Мабуть дерева садить.
25.07.2021 13:59 Відповісти
+9
Верховный говнокомандующий опять не знает, кто и кого 7 лет назад освободил. А может для малороса - это не праздник?!
25.07.2021 14:07 Відповісти
на в обиду репортеру но такие фотки ...одни военные на широкоугольный формат нет даже толпы людей хотябы сто человек ..будто в селе каком то..при Пете хоть автобусы с винницкими номерами ...населяли как бы Славянск на праздники ..тут 100 военных и два гражданских
25.07.2021 13:48 Відповісти
а лисичанские мокши наверное только зубами скрипят....
Так а в чем проблема? Отпраздновали кто хотел, главное что освободили. Или вы думаете как ********** всех бюджетников на колени и на митинг лизать асфальт после прохода *****. В Украине такого не будет никогда.
с дрона фоток нету ? га ?
Що фотографувати? Купку віськових і півтора десятка цивільних на тому святкуванні? Прикро, але це так і є. На жаль...
Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6709
Очень тонко подмечено...
А скільки населених пунктів звільнили при найвеличнішому і де воно зараз затихарилось? Мабуть дерева садить.
Не пойняв ???? А де Пєця ?? Що за нах ??))
як бачиш, чинному дорогу не переходить...однак того все нема
Слава Україні !)
Верховный говнокомандующий опять не знает, кто и кого 7 лет назад освободил. А может для малороса - это не праздник?!
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 183
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 5648Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 1466Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 4495
Тут же кашу не раздают, как в Донецке.
вот если бы еще на освобожденных территориях массово не отдавали голоса за упырей из ОПЗЖ, это было бы в двойне празднично
Мабуть, вони бояться, що прийдуть росіяни і буде підвал.
Лисичанськ, зі святом!
Дякуємо нашим воякам та добровольцям, низький уклін полеглим...
Лисичанськ,зі святом!Бережіть свою Батьківщину,бороніть від кремлівських фашистів!
ЗЕленые устроили ватный реванш. Так что со списками "военных, оставшихся верными долгу" я бы не светился.
